Yaklaşık birkaç gündür Vivo’nun yeni çıkaracağı Vivo S16 serisi hakkında birçok sızıntı yayılıyor. Bugün ise Vivo S16 Geekbench’te görüldü.

Geekbench’te “V2244A” model numaralı bir Vivo cihaz görüldü. Geçmiş bilgilerden mütevellit bu cihazın Vivo S16 olduğu düşünülüyor.

Geekbench veri tabanında Vivo S16’nın Snapdragon 870 yonga setine sahip olduğu görülüyor. Snapdragon 870, 3.19GHz hızda çalışan bir ana çekirdek, 2.42GHz hızda çalışan üç çekirdek ve 1.80GHz hızda çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip. Vivo S16, Geekbench’in tekli çekirdek testinde 1016 puan alırken çoklu çekirdek testinde 3138 puan alıyor.

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Bunun yanı sıra Vivo S16 geçtiğimiz ay 3C sertifikasyon sitesinde görülmüştü. Bu da cihazın 80W kablolu hızlı şarj desteği olduğunu ortaya çıkarmıştı. Maalesef elimizde bunların dışında bir bilgi bulunmuyor. Lansman günü yaklaştıkça elimizde daha fazla bilgi olmasını umuyoruz.