VIPER Fiyatı Neden Düştü?

Son günlerde kripto para forumlarında en çok konuşulan konuların başında Harmony Mainnet’i üzerinde çalışan yeni swap platformlarından biri olan Viper Swap geliyor!!!

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Viper Swap’ın bu kadar çok konuşulmasının başlıca iki nedeni var. İlk nedeni Mart ayının başında swap işlemlerine başlayan Viper Swap’ın benzersiz bir kazanç oranı sunması. Yüzde 10 bini aşan APR değerleriyle kripto para milletinin başını döndürmesi.

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İkinci neden ise 29 Mart sabahı yataktan başını kaldıran “Viper çiftçilerinin” bir anda yarı yarıya düşen gelirleri nedeniyle şok olması ve hızla çiftliği, yani Viper Swap’ı terk etmeleri. Bu nedenle de kaşla göz arasında Viper fiyatının 2.8 USD’den 1.3 USD altına sarkması.

Her en kadar daha önce Viper emisyon takviminde blok başına dağıtılan Viper sayısının yarı yarıya azaltılacağı duyurulmuş olsa da bundan habersiz olan yatırımcıların sahip oldukları Viper’ları satarak Viper Swap’ı terk etmesi aslında sistemin bundan sonra da benzer hareketler yaşayacağının bir göstergesi. (Viper Swap emisyon takvimini buradan https://docs.venomdao.org/viper/emission-schedule kontrol edebilirsiniz).

Viper Swap Tam Olarak Nedir?

Viper Swap, kripto para dünyasında DEX (Decentralized Exchange) olarak tanımlanan merkeziyetsiz borsalardan sadece biri. Daha önce de söylediğimiz gibi Harmony Mainnet’i üzerinde çalışıyor. En büyük özelliği ise çok hızlı olması ve komisyon oranlarının çok düşük olması. Etherium tabanlı borsaların ne şu anda ne de yakın gelecekte kolay kolay yapamadığı birçok şeyi ise hali hazırda yapabiliyor.

Viper Swap’ın kendi para birimi VIPER, bağlı olduğu Harmony Mainnet’in para birimi ise ONE. (coinmarketcap.com üzerinden ONE ile ilgili bilgilere şu adresten https://coinmarketcap.com/tr/currencies/harmony/markets/, VIPER ile ilgili bilgilere ise https://coinmarketcap.com/tr/currencies/viper-protocol/ adresinden ulaşabilirsiniz).

Viper Swap’a Nasıl Yatırım Yapılıyor?

Binance Smart Chain ile Harmony Mainnet’i eş tutarsak BNB’nin muadilinin ONE, Cake’in muadilinin ise VIPER olduğunu söyleyebiliriz.

Viper Swap’ın kendi para birimi VIPER iken ekosistemin ana para birimi ONE. Şu an VIPER sadece Viper Swap üzerinden alınıp satılabildiği için sisteme para sokmak yani Viper Swap üzerinde çiftçilik yapmak isterseniz ONE’a sahip olmanız gerekiyor. Coinmarket.com üzerinden kontrol ettiğimizde ONE’ın birçok farklı borsada listelendiğini görüyoruz. (ONE’ın hangi borsalarda listelendiğini coinmarket.com üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu sayfadan ONE ile ilgili birçok farlı bilgiye de ulaşabilirsiniz).

Ben zaten bir Binance hesabım olduğu için orada ONE alıp MetaMask cüzdanıma göndermek istedim. Ancak Binance’ın ONE çıkışlarında bir sorun olduğunu görünce satın aldığım ONE’ları tekrar USDT’ye çevirdim ve Gate borsasındaki hesabıma gönderdim. (Siz de https://www.gate.io/signup/3598466 link’i üzerinden Gate borsasına kayıt olarak yapacağınız tüm işlemlerde yüzde 10 komisyon indirimi kazanabilirsiniz). Gate’te USD’lerimi ONE’a çevirdikten sonra bu videoda anlattığım şekilde MetaMask cüzdanıma gönderdim. (Siz de MetaMask cüzdanınıza Harmony Mainnet’i nasıl tanımlayabileceğinizi https://venomdao.medium.com/how-to-yield-farm-viper-on-harmony-1f776e7f80cb adresinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca MetaMask adresinizin Harmony Mainnet versiyonunu da https://explorer.harmony.one/#/ adresinden öğrenebilirsiniz).

Ardından da 26 Mart tarihinde Viper Swap’ta bulunan 5 farklı havuzdan kendi risk grubuma uygun olan BUSD-VIPER havuzuna katıldım. Bu havuzdan kazandığım tüm yeni VIPER’ları da düzenli olarak risk oranı daha yüksek olan ONE-VIPER havuzuna yatırıyorum.

Bu arada bu videonun yayına alındığı 2 Nisan tarihi itibariyle Viper Swap platformundaki havuz sayısının sekize çıktığını da söylemem gerek.

%5 Açık, %95 Kilitli Ne Demek?

Viper Swap’ta yaptığınız yatırımları dilediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Yani sisteme soktuğunuz anaparayı çekme konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Ancak herhangi bir havuza bağladığınız tutarı 5 günden önce claim ederseniz (yani havuz dışına çıkarırsanız) farklı oranlarda cezalar ödeyebilirsiniz. O nedenle lütfen https://venomdao.medium.com/introducing-venomdao-viper-protocol-a-cross-chain-multi-product-defi-dao-launching-on-harmony-7ac84a7d76d3 adresinden ulaşılabilen resmi belgeyi dikkatlice okuyun.

Viper Swap’ta hangi havuza yatırım yapmış olursanız olun kazandığınız VIPER’ların yüzde 95’i 25 Aralık 2021 gününe kadar sistemde kilitli. Kalan %5’lik kısmı ise canınız istediği zaman istediğiniz işte kullanabiliyorsunuz. Yani sistemden çekebildiğiniz gibi tekrar sistem içinde yatırıma da çevirebiliyorsunuz.

Ancak bu kilitlilik durumu ile ilgili ülkemizdeki forumlarda, YouTube videolarının yorumlarında ve Telegram gruplarında bir kafa karışıklılığı olduğunu görüyorum. Şöyle ki bazı yatırımcılar kilitli olan %95’in tamamının 25 Aralık 2021 günü açılacağını düşünüyorlar. Oysa ki iş tam olarak öyle değil; bu açılma süreci 25 Aralık 2022’ye kadar, yani bir yıl sürecek. Ve tüm kazançlar peyderpey açılacak. Viper Swap’ta kazanılan ilk VIPER’ların 25 Aralık 2021’de kazanım sırasına göre serbest bırakılacağını unutmamalısınız.

Bana soracak olursanız bu yöntem sistemin ani satış baskısı yememesi için mantıklı bir çözüm gibi. Ben bunu 29 Mart sabahı yarılanma süresini hesaplamadan fiyat tepkisi veren yatırımcılar gibi düşünenlerin yıl sonunda VIPER’ı dump’lamaması için alınmış bir önlem olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Ancak kilitli varlıklar açıldığında büyük bir “savaş” olacağını da şimdiden öngörmek lazım. O gün kan gövdeyi götürecek gibi.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

ÖNEMLİ DUYURU: Bu videoda % 95 oranında kilitli kalan VIPER’ların dağıtımı konusunda “25 Aralık’tan sonra sistemde kazanılma sırasına göre bir dağıtım politikası izleneceğini” söylüyorum. Böyle söylememin nedeni VIPER’ın resmi belgelerinde okuduklarımdan bu sonucu çıkartmam. Ayrıca resmi İngilizce Telegram grubuna sorulan sorularda yöneticilerin bu konuya ne “evet” ne de “hayır” diye cevap vermemeleri. Bu video yayınlandıktan sonra resmi Türkçe Telegram grubunun (https://t.me/VenomDAO_Turkce) Admin’i (@Nycziecskoi) ile yaptığım yazışmalar sonunda dağıtım konusunda anladıklarımı @Nycziecskoi’nin ağzından şöyle özetleyebilirim: “25 Aralık öncesinde çiftçilik yaparak kilitli VIPER kazanan tüm yatırımcıların kilitli olan VIPER’ları, sisteme ne zaman dahil olduklarından bağımsız olarak (yani bir sıralama olmaksızın), 25 Aralık 2021 tarihi itibariyle blok blok dağıtılmaya başlanacak ve bu dağıtım toplam bir yıl sürecek. Başka bir deyişle, kilitli olan VIPER’larınızın tamamının dağıtımı, 2 saniyelik her blokta eşit bir miktar olacak şekilde 25 Aralık 2021’den başlayarak bir yıl boyunca gerçekleşecek.”