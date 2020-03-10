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Realme 5 Pro, Huawei P Smart Pro, Oppo A9, Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T | Pil Maratonu
Yepyeni bir seri olan Pil Maratonu serisiyle karşınızdayız. Pil Maratonu serisinde, 5 akıllı telefonun ekran sürelerini karşılaştırıyoruz. Bakalım hangi cihaz kazanacak?
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Pil Maratonu serimizde, Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 8 Pro, realme 5 Pro, Oppo A9 (2020), Huawei P Smart Pro (2020) olmak üzere beş cihazımızı test masasına yatırıyoruz. Yeni serimizde, yeni koşullarımız mevcut. Peki bunlar neler?
Pil Maratonu serisi nasıl yapılıyor?
- Testte kullanılan tüm cihazlar, %100’e kadar şarj ediliyor.
- Testimize başladığımız dakika itibarıyla tüm cihazların kabloları sırasıyla çıkarılır.
- Test esnasında cihazlarda aynı anda uygulamalar ve oyunlar çalıştırılır.
- Tüm cihazların, Play Store’dan indirdiğimiz BatteryPro programı eşliğinde pil ve sıcaklık değerlerine bakılır.
- Belli periyodik aralıklarla, cihazlarımızın batarya değerlerini video esnasında kontrol ediyoruz.
Hangi oyunları ve uygulamaları kullandık?
Uygulamalarımızı ve oyunlarımızı seçerken, ekranı açık tutabilecek olanları tercih ettik. Sırasıyla kullandığımız tüm uygulamaları ve oyunları sırasıyla görebilirsiniz:
- Youtube
- TikTok
- Kamera (Yarım saat aralıklarla tüm cihazlardan video kaydı aldık.)
- Youtube Music
- Temple Run 2
- Asphalt 9
- Instagram (Keşfet kısmından videolar açtık.)
- AnTuTu Benchmark
- CPU Throttling Test
Pil Maratonu test cihazlarının batarya kapasiteleri neler?
Xiaomi Mi 9T: 4000 mAh
Redmi Note 8 Pro: 4500 mAh
realme 5 Pro: 4035 mAh
Oppo A9 (2020): 5000 mAh
Huawei P Smart Pro (2020): 4000 mAh
Testimizin galibi kim? Hangi telefon kaç saat ekran süresi veriyor?
Xiaomi Mi 9T: 10 saat 14 dakika
Redmi Note 8: 9 saat 48 dakika
realme 5 Pro: 9 saat 58 dakika
Oppo A9 (2020): 10 saat 30 dakika
Huawei P Smart Pro (2020): 8 saat 23 dakika
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9T Pro’nun tüm eksikleri! – Sizin Yorumunuz (Emin Küçük)
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Orta ve alt seviye cihazlar kullandıktan sonra üst seviye bir cihaza geçmiş olan Emin, 3,5 aylık deneyiminde göze çarpan sorunları HWP ekranlarında aktardı. İyi seyirler…
Test
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Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.
Sizin Yorumunuz
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