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VIPER Fiyatı Neden Düştü?
Son günlerde kripto para forumlarında en çok konuşulan konuların başında Harmony Mainnet’i üzerinde çalışan yeni swap platformlarından biri olan Viper Swap geliyor!!!
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VIPER SWAP Gelirleri Neden Düştü?
Viper Swap’ın bu kadar çok konuşulmasının başlıca iki nedeni var. İlk nedeni Mart ayının başında swap işlemlerine başlayan Viper Swap’ın benzersiz bir kazanç oranı sunması. Yüzde 10 bini aşan APR değerleriyle kripto para milletinin başını döndürmesi.
İkinci neden ise 29 Mart sabahı yataktan başını kaldıran “Viper çiftçilerinin” bir anda yarı yarıya düşen gelirleri nedeniyle şok olması ve hızla çiftliği, yani Viper Swap’ı terk etmeleri. Bu nedenle de kaşla göz arasında Viper fiyatının 2.8 USD’den 1.3 USD altına sarkması.
Her en kadar daha önce Viper emisyon takviminde blok başına dağıtılan Viper sayısının yarı yarıya azaltılacağı duyurulmuş olsa da bundan habersiz olan yatırımcıların sahip oldukları Viper’ları satarak Viper Swap’ı terk etmesi aslında sistemin bundan sonra da benzer hareketler yaşayacağının bir göstergesi. (Viper Swap emisyon takvimini buradan https://docs.venomdao.org/viper/emission-schedule kontrol edebilirsiniz).
Viper Swap Tam Olarak Nedir?
Viper Swap, kripto para dünyasında DEX (Decentralized Exchange) olarak tanımlanan merkeziyetsiz borsalardan sadece biri. Daha önce de söylediğimiz gibi Harmony Mainnet’i üzerinde çalışıyor. En büyük özelliği ise çok hızlı olması ve komisyon oranlarının çok düşük olması. Etherium tabanlı borsaların ne şu anda ne de yakın gelecekte kolay kolay yapamadığı birçok şeyi ise hali hazırda yapabiliyor.
Viper Swap’ın kendi para birimi VIPER, bağlı olduğu Harmony Mainnet’in para birimi ise ONE. (coinmarketcap.com üzerinden ONE ile ilgili bilgilere şu adresten https://coinmarketcap.com/tr/currencies/harmony/markets/, VIPER ile ilgili bilgilere ise https://coinmarketcap.com/tr/currencies/viper-protocol/ adresinden ulaşabilirsiniz).
Viper Swap’a Nasıl Yatırım Yapılıyor?
Binance Smart Chain ile Harmony Mainnet’i eş tutarsak BNB’nin muadilinin ONE, Cake’in muadilinin ise VIPER olduğunu söyleyebiliriz.
Viper Swap’ın kendi para birimi VIPER iken ekosistemin ana para birimi ONE. Şu an VIPER sadece Viper Swap üzerinden alınıp satılabildiği için sisteme para sokmak yani Viper Swap üzerinde çiftçilik yapmak isterseniz ONE’a sahip olmanız gerekiyor. Coinmarket.com üzerinden kontrol ettiğimizde ONE’ın birçok farklı borsada listelendiğini görüyoruz. (ONE’ın hangi borsalarda listelendiğini coinmarket.com üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu sayfadan ONE ile ilgili birçok farlı bilgiye de ulaşabilirsiniz).
Ben zaten bir Binance hesabım olduğu için orada ONE alıp MetaMask cüzdanıma göndermek istedim. Ancak Binance’ın ONE çıkışlarında bir sorun olduğunu görünce satın aldığım ONE’ları tekrar USDT’ye çevirdim ve Gate borsasındaki hesabıma gönderdim. (Siz de https://www.gate.io/signup/3598466 link’i üzerinden Gate borsasına kayıt olarak yapacağınız tüm işlemlerde yüzde 10 komisyon indirimi kazanabilirsiniz). Gate’te USD’lerimi ONE’a çevirdikten sonra bu videoda anlattığım şekilde MetaMask cüzdanıma gönderdim. (Siz de MetaMask cüzdanınıza Harmony Mainnet’i nasıl tanımlayabileceğinizi https://venomdao.medium.com/how-to-yield-farm-viper-on-harmony-1f776e7f80cb adresinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca MetaMask adresinizin Harmony Mainnet versiyonunu da https://explorer.harmony.one/#/ adresinden öğrenebilirsiniz).
Ardından da 26 Mart tarihinde Viper Swap’ta bulunan 5 farklı havuzdan kendi risk grubuma uygun olan BUSD-VIPER havuzuna katıldım. Bu havuzdan kazandığım tüm yeni VIPER’ları da düzenli olarak risk oranı daha yüksek olan ONE-VIPER havuzuna yatırıyorum.
Bu arada bu videonun yayına alındığı 2 Nisan tarihi itibariyle Viper Swap platformundaki havuz sayısının sekize çıktığını da söylemem gerek.
%5 Açık, %95 Kilitli Ne Demek?
Viper Swap’ta yaptığınız yatırımları dilediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Yani sisteme soktuğunuz anaparayı çekme konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Ancak herhangi bir havuza bağladığınız tutarı 5 günden önce claim ederseniz (yani havuz dışına çıkarırsanız) farklı oranlarda cezalar ödeyebilirsiniz. O nedenle lütfen https://venomdao.medium.com/introducing-venomdao-viper-protocol-a-cross-chain-multi-product-defi-dao-launching-on-harmony-7ac84a7d76d3 adresinden ulaşılabilen resmi belgeyi dikkatlice okuyun.
Viper Swap’ta hangi havuza yatırım yapmış olursanız olun kazandığınız VIPER’ların yüzde 95’i 25 Aralık 2021 gününe kadar sistemde kilitli. Kalan %5’lik kısmı ise canınız istediği zaman istediğiniz işte kullanabiliyorsunuz. Yani sistemden çekebildiğiniz gibi tekrar sistem içinde yatırıma da çevirebiliyorsunuz.
Ancak bu kilitlilik durumu ile ilgili ülkemizdeki forumlarda, YouTube videolarının yorumlarında ve Telegram gruplarında bir kafa karışıklılığı olduğunu görüyorum. Şöyle ki bazı yatırımcılar kilitli olan %95’in tamamının 25 Aralık 2021 günü açılacağını düşünüyorlar. Oysa ki iş tam olarak öyle değil; bu açılma süreci 25 Aralık 2022’ye kadar, yani bir yıl sürecek. Ve tüm kazançlar peyderpey açılacak. Viper Swap’ta kazanılan ilk VIPER’ların 25 Aralık 2021’de kazanım sırasına göre serbest bırakılacağını unutmamalısınız.
Bana soracak olursanız bu yöntem sistemin ani satış baskısı yememesi için mantıklı bir çözüm gibi. Ben bunu 29 Mart sabahı yarılanma süresini hesaplamadan fiyat tepkisi veren yatırımcılar gibi düşünenlerin yıl sonunda VIPER’ı dump’lamaması için alınmış bir önlem olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Ancak kilitli varlıklar açıldığında büyük bir “savaş” olacağını da şimdiden öngörmek lazım. O gün kan gövdeyi götürecek gibi.
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
ÖNEMLİ DUYURU: Bu videoda % 95 oranında kilitli kalan VIPER’ların dağıtımı konusunda “25 Aralık’tan sonra sistemde kazanılma sırasına göre bir dağıtım politikası izleneceğini” söylüyorum. Böyle söylememin nedeni VIPER’ın resmi belgelerinde okuduklarımdan bu sonucu çıkartmam. Ayrıca resmi İngilizce Telegram grubuna sorulan sorularda yöneticilerin bu konuya ne “evet” ne de “hayır” diye cevap vermemeleri. Bu video yayınlandıktan sonra resmi Türkçe Telegram grubunun (https://t.me/VenomDAO_Turkce) Admin’i (@Nycziecskoi) ile yaptığım yazışmalar sonunda dağıtım konusunda anladıklarımı @Nycziecskoi’nin ağzından şöyle özetleyebilirim: “25 Aralık öncesinde çiftçilik yaparak kilitli VIPER kazanan tüm yatırımcıların kilitli olan VIPER’ları, sisteme ne zaman dahil olduklarından bağımsız olarak (yani bir sıralama olmaksızın), 25 Aralık 2021 tarihi itibariyle blok blok dağıtılmaya başlanacak ve bu dağıtım toplam bir yıl sürecek. Başka bir deyişle, kilitli olan VIPER’larınızın tamamının dağıtımı, 2 saniyelik her blokta eşit bir miktar olacak şekilde 25 Aralık 2021’den başlayarak bir yıl boyunca gerçekleşecek.”
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Donanım
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Oyun Test Sonuçları
- BFV (2K) 127 fps
- BFV (FHD) 158 fps
- Cyberpunk 2077 (2K) 42 fps
- Cyberpunk 2077 (FHD) 68 fps
- F1 2020 (2K) 123 fps
- F1 2020 (FHD) 161 fps
- FCND (2K) 86 fps
- FCND (FHD) 108 fps
- MFS (2K) 38 fps
- MFS (FHD) 49 fps
- ACV (2K) 56 fps
- ACV (FHD) 69 fps
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Dizüstü Bilgisayar
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Huawei MateBook D16 incelemesi | Bu fiyata bu performans!
16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olan MateBook D16, 16,1 inç Full HD FullView ekran ve %90 ekran-gövde oranı sunarken; görüntü özellikleri sRGB renk gamutunun tamamını kapsıyor.
Teknik özellikleri
AMD Ryzen 5 4600H işlemciyle sunulan MateBook D16, tek tuşla performans moduna geçebiliyor. Bu sayede, yüksek sistem başarımı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışması sağlanıyor. 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekliyor.
Standart çalışma modu seçeneğiyle kullanabileceğiniz Huawei MateBook D16, kullanıcıların günlük görevlerini bitirmesi için tasarlandı. Performans Modu ise yoğun ofis görevlerini ve yüksek yüklü profesyonel yazılımları çalıştırmak için uygun. Fn ve P tuşlarına aynı anda basarak, kullanıcı mevcut görevler için en uygun modu seçebiliyor.
Huawei ekosistem özellikleri
Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların akıllı telefon ekranlarını bilgisayar ekranına yansıtmalarına olanak tanır. İki cihaz bağlandıktan sonra dosyaları sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz. Özellikle bilgisayardan mobil aramalar başlatabiliyor ve alabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarda mobil uygulamaları başlatabiliyor ve daha büyük ekranla birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebiliyorsunuz.
Huawei MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajı sunulan ürünü satın alan tüketicilere, Huawei AF30 Mouse ve taşıma çantası da hediye ediliyor.
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Video
Poco X3 NFC içinden geçti! | Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC karşılaştırma!
Lansmanları izleyenler bilirler hep söylediğim bir şey vardı. Dedim ki; “artık bir cihaz çıksın ve fiyat performans oranı o kadar iyi olsun ki ben de artık insanlara Poco X3 NFC değil de; yerine o yeni çıkan cihazı önermeye başlayayım.” Bu konuda Redmi Note 10 modelinden ümidim vardı. Fakat maalesef tam da istediğim gibi olmadı. Neden mi? Gelin anlatayım…
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Redmi Note 10, fiyatıyla kıyasladığımda beklentilerimi karşılamadı
Şimdi bu video herzamanki yaptığım karşılaştırma formatından bir nebze daha farklı olacağını düşünüyorum. Şimdi fiyat tablolarına bakıyorum. Gün itibariyle ülkemizde yeni çıkış yapan Redmi Note 10’un 4’e 64’lük baz modelinin fiyatı 3.000 lirayken Poco X3 NFC’nin 6’ya 64’lük baz modeli 3.085 TL. Yani arada çok ufak bir fiyat farkı var ve bu aradaki 80 liralık bence ufak farka Poco X3 NFC çok şey sığdırmış.
Mesela hepimizin akıllı telefon alırken dikkat ettiği ilk nokta nedir? İşlemci! Redmi Note 10’da, Snapdragon 675’in daha da geliştirilip güncellenmiş versiyonu olan Snapdragon 678 var. Snapdragon 678’i, 660 ve 700 serisinin arasında bir model olarak düşünebilirsiniz. Zaten 678, eski 675’in geliştirilip güncellenmiş versiyonu. Yani ne işte 8 nanometrelik yani düşük nanometreli üretim serilerine sahip 720G kadar sizi genel performansta memnun eder ne de 662 gibi yaa bu da biraz yavaş mı acaba dedirtir. Yani ikisinin arası olarak düşünün. Ama, karşısında Poco X3’ün Snapdragon 732G’si var. Yani şu bir gerçek ki, rakip işlemci yönünden fena. Peki 678, bu mücadelede 732G’ye karşı ne durumda. Şöyle hemen rakamlarla konuşmaya başlayalım. Yaptığım sentetik testlerde, AnTuTu’da Redmi Note 10: 269.357 puan aldı. Poco X3 NFC de 346.783 puan aldı.
Geekbenchte de, Redmi Note 10 tek çekirdekte 534 puan, çoklu çekirdekte 1.501 puan almış durumda. Poco X3 NFC de, tek çekirdekte 565 puan, çoklu çekirdekte 1.779 puan almış durumda. Yani sentetik testlere baktığımızda da dediğim durumu görüyoruz. Tabi sentetik testler bize yeter mi hayır yetmez bir de herhangi bir 3. parti uygulama olmadan Pubg’de hangi ayarlarda oyun oynayabiliyoruz ona bakalım. Redmi Note 10’da HD grafiklerde Yüksek Kare Hızında Pubg’yi oynayabiliyorsunuz. Poco X3’te de yine herhangi bir 3. parti uygulama olmadan Pubg’yi aynı ayarlarda yani HD grafiklerde Yüksek Kare hızında oynayabiliyorsunuz. Ama 2 cihazla da oyunu açtığım zaman Poco X3 Pubg’yi daha rahat daha ferah bir şekilde oynatabiliyor. Ama yine de baktığınız zaman Redmi Note 10 oyuncu adamı çok da üzmez diyebilirim ama yine de işlemci tarafının Poco X3 NFC’de daha iyi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
Poco X3 NFC’de hayatı kolaylaştıran ufak detaylar var
Poco X3’te NFC var ama Redmi Note 10’da yok. NFC’yi önemseyenler için bu da önemli bir nokta. Video stabilizasyonu noktasında da Poco’da çok başarılı bir EIS var. Defalarca bunu da söyledik zaten. Poco fiyat segmentinin en başarılı EIS’lerinden birine sahip.
Ekranlarda Redmi Note 10’da AMOLED bir ekran var. Fena bir panel değil ve AMOLED ekran seven de çok fazla insan var zaten. Ama Poco’nun ekranına gelirsek benim için başlı başına tercih sebebi olan bir ekran zaten 6.67 inçlik HDR destekli 120 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran var ve ben bu ekranı çokça da övdüm. AMOLED seven bir kullanıcı olarak ben bu ekranı hala standart düzeydeki bir AMOELD ekrana tercih edebilirim. Redmi Note 10’da ekran biraz daha ufak 6.43 inç ve yüksek tazeleme hızları yok. Bir de Poco’nun diğer avantajı Gorilla Glass 5’le korunması. Redmi Note 10’daysa Gorilla Glass 3 var.
Hoparlörler ikisinde de stereo olsa da; Poco X3’ün hoparlörlerini ben daha çok beğendim. Ayrıca bataryalar konusunda 2 cihaz da sizi üzecek cihazlar değil.
Teknik kısım bir yana tasarımlar da çoğu kullanıcı için çok önemli. Bu noktada tasarımlara değinmem lazım çünkü ben ne kadar bu 2 cihaz arasında Poco’yu seçerdim desem de; Redmi Note 10 Poco X3’e kıyasla çok daha hafif ve çok daha ince hissettiriyor. Yani tasarımda Redmi Note 10 daha iyi bana kalırsa. Örneğin Dilşah gibi daha kaba ve daha ağır cihazları tercih etmek istemeyen çok fazla kullanıcı var. Kabul ediyorum Poco biraz ağır. Hele de 200 gram dediğimiz psikolojik sınırın çok da üstünde. 215 gram. Redmi Note 10’sa yaklaşık 180 gram yani arada çok ciddi fark var.
Note 10’da kullanılan parmak izi okuyucu çok başarılı!
Bir de çok ilginç bir şey var Redmi Note 10’un parmak izi okuyucusunu acayip beğendim. Şimdi diyeceksiniz ki ya güç tuşuna entegre fiziksel parmak izi okuyucu işte ne ayrıcalığı var. Evet aslında bir ayrıcalığı yok fakat normalde bu tip parmak izi okuyucular düz bir yüzeye sahip olur ve çerçevenin bir miktar içine gömülü olur dokunarak hissetmek daha zordur. Buradakiyse çerçevenin dışında tutulmuş ve kavisli bir yapıya sahip. Böyle olunca da direk elinize alıp parmak izi okuyucuyu hissetmek çok kolay oluyor ve yanlışlıkla dokunup kilidi de açmıyorsunuz.
Kameralar benzer düzeyde performans gösterse de; bence Poco X3 NFC daha başarılı
Kameralar konusunda konuşursak da; Poco X3’ü çoğu ortamda daha başarılı buldum ben. Örneğin gece çekimlerinde Poco detayları muhafaza edebilme konusunda daha başarılı. Gece çekimlerinde Redmi Note 10’da grenlenme ve pastelleşme biraz daha fazla. O yüzden gece çekimlerinde Poco X3 bence öne çıkıyor. Normal çekimlere gelecek olursak da video tarafında iki cihaz da 4K 30 FPS çekim yapabiliyor. Örnek video çekimlerinde şöyle 3X kadar yakınlaştım ben bir de. Yine böyle yakınlaşmalarda detayları daha iyi muhafaza eden yani kaybetmeden veren cihaz yine Poco X3 NFC oldu. Fotoğraf performansına gelecek olursak Poco ön kamerada da arka kamerada da hali hazırda başarılı işler çıkaran bir cihaz zaten. Yine bana sorarsanız Redmi Note 10 iyi baş etti Poco’ya karşı çünkü Poco’yu genelde daha pahalı rakipleriyle bile karşılaştırdığımızda vay be baya başarılıymış ya falan diyorduk.
Özetleyecek olursak bu 2 cihaz hemen hemen aynı fiyatlardayken, Redmi Note 10’u kimler almalı? İlla AMOLED ekran istiyorum ve daha hafif bir cihaz istiyorum diyenler almalı çünkü baktığınız zaman birçok şeyden feragat ediyorsunuz. 120 Hz tazeleme hızı yok, ekranda HDR desteği yok. Kamera anlamında Poco X3 bence daha iyi, hoparlörde Poco X3 NFC bariz şekilde daha iyi. En önemlisi işlemci konusunda X3 çok çok daha iyi. Yani ben şahsen, hafif olsun AMOLED olsun demiyorsam IPS ekran kullanmayı ve ağır bir cihaz kullanmayı göze almışsam kesinlikle Poco’yu seçerdim çünkü Poco X3’ün beraberinde getirdiği avantajlar çok daha fazla.
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