Vivo, 5G destekli orta seviye bir telefon üzerinde çalışıyor

Vivo, 5G destekli yeni bir orta seviye telefonunun sertifikasyon işlemini tamamladı. Şu an için sınırlı bilgilerle ortaya çıkan bu cihazın 2020 bitmeden tanıtılması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Nvidia GeForce RTX 3080 performansıyla etkiliyor!

reklam

Vivo, önümüzdeki haftalarda V20 serisini Android severlerin beğenisine sunacak. Bu hafta ise şirketin, yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen başka bir cihazı ortaya çıktı. TENAA’nın web sitesinden tüm dünyaya el sallayan söz konusu cihazla alakalı en dikkat çekici detay ise orta seviye özellikleri 5G ile harmanlaması.

5G’li yeni Vivo akıllı telefonu ortaya çıktı

Şimdilik yalnızca V2031A model numarasıyla bildiğimiz bu esrarengiz akıllı telefonun, aslında V20 serisinin bir bebeği olabileceği tahmin ediliyor; ancak bu tabii ki kesin değil. Vivo V2031A model numaralı telefonu TENAA’nın web sitesinde incelediğimizde, şu an için ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi küçük detaylar görüyoruz.

İlk olarak Vivo V2031A, gövdesinde 6.4 inçlik büyük bir ekran barındıracak. Aslına bakacak olursanız bu ekranın çözünürlüğü belli değil, ama perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali Vivo’nun telefonlarında ağırlıklı olarak FHD+ çözünürlüğe yer verdiğini düşünürsek, muhtemelen bu telefon da sahibine benzer bir çözünürlük sunacak.

Ayrıca telefonun 4.020 mAh kapasiteye sahip olduğu görülen bataryasına ise 18W hızlı şarj desteğiyle beraber gelen adaptörü güç verecek. Vivo V2031A’nın boyutlarının ise 161 x 74.04 x 7.73(mm) olduğu görülüyor. 7 mm kalınlığa – daha doğrusu, inceliğe – sahip olduğuna göre anlaşılan V2031A, oldukça kompakt ve ekran kasa oranı bakımından da günümüz standartlarını hayli yakalayabilen bir akıllı telefon olacak.