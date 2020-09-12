Akıllı Telefonlar
Vivo, 5G destekli orta seviye bir telefon üzerinde çalışıyor
Vivo, 5G destekli yeni bir orta seviye telefonunun sertifikasyon işlemini tamamladı. Şu an için sınırlı bilgilerle ortaya çıkan bu cihazın 2020 bitmeden tanıtılması bekleniyor.
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Vivo, önümüzdeki haftalarda V20 serisini Android severlerin beğenisine sunacak. Bu hafta ise şirketin, yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen başka bir cihazı ortaya çıktı. TENAA’nın web sitesinden tüm dünyaya el sallayan söz konusu cihazla alakalı en dikkat çekici detay ise orta seviye özellikleri 5G ile harmanlaması.
5G’li yeni Vivo akıllı telefonu ortaya çıktı
Şimdilik yalnızca V2031A model numarasıyla bildiğimiz bu esrarengiz akıllı telefonun, aslında V20 serisinin bir bebeği olabileceği tahmin ediliyor; ancak bu tabii ki kesin değil. Vivo V2031A model numaralı telefonu TENAA’nın web sitesinde incelediğimizde, şu an için ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi küçük detaylar görüyoruz.
İlk olarak Vivo V2031A, gövdesinde 6.4 inçlik büyük bir ekran barındıracak. Aslına bakacak olursanız bu ekranın çözünürlüğü belli değil, ama perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali Vivo’nun telefonlarında ağırlıklı olarak FHD+ çözünürlüğe yer verdiğini düşünürsek, muhtemelen bu telefon da sahibine benzer bir çözünürlük sunacak.
Ayrıca telefonun 4.020 mAh kapasiteye sahip olduğu görülen bataryasına ise 18W hızlı şarj desteğiyle beraber gelen adaptörü güç verecek. Vivo V2031A’nın boyutlarının ise 161 x 74.04 x 7.73(mm) olduğu görülüyor. 7 mm kalınlığa – daha doğrusu, inceliğe – sahip olduğuna göre anlaşılan V2031A, oldukça kompakt ve ekran kasa oranı bakımından da günümüz standartlarını hayli yakalayabilen bir akıllı telefon olacak.
Akıllı Telefonlar
Apple One, bütün Apple servislerini birleştirecek
Apple kullanıcılara yeni abonelik sistemleri sunmaya devam ediyor. Abonelik servisleri her geçen gün sayılarını arttırırken Apple da rekabette geri kalmıyor. Apple, şimdi de bütün servislerini tek abonelik altında toplayacak bir servis üzerinde çalışıyor. Bu yeni abonelik servisinin adı Apple One olacak.
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Apple One, Apple Music kodlarında ortaya çıktı
Apple Music ve iCloud başta olmak üzere abonelik servislerini yıllardır sunan Apple, yeni servisler de eklemekten geri kalmıyor. Netflix’e, rakip olmak için Apple TV+’ı çıkarıp ünlü yönetmen ve oyuncularla önemli iş birlikleri yapmışlardı. Oyun tarafında ise Arcade isimli servisi sunmuş ve mobil oyunlara farklı bir soluk getirmişlerdi. Ancak bir süredir kullanıcılar servis çokluğundan şikayet etmeye başladılar. Bütün servislere ayrı ayrı abone olmak bir külfet haline geldi. Şikayetlere kulak veren Apple, bütün abonelikleri birleştirecek olan yeni bir servis üzerinde çalışmaya başladı. Yeni servis, Apple Music’in Android uygulamasının 3.4.0 versiyonlu APK’sının kodlarında ortaya çıktı.
”string name=”applemusic_with_aristotle_subtext”>Included in Apple One %s</string>” ve “<string name=”aristotle_main_subtext”>Subscription Bundle %s</string>”
“<string name=”aristotle_main_more_info”>Your Apple Music subscription will be included in Apple One starting %s. You will not be charged for both subscriptions.</string>”
Kodlarda ortaya çıkan ”You will not be charged for both subscriptions” ibaresinden aboneliklere ayrı bir ödeme daha yapılmayacağını anlıyoruz. Ortaya çıkan diğer kodlara göre aboneliklerin yalnızca Apple cihazlar üzerinden gerçekleştirilebileceği dikkat çekiyor.
Akıllı Telefonlar
HTC Wildfire E Lite tasarım detayları belli oldu!
HTC Wildfire E Lite modelinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonun tasarım detayları belli oldu.
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HTC Wildfire E Lite, eski nesil tasarım anlayışı ile geliyor!
HTC akıllı telefon dünyasında eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Firma piyasaya yeni alternatifler sunmayı amaçlar iken, yeni giriş seviye akıllı telefonu Wildfire E Lite modelinden yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce adını sıkça duyduğumuz Evan Blass, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın tasarım detaylarını takipçilerine paylaştı. Render görselleri paylaşılan akıllı telefon, tasarım itibariyle yeni nesle pek yakın durmuyor. Kalın çerçeveleri ile dikkat çeken cihaz da 18:9‘luk orana sahip HD (720×1440) ekran yer almakta. Ön tarafta bir, arka tarafta ise iki adet kamera olmak üzere üç kameranın bizleri karşıladığı akıllı telefon, arka tarafta bir adet de parmak izi okuyucusuna sahip.
Bazı teknik özellikleri de geçtiğimiz ay Google Play Console üzerinden görüntülenen HTC Wildfire E Lite, gücünü MediaTek yapımı Helio A20 işlemcisinden almakta. 2 GB RAM ile bizleri karşılayacak akıllı telefon, 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 10 sürümü ile gelecek akıllı telefonun detaylı teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun yıl sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sharp, 240 Hz ekranlı ve Android 11’li telefonlarını tanıttı!
Bugün Japon şirketi Sharp, Aquos Zero 5G Basic ve Aquos Sense 5G akıllı telefonlarını resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Telefonların oldukça yenilikçi ve güncel özellikleri bulunuyor. Bu özelliklerin başında 240 Hz ekran tazeleme hızı geliyor.
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Sharp Aquos Zero 5G Basic hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Aquos Zero 5G Basic, 6,4 inçlik 1080p çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Ekranın en önemli özelliği 240 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Cihazın damla çentikli selfie kamerası ve ekran üstü parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alıyor. Bu yonga setine 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın ön tarafta 16,3 MP’lik selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 13,1 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Cihaz, NFC, Android 11 ve Bluetooth 5.1 desteği ile gelecek.
Aquos Sense 5G ise 5,8 inçlik 1080p çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihaz, Snapdragon 690 5G yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik edecek. Telefonun 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 12 MP + 12 MP + 8 MP çözünürlüklü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın 4570 mAh değerinde bataryası olduğu biliniyor fakat hızlı şarj konusunda bir bilgi mevcut değil. Bu cihazda tıpkı Aquos Zero 5G Basic gibi Android 11 ile kutudan çıkıyor. Cihazların fiyatları hakkında henüz net bir bilgi yok.