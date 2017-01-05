Vine Uygulaması 17 Ocak Tarihinde Vine Camera Olacak

Twitter’ın kısa video platformu Vine’ın bir süre sonra kapatılacağı kısa bir süre önce duyurulmuştu ve uygulama için son geldi.

Vine uygulaması 17 Ocak tarihinde karşımıza Vine Camera olarak çıkacak. Uygulama yine kullanıcıların 6.5 saniye uzunluğunda video kaydetmesine izin verecek. Ancak platformun ağı kaldırılacak. Çekilen bu videolar Twitter üzerinden paylaşılabilecek ya da telefona kaydedilebilecek.

Aynı zamanda uygulamanın internet sitesinde uygulama ile oluşturulan videolar yer alıyor. Kullanıcılar daha önce çektikleri videoları şu anda uygulamanın internet sitesinden indirebilirler. Bunu aynı zamanda iOS ya da Android uygulamalarından 17 Ocak tarihine kadar yapabilirler. Daha sonrasında ise çekilen videoları indirmek mümkün olmayacak. Kullanıcılar çekilen eski videoları telefonlarına indirebilecekler ya da kendi e-posta adreslerine gönderebilecekler.

Kullanıcılar hesaplarına Twitter hesaplarını ekleyerek platformda takip ettikleri kullanıcıları Twitter üzerinden de takip edebilecekler. Site üzerinden indirilen index.html dosyasında videoların yanı sıra videoların aldığı beğeniler ve yorumlarda yer alacak.