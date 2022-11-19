Vivo, 20 Kasım’da Katar’da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası’nın akıllı telefon sektöründeki tek resmi sponsoru. Yaklaşan mega spor etkinliği sayesinde Vivo, devam eden “Give İt A Shot” kampanyasıyla insanları birbirine yakınlaştırmayı hedefliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Vivo’dan “Give İt A Shot” Kampanyası

İki bölüm halinde sunulan kampanya, yeni insanlarla bağlantı kurmak için çevrimiçi / çevrimdışı futbol mücadelelerine katılarak unutulmaz anlar yakalamakla ilgili. Kampanyaya katılan kişiler resmi FIFA Dünya Kupası veya Vivo hediyeleri kazanma şansına sahip olacak. Halihazırda 16 Kasım’da sona eren ilk bölüm, en yaratıcı 10 katılımcının bir Vivo telefon ve resmi bir FIFA futbol topu kazanmasını sağladı. Yeni kampanyadaki başlangıç etkinlikleri #VivoGiveitaShot hashtag’ini kullanarak Instagram hesaplarında Vivo veya futbol öğeleriyle mümkün olduğunca çok sayıda fotoğraf veya video yayınlamakla ilgiliydi. Şirket Give İt A Shot projesi ile Vivo ve Dünya Kupasını çevreleyen bir etkileşim hedefliyor.

İkinci bölüm ise 14 Kasım ve 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfında katılımcıların özel Vivo filtreleri ve aynı hashtag ile kutlamaya değer anları Facebook, TikTok ve Instagram’da paylaşmaları gerekiyor. Vivo, 2022 Dünya Kupası sona ererken yarı finaller ve final hakkında ilgi çekici konuşmaları teşvik etmek için 15 Aralık ve 18 Aralık tarihleri arasında #vAreHereToShare hashtag’i ile başka bir kampanya da yürütecek.

Bilmeyenler için, Vivo 2017’den beri akıllı telefonlar için bir FIFA sponsoru. Şirket şimdiye kadar FIFA Konfederasyonlar Kupası 2017, FIFA Dünya Kupası 2018 ve FIFA Arap Kupası 2021 gibi turnuvalara sponsor oldu. Vivo, Vivo X Fold+ katlanabilir telefonunu bu yılın Eylül ayında tanıttı. O zamandan beri telefonlar sadece Çin’de satışa sunuldu. X Fold+’ın Katar 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında sergilenmesi bekleniyoruz. Yine bu hafta çıkması beklenen X90 serisi de turnuvada çokça konuşulabilir.

İlginizi çekebilir: Vivo Y76s (t1 sürümü) Piyasaya Sürüldü!