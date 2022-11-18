Vivo, Çin’de sessizce Vivo Y76s (t1 versiyonu) akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürülen mevcut Vivo Y76’ların yeni bir çeşididir . İşte Y76s (t1 sürümü) ile ilgili tüm bilgiler.

Vivo Y76s (t1 Sürümü) Teknik Özellikler

Vivo Y76s (t1 sürümü), 2408 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,58 inç LCD su damlası çentikli ekrana sahip. Cihaz, Android 12 tabanlı FunTouch OS UI ile birlikte geliyor. Sağ kenarında bulunan güç düğmesinin içine bir adet parmak izi tarayıcı entegre edilmiş.

Cihaz ön tarafta 8 MP selfie kamerasına sahip. Cihazın arka panelinde ise 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens bulunuyor. Cihaz, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.100mAh büyüklükte bir bataryaya sahip.

Cihaz MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alıyor. Cihaz, 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 dahili depolama sunan tek bir modelle geliyor. Daha fazla depolama için yerleşik bir microSD kart yuvası da mevcut.