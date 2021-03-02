realme, 108 MP kamerasını tanıttı.

Realme‘nin bilinmeyen bir modeline ait görseller sızdırıldı. İşte kimsenin bilmediği Realme modelinin ilk görselleri.

Realme yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. OnLeaks, Realme‘nin yeni modeline ait ilk 3D görselleri paylaştı. Henüz ismi bilinmeyen bu modelin görüntüsüne bakarsak orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz.

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OnLeaks, Realme‘nin bilinmeyen yeni modelini gözler önüne serdi. Realme’nin bu gizemli modeli ön kısmında damla çentikli bir ekran ile geliyor. Arka kısmında bir parmak izi sensörüne yer veren cihaz, buna ek olarak sol kısımda oldukça şık bir kamera grubu barındırıyor. Realme bu cihazda üç adet arka kameraya yer vermiş.

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Öte yandan cihaz üzerinde bir 3,5mm jak girişi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cihaz bir microSD kart yuvasına da sahip. Son olarak görsellere baktığımızda cihazın tuş takımının sağ kısımda yer aldığını görüyoruz. Zaten cihaz hakkında tüm bilinenler de bu kadar.

Realme‘nin yeni modeli orta segmente hitap ediyor. Dolayısıyla cihazdan çok yüksek özellikler beklemiyoruz. Ek olarak cihaz tasarım anlamında da amiral gemisi özelliklerini yansıtmıyor.

Realme yetkilileri şimdilik bu yeni modeli için bilgi vermiyor. Ek olarak görsellerin Realme 8’e, X9’a ve GT’ye ait olmadığı da biliniyor. Ancak cihazın yeni bir C Serisi üyesi olduğu tahmin ediliyor. Görsellerdeki cihazın gerçek ismi Realme‘nin açıklaması ile belli olacak. Bakalım bu modelin ismi ne olacak.

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