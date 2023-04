Realme dünyanın 240 W şarjlı ilk telefonu olan Realme GT Neo 5’i Şubat ayında tanıtmıştı. Telefon, arkasında bir bildirim olduğunda parlayan C şeklinde etkileyici bir RGB ışık ünitesi ile donatılmış olarak geldi. Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti tarafından desteklenen uygun fiyatlı bir amiral gemisi telefon olarak çıkış yaptı. Bugün marka, GT Neo 5’in lite bir versiyonu olarak Realme GT Neo 5 SE modelini tanıttı. Bu, Redmi Note 12 Turbo’dan sonra Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga setine sahip ikinci telefon. İşte cihazın teknik özellikleri, özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler.

Realme GT Neo 5 SE, merkezi olarak hizalanmış bir delme deliğine sahip 6,74 inç düz OLED panele sahip. Ekran, 1240 x 2772 piksellik 1,5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2160Hz yüksek frekanslı karartma ve 1.400 nitlik bir tepe parlaklık sunuyor. Aslında GT Neo 5’te bulunan ekranın aynısı.

Amiral gemisi seviyesinde performans sunan Snapdragon 7 Plus Gen 2 , LPDDR5x RAM ve UFS 3.1 depolama ile birlikte Realme GT Neo 5 SE’ye güç veriyor. Cihazın en üst modeli 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunuyor. Cihazda microSD kart yuvası yok. Realme UI 4.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Realme GT Neo 5 SE’nin ön tarafında Selfie’ler çekmek ve görüntülü aramalar yapmak için 16 megapiksel kamera bulunuyor. Arkadaki kamera kurulumu, 64 megapiksel birincil ana kamera tarafından yönetiliyor. 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera ile birleştirilmiş.

Realme GT Neo 5, ışıkları açık tutmak için orta sınıf bir telefonda bir ilk olan 100 W şarjı destekleyen 5.500 mAh pile sahiptir. Şirket, tek bir şarjla kolayca iki güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor.

8 GB RAM + 256 GB depolama – 2.099 Yuan (300 dolar)

12 GB RAM + 256 GB depolama – 2.299 Yuan (330 dolar)

12 GB RAM + 256 GB depolama – 2.399 Yuan (340 dolar)

16 GB RAM + 1 TB depolama – 2.599 Yuan (370 dolar)

GT Neo 5, Final Fantasy ve Black tonlarında geliyor. Realme, iç piyasada bugünden itibaren ön siparişlerini almaya başlayacak ve 10 Nisan’da satışa çıkacak. Ön satış döneminde tüm varyantlar 100 Yuan indirimle satışa sunulacak. Cihazın başka pazarlarda da piyasaya çıkması bekleniyor ancak aynı ismi taşıyıp taşımayacağı belli değil.