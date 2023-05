Vivo’nun yakında Çin’de Vivo S17 serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Şirket zaten Vivo S17e’yi piyasaya sürdü ve şimdi Vivo S17 ve S17 Pro’nun lansmanı üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Yakın tarihli bir Weibo gönderisinde, Tipster Digital Chat Station, Vivo S17 ve S17 Pro’nun temel özelliklerini ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

Sızıntıya göre Vivo S17’nin Snapdragon 782G işlemci ile donatılacağı söyleniyor. Kamera söz konusu olduğunda, cihazın otomatik odaklamalı 50 megapiksel ön kameraya ve arkada OIS’li 64 megapiksel ana kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Vivo S17’nin gün boyu çalışmasını sağlamak için 66W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenen 4.500mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor.

S17 Pro’nun MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile gelmesi muhtemel. Fotoğraf açısından bu cihaz, otomatik odaklı 50 megapiksel ön kamera ile gelebilir. Arka tarafta ise OIS’li 50 megapiksellik bir ana kamera barındırabilir. Vivo S17 Pro’nun, uzun ömürlü pil ömrü ve hızlı ve kolay şarj için 80W hızlı şarj teknolojisi ile tamamlanan 4.500mAh pile sahip olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A34 vs HONOR X9a vs Redmi Note12 Pro vs VIVO Y35 video karşılaştırma

Vivo S17 serisinin 30 Mayıs’ta tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle lansman tarihinin resmi onayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı görülüyor. Türkiye pazarına da gelecek olan bu model bakalım segmentinin sınırlarını zorlayabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.