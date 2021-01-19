Uzay - Bilim
Virgin Orbit tarafından havadan fırlatılan roket yörüngeye oturdu
Milyarder Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Orbit firmasının havadan fırlatılan LauncherOne roketi ilk defa pazar günü yörüngeye oturmayı başardı. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk test uçuşunda roket yörüngeye oturamamış ve deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Firma; NASA, çeşitli araştırma kurumları, ordular ve küçük uydu operatörleri için fırlatma görevleri gerçekleştirmeyi planlıyor.
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LauncherOne, özel olarak hazırlanan bir Boeing 747 ‘nin sol kanadının altından fırlatıldı
Fırlatma işlemi uçuş halindeki bir Boeing 747 uçağından gerçekleştirildi. Uçak, sol kanadına yerleştirilen 29 tonluk LauncherOne roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Mojave Hava ve Uzay Üssü’nden kalktı. Kalkıştan yaklaşık 60 dakika sonrasında, 21 metre uzunluğundaki roketin fırlatma işlemi 35.000 feet yükseklikten gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili herhangi bir canlı yayın yapılmadı ancak firma görevin işleyişiyle ilgili anlık güncellemeleri Twitter üzerinden duyurdu.
Virgin Orbit’in LauncherOne roketi, çeşitli ABD üniversitelerinin dahil olduğu bir NASA eğitim programının parçası olarak geliştirilen CubeSats isimli 9 adet uyduyu konuşlandırdı.
Fırlatma sonrası Virgin Orbit firmasının Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: LauncherOne’ın NASA için 9 adet CubeSats uydusunu taşıyarak ilk görevini başarıyla tamamladığı için gururluyuz.
Virgin Orbit CEO’su Dan Hart: “Daha iyi bir uçuş isteyemezdik. Roketin performansı tam olarak istediğimiz yerdeydi” dedi.
Virgin Orbit firmasının sahibi Richard Branson ise yaptığı açıklamada: “Virgin Orbit birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyi gerçekleştirdi. Özel olarak tasarlanmış 747’mizin (Cosmic Girl) LauncherOne roketini yörüngeye oturttuğunu görmek benim için çok ilham vericiydi. Bu muhteşem uçuş, uzun yıllardır süren sıkı çalışmaların bir sonucudur” dedi.
Bu başarılı operasyonla birlikte LauncherOne, Orbital Sciences firması tarafında geliştirilen katı yakıtlı Pegasus roketinin ardından havadan fırlatılarak yörüngeye oturmayı başaran ikinci roket oldu.
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Fotoğraf Makinası
Canon, uydudan dünyanın fotoğrafını çekebildiğiniz bir site paylaştı
Canon firması CES 2021 için yeni bir kamera yayınlamak yerine daha değişik bir yol tercih etmişe benziyor.
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Firma, bazı değişikliklere uğratılmış 5D Mark III DSLR lensiyle donatılmış CE-SAT-1 uydusunu kullanarak; dünyanın farklı yerlerinin temsili bir fotoğrafını çekebileceğiniz interaktif bir site yayınladı. Bu yerlerin arasında ise New York City, Bahamalar ve Dubai de var.
Canon bir varil büyüklüğündeki mikro uydusunu 2017 Haziran ayında fırlatmıştı. Uyduda ise 40cm Cassegrain tipi 3720mm ayna teleskobu ile donatılmış EOS 5D Mark III kamerası mevcut idi. 600km’lik bir yörüngede dönen uydu, firmanın iddiasına göre yaklaşık 5×3 km’lik bir alan için 36inçe kadar hava çözünürlüğü sağlıyor. Bunun yanında Canon’un uydusu daha geniş çekimler için PowerShot S110 ile de donatılmış durumda. Bu özellikler hiç de fena değil, çünkü örneğin dünyanın en yüksek çözünürlüklü uydusu WorldWiev-4, çözünürlükte 12 inç’e kadar inebiliyor.
Paylaşılan interaktif demo ise kullanıcının farklı yerlerden fotoğraf çekmesine izin veriyor. Her çekimde ise yerin ve yüksekliğin bilgisi veriliyor. Ancak tabii ki bu görüntülerin canlı değil, önceden alınmış görüntüler olduğunu belirtmekte fayda var.
Hareketli olması durumunda dünyanın çevresini saatte yaklaşık 27bin km ile bir buçuk saatte dolaşabilecek olan uydunun bu gösterimi; uydu cihazının kapasitesi ve çözünürlüğü hakkında önemli bir fikir veriyor sağlıyor.
Buna bağlı olarak firmanın yakın zamanda bu alandaki başarılı ve başarısız denemelerinden sonra; normal uydulardan çok daha ucuz ve küçük olan bu mikro uydular için 2030 civarı milyar dolarlık bir iş kurma planının da Canon’un ajandası arasında yer aldığını buraya not olarak düşelim.
Haber
TÜRKSAT 5B ne zaman, hangi roketle fırlatılacak? Bakan açıkladı
TÜRKSAT 5B uydusu ne zaman fırlatılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5A uydusunun fırlatılması dolayısıyla bu gece gerçekleştirilen yayında TÜRKSAT 5B’nin fırlatılma tarihini açıkladı. Bakan Adil Karaismailoğlu aynı zamanda TÜRKSAT 5B uydusunun hangi şirket tarafından uzaya fırlatılacağının da bilgisini verdi.
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TÜRKSAT 5B ne zaman fırlatılacak? İşte cevabı
Türkiye’nin yeni nesil haberleşme ve iletişim uydusu TÜRKSAT 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde TSİ 05:15’te SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Falcon 9 Block 5 roketi tarafından 30 dakikalık kısa bir yolculuk neticesinde uzaya bırakılan uydumuz, 3-4 aylık yolculuğuna başladı. TÜRKSAT 5A uydusu yörüngesine oturur oturmaz hizmet vermeye başlayacak. TÜRKSAT 5A’ya ek olarak bir de kardeşi diyebileceğimiz TÜRKSAT 5B uydusu bulunuyor. 5B uydusunun da 2021 yılı içerisinde uzaya fırlatılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu gece gerçekleştirilen canlı yayında “TÜRKSAT 5B uydusu ne zaman fırlatılacak?” sorusuyla ilgili açıklama yaptı. TÜRKSAT 5B’nin testlerinin hâlihazırda yapılmakta olduğunu söyleyen Adil Karaismailoğlu’nun açıklamasına göre TÜRKSAT 5B, Haziran 2021’de uzaya fırlatılacak. Böylelikle Türkiye, 2021 yılı içerisinde toplam 2 adet haberleşme ve iletişim uydusunu uzaya göndermiş olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı aynı zamanda TÜRKSAT 5B’yi uzaya fırlatacak olan şirketin hangisi olduğunu da söyledi. Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada TÜRKSAT5B uydusunun da SpaceX şirketi tarafından uzaya fırlatılacağını ifade etti. Karaismailoğlu spesifik olarak SpaceX’in hangi roketinin kullanılacağına dair bilgi vermedi; ama çok büyük ihtimalle TÜRKSAT 5A’yı da fırlatan Falcon 9 Block 5 roketi TÜRKSAT 5B’yi fırlatan roket olacak.
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TÜRKSAT 5B’nin fırlatılmasından sonra, Türkiye’nin uzayda 5 tane haberleşme uydusu olacak
TÜRKSAT 5B, Haziran 2021’de bir aksilik olmazsa SpaceX tarafından uzaya fırlatılacak. Bu fırlatılma işlemi gerçekleştikten sonra 5B uzaydaki yörüngesine oturmak üzere kendi yolculuğuna çıkmaya başlayacak. TÜRKSAT 5B’nin hizmet vermeye başlamasından sonra, Türkiye’nin uzayda toplam 5 tane haberleşme ve iletişim uydusu olacak. 2022’de uzaya fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A uydusu ise, bu rakamı 6’ya çıkaracak.
Şimdilik gözlerimiz fal taşı gibi açılmış TÜRKSAT 5A’nın 3-4 aylık yolculuğunu tamamlamasını ve bir an önce hizmet vermeye başlamasını bekliyoruz. 5A uydusu; Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayarak üç kıtaya hizmet verecek.
TÜRKSAT 5A’nın fırlatılma anı
Haber
TÜRKSAT uydularının tarihçesi: 1A’dan 5A’ya!
TÜRKSAT 5A uydusu 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05:15’te SpaceX tarafından uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı. Tam anlamıyla hizmete açıldığında Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın haberleşme altyapısına katkı sağlayacak uydumuz 3-4 aylık yolculuğuna başladı. Peki ilk TÜRKSAT uydusundan bugüne kadar neler değiştiğini hiç merak etmiş miydiniz?
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8 Ocak 2021, TSİ 05:15’te SpaceX firması tarafından uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A, uzaydaki 3-4 aylık yolculuğunu tamamladıktan sonra hizmete açılacak. Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan coğrafyaya hizmet verecek. TÜRKSAT 5A aynı zamanda 31 derece doğu yörüngesinde çalışacak ve ortalama 30 yıl ömre sahip olacak.
Canlı yayında sizlerle interaktif bir şekilde değerlendirdiğimiz TÜRKSAT 5A’nın uzaya fırlatılma anını ve bilmeniz gereken her şeyi buradaki videomuzdan öğrenebilirsiniz. Bu haberimizde ise TÜRKSAT’ın uydularının tarihine kısa bir göz atacağız.
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12 dakikalık ömrü olan “ilk” uydumuz: TÜRKSAT 1A
TÜRKSAT 1A, Cumhuriyet tarihimiz adına çok önemli bir dönüm noktası. Türkiye’nin ilk haberleşme ve iletişim uydusu olan 1A, 1994 yılında uzaya fırlatılmaya çalışılmıştı. Fakat maalesef söz konusu çalışmalar başarısız oldu, uydumuz uzaydaki yerini alamadı.
TÜRKSAT 1A, 24 Ocak 1994’te saat 23.37′de Ariane 4 roketiyle (bazı kaynaklarda Ariane 5 yazıyor, net bilgi bulamadım) uzaya fırlatılacaktı. Ancak uyduyu fırlatacak olan rokette meydana gelen bir arıza nedeniyle, fırlatıldıktan 12 dakika 12 saniye sonra havada patlayıp okyanusa düştü. Guiana Uzay Merkezi ELA-2 bölgesinden fırlatılan TÜRKSAT 1A, 1.743 kilogram ağırlığındaydı.
TÜRKSAT’ın başarısızlıkla sonuçlanan 1A uydusunun fırlatılma anı o dönem televizyonda canlı yayınlanmıştı ve zamane çocukları heyecanla o ana tanıklık etmektelerdi. Ancak ne yazık ki heyecan, yerini hevesi kursağında kalmak deyimine bıraktı.
İlk başarılı uydumuz: TÜRKSAT 1B
İlk uydu denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Türkiye, yılmadı ve bu kez TÜRKSAT 1B uydusunu uzaya fırlatmayı denedi. Nitekim 10 Ağustos 1994′te saat 23:05’te Guiana Uzay Merkezi ELA-3 bölgesinden fırlatılan uydu, bu defa başarıyla uzaya ulaştı. Dolayısıyla TÜRKSAT 1B’nin, Türkiye’nin ilk başarılı fırlatılmış ve yörüngesine oturup hizmete açılmış haberleşme uydusu olduğunu söyleyebiliriz.
TÜRKSAT 1B, 3.060 kilogram ağırlığında olup 1994-2006 yılları arasında aktif bir şekilde hizmet vermişti. Üretimi Alcatel Alenia Space Industries tarafından gerçekleştirilen uydu, 16 Ku transponder; 6 geniş bant 72 MHz ve 10 dar bant 36 MHz’lik donanım özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 31.0° doğu boylamında konumlandırılan 1B uydusu 12 yıl boyunca Türkiye, Avrupa ve Orta Asya’yı kapsayarak hizmet vermeye devam etti. 2006 yılındaysa görevini tamamlayarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı.
Peşinden TÜRKSAT 1C geldi
TÜRKSAT 1B’nin hizmete açılmasından 2 yıl sonra, 10 Temmuz 1996′da sabaha karşı Ariane 4 roketiyle TÜRKSAT 1C uzaya fırlatıldı. 31.0 ve 42.0 doğu boylamında konumlanan 1C uydusu, 3.060 kilogram ağırlığındaydı. Yine Guiana Uzay Merkezi ELA-3 bölgesinden fırlatılan uydu Batı’da Türkiye ve Avrupa; Doğu’da Türkiye ve Orta Asya bölgelerini kapsamaktaydı.
9 adet dar bant 36 MHz ‘lik, 2 adet orta bant 54 MHz’lik ve 5 adet geniş bant 72 MHz’lik transponder kapasitesine sahip olan TÜRKSAT 1C’nin önce 2008’de televizyon yayıncılığı alanında, 2010’daysa diğer alanlardaki görevlerine son verildi.
2021’e kadar faaliyete sokulan diğer uydularımız şu şekildeler;
TÜRKSAT 2A
- Fırlatılma tarihi: 10 Ocak 2001
- Yörünge: 42° Doğu
- Kapsama alanları: Batı Avrupa, Orta Asya
- Hizmet süresi: 15 Yıl
- Üretici firma: Ariane Space
- Kullanımdan kaldırılma tarihi: 27 Eylül 2016
- Kütle: 3.060 kilogram
- Boyutlar: 2.8m X 2.3m X 1.8m
- Güç: 8500 Watt
TÜRKSAT 3A
- Fırlatılma tarihi: 13 Haziran 2008
- Yörünge: 42° Doğu
- Kapsama alanları: Avrupa, Türkiye, Orta Asya
- Bant genişliği: 1296 MHz
- Planlanan hizmet süresi: 20 Yıl
- Üretici firma: Thales Alenia Space
- Kullanımdan kaldırılma tarihi: Hala kullanımda
- Kütle: 3.060 kilogram
- Boyutlar: 2.8m X 2.3m X 1.8m
- Güç: 8500 Watt
- Türksat’ın diğer uydularından %25 daha uzun ömürlü
TÜRKSAT 4A / 4B
4A
- Fırlatılma tarihi: 14 Şubat 2014
- Yörünge: 42° Doğu
- Kapsama alanları: Afrika, Türkiye, Avrupa
- Bant genişliği: 1750 MHz
- Planlanan hizmet süresi: 30 Yıl
- Üretici firma: Mitsubishi Electric Corporation
- Kullanımdan kaldırılma tarihi: Hala kullanımda
- Kütle: 4900 kilogram
- Güç: 7670 Watt
4B
- Fırlatılma tarihi: 16 Ekim 2015
- Yörünge: 50° Doğu
- Kapsama alanları: Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin’in batısını içine alan Güney Batı Asya
- Bant genişliği: 3400 MHz
- Planlanan hizmet süresi: 30 Yıl
- Üretici firma: TUSAŞ ve Mitsubishi Electric Corporation
- Kullanımdan kaldırılma tarihi: Hala kullanımda
- Kütle: 3900 kilogram
- Güç: 9 kilowatt
TÜRKSAT 5A
- Fırlatılma tarihi: 8 Ocak 2021
- Yörünge: 31° Doğu
- Kapsama alanları: Türkiye, Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Çin’in batısını içine alan Güney Batı Asya
- Bant genişliği: 1728 MHz
- Planlanan hizmet süresi: 30 Yıl
- Üretici firma: Airbus D&S ve TAI
- Kütle: 3.500 kilogram
- Güç: 12 kilowatt
Elon Musk’ın SpaceX isimli şirketine ait olan Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden fırlatılacan TÜRKSAT 5A uydusu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz bölgelerini de kapsayacak şekilde iletişim ve haberleşme altyapısı sunacak olan 5A uydusunun, 30 yıl boyunca hizmet vermesi planlanıyor.
TÜRKSAT 5A’nın fırlatılma anı
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Yazan: fuguler, 2 gün önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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