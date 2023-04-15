Vivo‘yu bir dizi yeni ürün tanıtmaya hazırlandığı heyecan verici bir ay bekliyor. Bunların arasında uzun süredir dedikodusu yapılan X Fold 2 ve şirketin ilk kapaklı telefonu X Flip de var. Buna ek olarak, Vivo orta sınıf bir cihaz olan Y78+ üzerinde çalışıyor. Söylentilere ek olarak, NCC sertifikasyon sitesi geçtiğimiz günlerde Y serisi serisine katılması beklenen Vivo Y78 5G akıllı telefonun varlığını ortaya çıkardı.

Vivo Y78 5G, NCC web sitesinde V2244 model numarasıyla görüldü. Sertifikaya göre, cihaz Tip-A’dan Tip-C’ye şarj kablosuna sahip 44W’lık bir adaptöre sahip olacak. Ayrıca, 5,000mAh batarya ile donatılacaktır.

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Ek olarak, Vivo Y78 5G’nin görselleri de paylaşıldı. Telefon, şık bir tasarıma ve iki halka içinde üç kamera sensörü barındıran oldukça büyük bir kamera çıkıntısına sahip, daha önce sızdırılan Vivo Y78 + 5G’ye benziyor. Ön tarafta, Vivo telefon, selfie kamerası için ortası delikli bir kesik ile kavisli bir ekrana sahip.

Y78 5G, Vivo’nun Y serisi akıllı telefonlarına katılıyor. Telefon şık bir tasarıma sahip olacak ve iki çember içinde üç kameraya sahip geniş bir kamera modülüyle gelecek. Snapdragon 695 işlemci ve 12GB RAM ile donatılmış olacak. Y78 5G, Android 13 işletim sistemi gelmesi bekleniyor.