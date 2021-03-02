Genel
realme, 108 MP kamerasını tanıttı.
realme, bugün çevrimiçi olarak düzenlediği Kamera İnovasyon etkinliği düzenledi. Ayrıca yakında piyasaya sunulacak realme 8 serisinde kullanılacak ilk 108 MP kamerasını tanıttı. Daha keskin fotoğraf kalitesi, dünyanın ilk “tilt-shift” (perspektif düzeltme) kullanıyor. Ayrıca “Starry” zaman atlamalı video ve yeni portre filtreleriyle realme 8 serisi fotoğrafçılık alanında iddialı.
realme 8 Pro, birincil kamera olarak 12.000 x 9.000 piksel ve 1/1,52″ genişliğe sahip. Samsung’un 108 megapiksellik HM2 sensörü mevcut. Daha büyük tek piksel boyutu ile iyi bir görüntü kalitesi mevcut. realme telefonlar ISOCELL Plus ve Smart-ISO desteğine sahip.
Sensör içi yakınlaştırma özelliği
realme 8 Pro, yeni Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisi sayesinde yüksek yakınlaştırma netliği sağlıyor. Özellikle realme 8 Pro’nun 3x modu yeni Sensör İçi Yakınlaştırmayı etkinleştiriyor. Sonrasında sensör görüntü oluşturmak için sadece yakın kısımla eşleşen 12 MP alanı kullancak. 12 MP fotoğrafta alan daha küçük olduğundan görüntü daha hızlı işlenebiliyor. Ayrıca, realme 8 Pro’nun arka arkaya sekiz adet 12 MP fotoğraf çekmesi netliği artırmasını sağlıyor. realme 8 Pro ile 3x yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflar, bu işlemden sonra keskinlik açısından bazı optik telefoto lenslerden bile daha iyi sonuç veriyor.
realme, kamera inovasyon etkinliğinde anlatılan tüm detayları aynı anda canlı olarak sizlerle paylaştık. İyi Seyirler…
Akıllı Telefonlar
Bilinmeyen bir Realme modelinin görselleri sızdırıldı!
Realme‘nin bilinmeyen bir modeline ait görseller sızdırıldı. İşte kimsenin bilmediği Realme modelinin ilk görselleri.
Realme yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. OnLeaks, Realme‘nin yeni modeline ait ilk 3D görselleri paylaştı. Henüz ismi bilinmeyen bu modelin görüntüsüne bakarsak orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz.
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OnLeaks, Realme‘nin bilinmeyen yeni modelini gözler önüne serdi. Realme’nin bu gizemli modeli ön kısmında damla çentikli bir ekran ile geliyor. Arka kısmında bir parmak izi sensörüne yer veren cihaz, buna ek olarak sol kısımda oldukça şık bir kamera grubu barındırıyor. Realme bu cihazda üç adet arka kameraya yer vermiş.
Öte yandan cihaz üzerinde bir 3,5mm jak girişi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cihaz bir microSD kart yuvasına da sahip. Son olarak görsellere baktığımızda cihazın tuş takımının sağ kısımda yer aldığını görüyoruz. Zaten cihaz hakkında tüm bilinenler de bu kadar.
Realme‘nin yeni modeli orta segmente hitap ediyor. Dolayısıyla cihazdan çok yüksek özellikler beklemiyoruz. Ek olarak cihaz tasarım anlamında da amiral gemisi özelliklerini yansıtmıyor.
Realme yetkilileri şimdilik bu yeni modeli için bilgi vermiyor. Ek olarak görsellerin Realme 8’e, X9’a ve GT’ye ait olmadığı da biliniyor. Ancak cihazın yeni bir C Serisi üyesi olduğu tahmin ediliyor. Görsellerdeki cihazın gerçek ismi Realme‘nin açıklaması ile belli olacak. Bakalım bu modelin ismi ne olacak.
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Akıllı Telefonlar
Poco F3, Redmi K40’ın Yeniden Markalanmış Versiyonu Olacak!
Poco F3 küresel pazarda Redmi K40‘ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak ortaya çıkacak. İşte F3’ün detayları.
Poco F3 modeli yüksek özellikleri ile pazara inmeye hazır. Poco F3 hakkında daha önceden bir cihazın farklı versiyonu olduğu yönünde söylentiler vardı. Şimdi F3 hakkındaki bu söylentiler doğrulandı. Poco’nun yeni modeli, küresel pazara Redmi K40’ın ikizi olarak giriş yapacak.
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Xiaomi‘nin alt markası Redmi, K40 modelini Poco ile paylaşıyor. Poco’nun yeni modeli F3, Redmi K40’ın ikizi. Dolayısıyla K40 ve F3’ün tüm özellikleri aynı diyebiliriz. ABD FCC tarafından onaylanan F3, küresel pazarda K40 ile eşdeğer cihaz olarak yer alacak. Şimdi Gelin F3‘ün özelliklerine göz atalım.
Poco F3’ün özellikleri!
Poco F3 tıpkı K40 gibi Snapdragon 870 yonga setinden güç alıyor. Bu sebeple F3, 5G desteğine de sahip oluyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan F3, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile çalışıyor.
Öte yandan F3, 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan bu ekran, 1080×2400 çözünürlük sunuyor. Arka kısmında 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 5MP makro sensöre yer veren F3, ön tarafında 20MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Son olarak Poco F3 4520mAh‘lik bir bataryaya sahip olacak. Cihaz bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.
Poco F3 modeline genel olarak baktığımızda heyecenlandıran bir model olduğunu görüyoruz. Genel olarak yüksek özellikler sunan F3, fiyatını da epey gizli tutuyor. Sizce cihazın fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Yeni Need for Speed oyunu için bir müddet daha bekleyeceğiz!
Need for Speed hayranlarını üzecek haber geldi. Ortaya çıkan haberlere göre EA‘in asıl odak noktasında şu an için Battlefield yer alıyor.
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Geliştirici firma Criterion şimdilik Need for Spped için çalışmayacak!
Oyun dünyasında yarış oyunlarına olan ilgi eskisi gibi değil ne yazık ki. Ana akım olmaktan çıkan bu oyunlar artık daha geri planda kalıyorlar. Yarış oyunu denilince akla gelen ilk serilerden olan Need for Speed oyunları da bu durumun olumsuz etkileri ile karşılaştı. Gün geçtikçe geri plana atılan oyun, EA‘in dahi ana markaları arasında yerini kaybetti. Serinin altın çağlarına tanık olan Criterion firmasıyla tekrardan anlaşan EA, görünüşe göre bu sene için yeni bir yarış oyunu çıkarmayı düşünmüyor.
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Gelen bilgilere göre EA, Criterion firmasının Battlefield 6′ya yoğunlaşmasını istiyor. Yarış oyunlarına olan ilginin azalmasının bunda etkisi büyük ne yazık ki. Burnout serisi ile de adından söz ettiren firmanın aksiyon FPS oyununda yapacağı etkiler merak ediliyor. Her ne kadar Criterion tek geliştirici firma olmayacak olsa da, oyun için yapacağı etkiler ilginç olabilir. Yeni nesil Need for Speed oyunu için en yakın tarihin ise 2022 olacağı tahmin ediliyor.
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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