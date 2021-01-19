Virgin Orbit tarafından havadan fırlatılan roket yörüngeye oturdu

Milyarder Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Orbit firmasının havadan fırlatılan LauncherOne roketi ilk defa pazar günü yörüngeye oturmayı başardı. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk test uçuşunda roket yörüngeye oturamamış ve deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Firma; NASA, çeşitli araştırma kurumları, ordular ve küçük uydu operatörleri için fırlatma görevleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

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LauncherOne, özel olarak hazırlanan bir Boeing 747 ‘nin sol kanadının altından fırlatıldı

Fırlatma işlemi uçuş halindeki bir Boeing 747 uçağından gerçekleştirildi. Uçak, sol kanadına yerleştirilen 29 tonluk LauncherOne roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Mojave Hava ve Uzay Üssü’nden kalktı. Kalkıştan yaklaşık 60 dakika sonrasında, 21 metre uzunluğundaki roketin fırlatma işlemi 35.000 feet yükseklikten gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili herhangi bir canlı yayın yapılmadı ancak firma görevin işleyişiyle ilgili anlık güncellemeleri Twitter üzerinden duyurdu.

Virgin Orbit’in LauncherOne roketi, çeşitli ABD üniversitelerinin dahil olduğu bir NASA eğitim programının parçası olarak geliştirilen CubeSats isimli 9 adet uyduyu konuşlandırdı.

Fırlatma sonrası Virgin Orbit firmasının Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: LauncherOne’ın NASA için 9 adet CubeSats uydusunu taşıyarak ilk görevini başarıyla tamamladığı için gururluyuz.

Virgin Orbit CEO’su Dan Hart: “Daha iyi bir uçuş isteyemezdik. Roketin performansı tam olarak istediğimiz yerdeydi” dedi.

Virgin Orbit firmasının sahibi Richard Branson ise yaptığı açıklamada: “Virgin Orbit birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi gerçekleştirdi. Özel olarak tasarlanmış 747’mizin (Cosmic Girl) LauncherOne roketini yörüngeye oturttuğunu görmek benim için çok ilham vericiydi. Bu muhteşem uçuş, uzun yıllardır süren sıkı çalışmaların bir sonucudur” dedi.

Bu başarılı operasyonla birlikte LauncherOne, Orbital Sciences firması tarafında geliştirilen katı yakıtlı Pegasus roketinin ardından havadan fırlatılarak yörüngeye oturmayı başaran ikinci roket oldu.

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