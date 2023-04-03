Vivo, Nisan 2022’de piyasaya sürülen orijinal Vivo Pad’in devamı niteliğinde olacak Vivo Pad 2 adlı yeni bir tableti bu ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak görünen o ki cihaz ilk etapta yalnızca Çin’de satışa sunulabilir. Geçtiğimiz günlerde, Vivo Pad 2‘nin canlı fotoğrafları, tabletin bazı özellikleriyle birlikte internette ortaya çıktı.

Digital Chat Station’dan alınan yaklaşan Vivo Pad 2’nin canlı görüntüleri, tabletin LED flaşlı çift arka kamera kurulumuna ve arka panelin ortasında yer alan Vivo logosuna sahip olacağını gösteriyor. Ekran önemli çerçevelerle çevrilidir. Ayrıca Vivo, tabletle birlikte kullanılmak üzere Vivo Pencil ve Vivo Keyboard gibi resmi aksesuarları da piyasaya sürecek. Fotoğraflar ayrıca cihazın temel özelliklerini de ortaya koyuyor.

Kısa süre önce sızdırılan görüntü, yaklaşan Vivo Pad 2’de MediaTek’in Dimensity 9000 yonga setinin varlığını etkili bir şekilde doğruladı. Son teknoloji 4nm işlemine sahip bu sekiz çekirdekli yonga seti, 3.05GHz hızında çalışan ultra çekirdekli Arm Cortex-X2, 2.85GHz hızında çalışan üç süper çekirdekli Arm Cortex-A710, dört verimlilik çekirdeği Arm Cortex-A510 ve bir Mali-G710 MC10 GPU içeriyor.

Bellek tarafında, cihaz 8GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 128GB UFS 3.1 depolama alanı ile donatılacak, bu da sanal olarak ek bir 8GB’a genişletilebilir. Buna ek olarak, tabletin kutudan çıkar çıkmaz Android 3 tabanlı OriginOS 13’ü çalıştıracağı açıklandı.

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Önceki sızıntılar tabletin 144Hz yenileme hızına ve 2.5K çözünürlüğe sahip 12 inç IPS LCD ekrana sahip olacağını ortaya koymuştu. Tabletin selefinden daha büyük bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Bilmeyenler için Vivo Pad, 44W hızlı şarj desteği ile 8040 mAh bataryaya sahip olacak.