Vivo kısa süre önce Çin’de Vivo X90 serisi akıllı telefonları piyasaya sürdü. Görünüşe göre şirket yakında odağını yeni nesil S serisi telefonlara çevirecek. Bunun nedeni, 3C sertifika platformunun veritabanında aynı şarj etme özelliklerine sahip iki yeni Vivo telefonun bulunması. Yeni telefonların yakında çıkacak Vivo S16 serisinin bir parçası olabileceği tahmin ediliyor.

Aşağıdaki görsellerde de görülebileceği üzere “V2244A” ve “V2245A” model numaralarına sahip iki yeni Vivo telefon, Çin’in 3C sertifikasyon platformunun veri tabanında yer aldı. Listeler, her iki 5G’ye hazır telefonun da 80W hızlı şarj desteğine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu cihazlar, Vivo S16 ve Vivo S16 Pro gibi adlar taşıyabilir.

Vivo V2244A, V2245A 3C listesi

3C sertifikası, Vivo S16 serisinin yakında Çin’de piyasaya sürüleceğine dair iyi bir ipucu. Bu nedenle, Vivo S16 ve Vivo S16 Pro’nun Aralık ayında veya 2023’ün başlarında piyasaya çıkması muhtemel. S16 ailesinin ayrıca Vivo S16e adlı başka bir model içerdiği de söyleniyor. Vivo S16e’nin de önümüzdeki günlerde Çinli sertifikasyon platformları tarafından onaylanması bekleniyor.

Vivo S15e, Vivo S15 ve Vivo S15 Pro, sırasıyla Samsung Exynos 1080, Snapdragon 870 ve MediaTek Dimensity 8100 yonga setleri tarafından desteklenmektedir. Vivo S16’nın Snapdragon 870 yongası ile geleceğine dair spekülasyonlar yaygın.

Vivo S16 Pro’nun tamamen yeni MediaTek Dimensity 8200 yonga setine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Vivo V1+ görüntü işleme çipine sahip olacağı da söylentiler arasında. S16e ise MediaTek Dimensity 1080 yonga setinden güç alabilir.

Vivo S16, siyah, mavi ve mor gibi renk seçenekleriyle gelebilir. Pro modeli siyah, yeşil ve turuncu altın gibi tonlarda olabilir. Vivo S16 serisinin diğer detayları gizli tutuluyor.