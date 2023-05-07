Not: Bu videodaki ürünlerden Samsung Galaxy A34 modeli hariç tüm modeller markaların Türkiye temsilcilerinden tedarik edilmiştir.

10.000 TL ve altında fiyatlarla satılan dört telefonun ön ve arka tarafta nasıl video performansı sergilediklerini bu videoda sizlere gösteriyoruz. Bu dört telefondan sadece Samsung Galaxy A34 5G modelinin OIS desteğine sahip olduğunu hatırlatalım. Ayrıca videonun giriş kısmında her telefonun video sabitleme özelliğinin açık halini, orta kısmında video sabitleme kapalı halini ve son kısımda ise ön taraftaki kamera ile çekilen videoları bulabilirsiniz.

Peki sizce bu dört telefondan hangisinin kamerası daha iyi video çekiyor? Siz olsanız bu fiyat bandında bu telefonlar arasından hangisini satın alırsınız? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Redmi #Samsung #vivo #honor