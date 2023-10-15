Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim ve ilköğretimde önemli değişiklikler içeren yeni bir yönetmelik duyurdu. Bu değişikliklere göre, okullarda teneffüs süreleri ve ders geçme puanları yeniden düzenlendi. İşte MEB’in getirdiği yenilikler!

Yeni MEB Kararı ile Teneffüs Süreleri Artıyor!

Artık öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri için okullarda en az bir teneffüs süresi 20 dakika olacak. Bu sayede öğrenciler daha rahat bir şekilde yemek yiyebilecekler.

Ana Sınıfları Sadece İlkokul Bünyesinde Açılabilecek

MEB’in yeni yönetmeliğiyle ana sınıfları sadece ilkokul bünyesinde açılabilecek. Daha önce ortaokul, lise ve benzeri eğitim kurumlarında da açılabilen ana sınıfları, artık ilkokullarla sınırlı olacak. Bu değişiklikle, okul öncesi çağındaki çocukların ilkokul öğrencileriyle beraber eğitim almaları hedefleniyor.

Ders Programları Özel Duruma Göre Değiştirilebilecek

Yeni yönetmeliğe göre, öğretmenlerin ders programları hazırlanırken engelli öğretmenlerin, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin ders programları değiştirilebilecek. Ayrıca doğum yapan öğretmenlerin nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarılacak, böylece anne ve bebek daha fazla zaman birlikte geçirebilecek.

Devamsızlık Bilgilendirmesi Velilere Yapılacak

Öğrencilerin devamsızlık durumları artık velilere bildirilecek. Devamsızlıkların beşinci, onuncu ve on beşinci günlerinde velilere bildirim yapılacak. Bu sayede veliler, çocuklarının devamsızlık durumu hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

Ders Geçme Notları Yükseltildi

Ders geçme notu, Türkçe için 70’e, diğer dersler için 50’ye yükseltildi. Bu puanların altında kalan öğrencilerin sınıf geçme veya sınıfta kalma durumuna Şube Öğretmenler Kurulu karar verecek.

Teknoloji Kısıtlamaları Getirilecek

Öğrencilerin teknoloji bağımlılığını azaltmak amacıyla elektronik cihaz kullanımı kısıtlanacak. Okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan cihazlar, okulda barındırılmayacak. Bu cihazların kullanımı ile ilgili okul müdürleri ve öğretmenler tedbir alacak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlkokul ve Ana Sınıflarında Uygulanacak

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, öğrencilerin fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçilecek. Öğrencilerin görüntüleri, veli ve rehber öğretmenlerin gözetiminde, öğrenciden yazılı izin alınarak paylaşılabilecek. Bu düzenleme ile öğrencilerin kişisel verileri daha iyi korunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu değişiklikleriyle okul öncesi ve ilköğretimde daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir eğitim ortamı hedefleniyor.

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