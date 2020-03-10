Vivo NEX 3S 5G, tam boy şelale ekranıyla tanıtıldı!

BBK Electronics markalarından Vivo, amiral gemisi yeni akıllı telefonu olan Vivo NEX 3S 5G modelini duyurdu. %100’e yakın ekran/gövde oranıyla dikkat çeken model, sahip olduğu özellikleriyle de fiyat/performans tarafında güçlü bir temsilci olacak!

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Vivo NEX 3S 5G tanıtıldı: Çerçevesiz şelale ekran, Snapdragon 865 ve dahası!

Tasarımsal olarak serinin bir önceki modeli NEX 3S’e bağlı kalan Vivo NEX 3S 5G, ekranı üzerinde neredeyse hiç çerçeve bulundurmuyor. Ekran/gövde oranı %99.6 olarak açıklanan telefonun ön kamerası pop-up mekanizmayla gizlenirken, kavisli şelale ekran yapısı ise yan çerçeveleri ortadan kaldırıyor. Bu noktada basınca duyarlı TouchSense teknolojisinin, geleneksel cihazlardaki güç ve ses butonlarının yerini aldığını belirtelim.

Cihazda bulunan 6.89 inç boyutundaki Super AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve HDR 10+ desteğiyle dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Vivo NEX 3S, böylece dahili olarak 5G desteği de barındırıyor. 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise güçlü işlemciye destek veriyor.

Vivo NEX 3S 5G, arka kısmında ise üçlü kamera dizilimine ev sahipliği yapıyor. 64 megapiksel çözünürlüklü Samsung ISOCELL Bright GW1 sensörün başını çektiği pakette 13 megapiksellik süper geniş açı ve 13 megapiksellik telefoto lensler bulunuyor. 20x optik zoom, 4K video çekimi ve Super EIS sabitleme desteği de arka kameranın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Pop-up konseptteki ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ve mekanizmada bir adet LED flaş yer alıyor.

4.350 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan NEX 3S 5G, kutusundan 44W’lık hızlı şarj cihazıyla çıkıyor. Kablosuz şarj, microSD kart ve 3.5 mm kulaklık bağlantı desteğinin olmaması ise cihaz için önemli bir eksiklik olarak görünüyor. Telefonun sıcaklığını 10 derece düşürebilen soğutma plakaları da özellikle oyuncular için farklılık yaratıyor. Ayrıca Haptic titreşim teknolojisi ise yazı yazma ve oyun oynama gibi işlemler için kullanıcıların deneyimini artıran 3 boyutlu bir titreşim yaratıyor.

2 farklı versiyonu bulunan Vivo NEX 3S modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip seçeneği 619 dolardan satışa sunulacak. 12 GB RAM’e sahip versiyonun ise 763 dolar fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.