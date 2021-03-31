Genel
BTK, Yemek Sepeti platformuna yapılan siber saldırının IP’lerini tespit etti
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yönelik siber saldırının gerçekleştiği yurt dışı kaynaklı IP adreslerini tespit etti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple bulunan güvenlik açığı için acil bir güncelleme yayınladı
Türkiye’nin en büyük girişimlerinden Yemek Sepeti, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir siber saldırı haberiyle gündeme gelmişti. Siber saldırıya uğrayan platform, ad-soyad, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, adres bilgileri ve SHA-256 algoritması ile şifrelenmiş parolaların ele geçirildiğini söyledi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yapılan siber saldırının gerçekleştiği yurt dışı kaynaklı IP adreslerini tespit etti.
Paylaşılan bilgilere göre, Yemek Sepeti’ne ait web uygulama sunucusundaki bir zafiyetten yararlanılarak, 18 Mart’ta kullanıcı bilgilerinin bulunduğu veri tabanına, kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca erişildi.
Yemek Sepeti platformuna yetkisiz erişim olduğunda uyarı veren güvenlik sistemlerindeki alarmlar neticesinde olağan dışı hareket ortaya çıktı. Daha sonra söz konusu firmanın siber güvenlik ekipleri tarafından BTK USOM’a yapılan bildirim sonucu şüpheli erişimler belirlendi.
USOM tarafından olaya yerinde müdahale edilerek, saldırının nasıl gerçekleştiği, boyutları ve etki alanı analiz edildi. Saldırının başlangıç noktası belirlenerek, benzer tehditlerin diğer sistemler ve kurumlarda oluşmaması için gerekli önleyici çalışmalarda bulunuldu. Bu yönde tüm ilgili kuruluşlardaki siber olaylara müdahale ekiplerine gerekli uyarılar yapılarak önlemlerin artırılması istendi.
Söz konusu olayda saldırganların kullandığı yurt dışı kaynaklı IP’ler, USOM tarafından tespit edildi. IP’lerin, yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına dair detaylı bilgilerin alınması amacıyla çok yönlü olarak çalışmalar sürdürülüyor. Aynı zamanda yurt dışındaki ilgili ülkenin siber olaylara müdahale ekibiyle de iletişime geçildi ve konuya ilişkin bilgilerin USOM’a iletilmesi talep edildi.
Olaya ilişkin analizler, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile suç boyutuna ilişkin güvenlik kurumlarıyla, veri ihlali boyutuyla da Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile iş birliğine devam ediliyor.
Yemek Sepeti yönetimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda siber saldırıyı birinci ağızdan duyurmuş, kullanıcıların hangi bilgilerinin çalındığını da açıklamıştı. O bilgiler şunlardı;
- Ad soyad
- Doğum tarihi
- Yemeksepeti’ne kayıtlı telefon numaraları
- Kayıtlı e-posta adresleri
- Kayıtlı adres bilgileri
- Açık olarak görülmeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri
Yemek Sepeti kullanıcıları ne yapmalı?
Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ’ye yapılan siber saldırı hakkında Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların her ihtimale karşı mutlaka şifrelerini, benzer mail adresi ve şifre kombinasyonuyla giriş yaptıkları diğer hesap şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Üstelik uygulamayı kullananlara 4 önemli uyarıda bulundu.
- Şifrelerinizi daha zor bir şifre ile değiştirin. Şifrelerin düzenli periyotlarla değiştirilmesi bir alışkanlık haline getirilmeli. Ayrıca her zaman büyük-küçük harflerin yer aldığı, alfa numerik zor şifreler kullanılmalı. Veri ihlallerinin ardından ise her ihtimale karşı şifreler değiştirilmeli.
- Mail adresinizin şifresini değiştirin. Birçok kullanıcı tek bir şifreyi tüm hesap ve mail adresi kombinasyonlarında kullanmakta. Bu nedenle veri ihlaline uğrayan platform için kullandığınız e-posta adresi ve şifre kombinasyonunu başta mail adresiniz olmak üzere diğer tüm kullandığınız hesaplarda değiştirin uyarısında bulundu.
- Tanımlı kart bilgilerinizi yeni bir sanal kart ile değiştirin. Online alışverişlerde her zaman sanal kart kullanılmalı ve limitleri kontrol etmelisiniz. Bu sayede bir veri ihlali durumunda hızlıca kartınızı iptal edebilirsiniz. Üstelik yeni oluşturduğunuz bir sanal kart ile işlemlerinize devam edebilirsiniz.
- Sosyal mühendislik ve hedefli oltalama saldırılarına karşı tetikte olun. Şirketten yapılan açıklamada ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresleri ve adres bilgilerinin de ele geçirildiği bilgisi verildi. Sizi arayarak adınız ve soyadınızla hitap eden, adres bilginizi bilen ve e-posta adresinize mail gönderebilen bir dolandırıcı, sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak daha inandırıcı olabilir. Özellikle bunun gibi olası oltalama saldırılarına karşı daima tetikte olmalısınız. Kurumların ve şirketlerin kendi sitelerinden işlem yapmalı ve e-posta ile gönderilen linklere tıklarken temkinli olmalısınız.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında yarı finalde
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen ‘Dünya Turnuvası’ adlı online yarışmada uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eleyerek yarı finale kaldı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, astronot yerine “Fezagir” ismini önerdi
NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı.
NASA, düzenlediği yarışmayı “Dünya Turnuvası” olarak nitelendiriyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen yarışma, dileyen herkesin dahil olabildiği bir şekilde dizayn edilmiş. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü’nün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen görüntüsü mavinin pek çok tonunu olağanüstü şekilde yansıtıyor.
Yarışmada 2016 yılında Astronot Kate Rubins’in çektiği Van Gölü fotoğrafı, ‘huzur’ kategorisinde birinci olarak yarı finale kaldı. Bugün başlayacak yarı final oylaması, 5 Nisan’da sona erecek.
Van Gölü fotoğrafının yarı finale kalmasının çok önemli
Van YYÜ Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü fotoğrafının yarı finale kalmasının çok önemli olduğunu belirterek, küreselleşen dünya ile birlikte tanıtımın öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.
Tanıtımın diğer görünmeyen etkisinin ise doğal kaynakların korunması yönünde olduğunu belirten Dr. Akkuş, “Doğal kaynaklar tanıtıldıkça bu kaynaklardan haberdar olan duyarlı insanlar bu kaynakların yok edilmesini engellenmesi için harekete geçmektedir.
Doğal kaynakların tanıtılması konusunda pozitif etki oluşturur. Bizim Van Gölü’nün tanıtımını yapmamız aynı zamanda da Van Gölü’nü korumamız anlamına gelmektedir. Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı yarı finale kalmış olması çok önemlidir. Umut ediyoruz ki NASA’nın astronotları bundan sonra Van Gölü’ne daha dikkat kesileceklerdir. Bundan sonra daha çok Van Gölü’nün fotoğrafını göreceğiz. Umarız Van Gölü birinci olarak çıkar ve bu ödül Van Gölü’ne verilir” diye konuştu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Astrofizikçi Dr. Selçuk Topal, fotoğrafın birinci olacağına dair hislerinin olduğunu dile getirirken, Uluslararası Uzay İstasyonu’na dair bilgiler verdi. Uzaydan çekilen birçok fotoğraf arasından sadece 32 fotoğrafın oylamaya sunulduğunu söyleyen Topal;
“Uluslararası Uzay İstasyonu çok uluslu bir istasyon ve yerden 400 kilometre yukarıdadır. Orada 6 aylık periyotlarla astronotlar gidip gelir. Astronotlar burada ayaklarının altında bulunan muhteşem gezegen olan dünyamızdan harika fotoğraflar çekerler. Dünyada çekilen birçok görüntünün arasında Van Gölü de bulunuyor. Harika bir görsel. Bu görsel bence finale kalacaktır ve hatta birinci olacaktır” dedi.
Van Gölü birinci olursa büyük moral olacak
Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının yarı finale kalması bölge halkını da heyecanlandırdı. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, Van Gölü gibi kıymetli bir mirasın ilimizde olmasının büyük şans olduğunu söyledi.
Özgökçe, “Bu elemelerde Van Gölü’nün de yarı finale kalması bizi çok sevindirdi. Halkımızdan bu fotoğrafa oy vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Böylelikle birinci olursak ülkenin ve bölgenin turizm anlamında büyük katkısı olacak. Ülkemize çok büyük faydası olacak. Uzaydan bile bu güzellik fark ediliyor. Ümit ediyorum birinci olacak. Van Gölü bunu hak ediyor. Eğer birinci olursa pandemide bize büyük moral olacak. Turizme de büyük faydası olacak. Bundan sonra Avrupa’dan da konuklar alırız” diye konuştu.
5 Nisan’a kadar NASA’nın oluşturduğu internet sitesine giderek, yarı finaldeki fotoğraflardan bir tanesine oy verilebiliyor. Van Gölü’nün rakiplerine baktığımızda ise Bahamalar’da bulunan bir bulut, ISS yani Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yıldızların nasıl göründüğünü gösteren bir fotoğraf ve uzun pozlamayla oluşturulmuş başka bir yıldız fotoğrafı yer alıyor. Van Gölü’nün, yarı final kapsamında Bahamalar’dan çekilen görüntü ile yarıştığını belirtelim.
İlgili internet sitesine eriştikten sonra yapmanız gereken tek şey ise yarı finalde yarışmakta olan görüntülerden beğendiğiniz iki tanesini seçmek. Bu bağlamda Bahamalar ile Van Gölü arasında bir seçim yapmanız ve ISS’ten gelen iki fotoğraftan bir tanesini seçmeniz gerekecek. “Submit Your Ballot” yazan butona tıkladığınızda da oyunuz gönderilmiş olacak.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
PUBG Lite resmi olarak kapanıyor!
Sevilen oyun PUBG Lite resmen sona eriyor. Oldukça sevilen ve ücretsiz olan çok oyunculu aksiyon oyunu, geliştiricilerinin aldığı karar ile resmi olarak kapanacak. Kapanma tarihi belli olan oyunun son durumu ile alakalı bir de sosyal medyadan kısa bir mesaj yayımlandı. Oyunun sona ermesinde ise PUBG Mobile‘in başarısının yeri büyük.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Rick and Morty 5. Sezon çıkış tarihi belli oldu! İşte fragman
PUBG Lite için veda çanları çalmaya başladı!
Çok oyunculu oyun dünyasında her zaman iyi gelişmeler yaşanmayabiliyor. Özellikle “battle royale” rekabetinde hız kesmeyen hareketlilik, bazı oyunların sonunu da getiriyor. Çıktığı günden bu yana gündemde kalmayı başaran ancak son dönemlerde popülaritesi PC ve oyun konsolları nezdinde azalan PUBG, bildiğiniz üzere 2016 yılında ücretsiz bir sürümünü piyasaya çıkarmıştı. PUBG Lite adını alan oyun, özellikle ücretsiz olması açısından oldukça beğenilmişti. Ülkemizde de oldukça beğenilen yapım, hayranlarına kötü haberi verdi. PUBG Lite, geliştiricilerin aldığı karar ile ne yazık ki sona eriyor. Oyunun yayımcılığını üstlenen Krafton stüdyosu, konu ile alakalı bir de metin yayımladı.
Genel olarak üzgün olduklarını belirten firma, oyunculara destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Özellikle Covid-19 salgınında artan oyuncu sayısı için de teşekkür eden firma, oyunun kapanacağını duyurdu. Bu konuda üzgün olduklarını belirten Krafton stüdyosu, oyunun kapanacağı tarihi de açıkladı. Yapılan duyuruya göre PUBG Lite, 29 Nisan tarihinde oyun dünyasına veda ediyor. Bu süre zarfında oyuna erişim konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını duyuruldu. Bununla birlikte oyunculara da son birkaç hatırlatma yapıldı. Kapanma süreci boyunca oyuncular, oyun içi paralarını ve materyallerini kullanmaya devam edecekler. Ancak kapanış ile birlikte sunucular da iptal olacağı için oyuna erişim mümkün olmayacak.
PUBG Lite’ın kapanmasında PUBG Mobile’in etkisi oldukça fazla!
Resmi olarak sona erecek PUBG Lite, son dönemlerde biraz geride kaldı. Zira pandemi sürecinde insanlar birçok farklı oyuna yönelirken, PUBG markalı diğer yapımlarda popülarite kazanmayı başardı. Bu oyunlardan en göze çarpanı PUBG Mobile oldu. Toplamda 1 milyar indirme sayısını geride bırakan oyun, PUBG Lite‘ın da kapanmasında en büyük etkenlerden biri oldu. Bedava olan Mobile sürümü, Android ve iOS ile çalışan bütün cihazlarda çalışmakta. Bununla birlikte oyun, bazı üçüncü parti yazılımlar sayesinde PC‘de de sorunsuz çalışabilmekte. Daha dolu içeriğe sahip olan oyun bu imkanlar sayesinde standart PUBG‘yi de geri de bırakmayı başardı.
Bu şartlar altında hayatta kalması zorlaşan PUBG Lite ise, oyun dünyasına veda etmek durumunda kalıyor. Bedava olmasının yanı sıra düşük sistem gereksinimleri sayesinde oyun kuvvetli bir PC‘ye ihtiyaç duymanızın önüne geçiyordu. Ancak gelinen son durumda, PUBG hayranları, ya tam sürümü almak zorunda kalacak, ya da üçüncü parti uygulamalar ile Mobile sürümü deneyimleyecekler. Önümüzdeki ay sonunda kapanacak oyun, özellikle ülkemizde de geniş bir kitleye sahipti. Oyunculardan gelen ilk izlenimlerde oyunun iptalinin hayal kırıklığı yarattığı yönünde.
PUBG standart sürümün sistem özellikleri
Yoluna devam eden ve rekabetin demirbaşlarından olan PUBG, her geçen gün yeni fırsatlar ile kullanıcılarını karşılamakta. Metal Gear serisi ile bir nevi anlaşan oyun, bazı özel etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca Metal Gear serisinden birkaç ekipman oyun içerisine dahil olacak. “Battle royale” rekabetinde ilk günlerini arayan firma, en büyük iki rakibinin gerisinde kaldı. Bu rakiplerinden biri Fortnite olurken, diğeri de tahmin edebileceğiniz üzere Call of Duty: Warzone oldu. Fortnite cephesinde Epic Games yarattığı ekosistem ile birçok oyuncuya ulaşabiliyorken, Warzone cephesinde işler biraz daha isimle yürüyor. Bu nedenle hayatta kalmak isteyen PUBG daha fazla kullanıcıya ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Bakalım oyun ilk günkü havasını tekrar yakalayacak mı bekleyip göreceğiz. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 ve üstü
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370
- Depolama alanı: 30 GB HDD
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600 ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ve üstü
- Depolama alanı: 30 GB SSD
Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme 8 FCC Sertifikası Aldı!
Realme’ni yeni 5G destekli Realme 8 modeli FCC’de görüntülendi. 5G destekli Realme 8 FCC tarafından onaylanarak sertifika aldı.
Realme geçtiğimiz hafta yeni Realme 8 ailesini tanıttı. Tanıtımda Realme 8 ve 8 Pro modellerini tanıtan şirket, iki model ile hem beğeni hem tepki topladı. Şimdi ise Realme 8 ailesine yeni bir üye katmayı planlayan Realme, 5G destekli yeni modeli için sertifikaları topluyor.
İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ve 14 Tanıtıldı!
Realme 8 Serisi‘nin 5G destekli ilk modeli geçtiğmiz günlerde NBTC’de görüntülenmişti. RMX3241 model numaralı bu yeni modelin 5G desteğine sahip olduğu orada kanıtlanmıştı. Şimdi cihazını FCC‘de gözler önüne süren şirket, RMX3241 için FCC sertifikasını aldı.
FCC listelerinde 5G’li Realme 8’e ait detaylar!
FCC listeleri yeni 5G destekli Realme 8 modelinin bazı özelliklerini de ortaya koydu. Bu özelliklerin en başında cihazın bataryası geliyor. FCC listelerine göre Realme 8 5G, 5000mAh‘lik bir batarya ile birlikte gelecek. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanacak olan Realme 8, diğer modellerden farklı teknik özellikler sunacak.
Yeni Realme 8, 5G destekli olması nedeniyle bambaşka bir işlemci ile birlikte gelecek. Tabi bu durum bir Ram güncellemesini de getirebilir. Öte yandan AMOLED bir ekran yerine LCD bir ekran ile gelecek olan cihaz, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.
Öte yandan diğer iki modelden daha kalın ve daha ağır olan yeni Realme 8 muhtemelen diğer modellere göre daha fazla ilgi çekecek. Çünkü yeni Realme 8, Realme 8 ve 8 Pro‘da bulunmayan 5G ve NFC desteğini sunacak. Şimdi gelin Realme 8 ailesinin tanıtılan modellerinin özelliklerine göz atalım.
Realme 8’in özellikleri!
Serinin tanıtılan ilk modeli Realme 8 içerisinde MediaTek tarafından geliştirilen Helio G95 yonga setini taşıyor. Realme 8 yeni bir model olmasına rağmen performans tarafında Realme 7’den pek ayrılmıyor. 4GB, 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gelen Realme 8, 128GB depolama ile yeterli özellikler taşıyor.
Üzerinde 6.4 inç büyüklüğünde 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelen Realme 8, yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. Az önce de dediğimiz gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelen cihaz içerisinde Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile birlikte geliyor.
Arka tarafında dörtlü kamera grubu taşıyan Realme 8, 64MP‘lik bir ana kameraya ve 8MP‘lik bir ultra geniş açı sensörüne sahip. İçerisinde 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8, 30W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 Pro’nun özellikleri!
Realme 8 Serisi’nin şimdilik en güçlü modeli olan Realme 8 Pro ise şaşırtıcı bir şekilde Snapdragon tarafından geliştirilen 720G yonga seti ile birlikte geliyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro modeli de aynı yonga setini kullanıyordu. Dahası Realme 8 Pro tıpkı 7 Pro gibi 6GB ve 8GB Ram bellek ile geliyor. Yani performans tarafında Realme 8 Pro alt serisinden pek ayrılmıyor.
Yine 128GB depolama ile gelen Realme 8 Pro, ön tarafında 16MP‘lik bir ön kamera ile geliyor. Arka tarafında 108MP‘lik ana kamera ile bizleri karşılayan cihaz, bunun yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de taşıyor. 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik monokrom sensörleri de arka tarafında taşıyan cihaz AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor.
İşletim sistemi tarafında Android 11 destekli Realme UI 2.0‘ı kullanan Realme 8 Pro, batarya tarafında da şaşırtıyor. İçerisinde 4500mAh’lik bir batarya taşıyan Realme 8 Pro kutusunda tıpkı 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekli adaptörü taşıyor. Ancak cihaz sadece 50W hızlı şarj desteği sunuyor.
Realme 8 ailesi hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım Realme 8 5G ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce 5G destekli Realme ne zaman tanıtılacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 9 saat önce
-
Yazan: Quincii, 5 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
Küresel çip krizi iPhone üretimini etkileyebilir!
Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında yarı finalde
TCL Mobile, 14 Nisan’da global bir etkinlik planlıyor!
BTK, Yemek Sepeti platformuna yapılan siber saldırının IP’lerini tespit etti
Poco X3 NFC içinden geçti! | Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC karşılaştırma!
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
Poco X3 NFC içinden geçti! | Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC karşılaştırma!
Bir aranjör ve bir müzisyenin gözünden Philips Fidelio X3 incelemesi
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.