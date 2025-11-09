İninal, PayFix ve Aypara kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni tebliğle üç şirketin faaliyet izinleri iptal edildi. Peki bu kararın arkasında ne var? İninal ve diğer dijital ödeme platformları Türkiye’de nasıl bir döneme giriyor?

İninal, PayFix ve Aypara faaliyet izinleri iptal edildi!

İninal, PayFix ve Aypara için Merkez Bankası tarafından alınan karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, üç elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinleri iptal edildi. Söz konusu şirketlerin tamamı, Mart 2025’te düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti.

Bu operasyonun ardından finans sektöründe büyük bir denetim dalgası başlamıştı. Operasyon kapsamında 21 kişi tutuklanmış, şüphelilerin toplam 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konulmuştu. Bu gelişmelerin ardından 3 şirketin faaliyet izninin iptali, dijital finans ekosisteminde sarsıcı bir etki yarattı.

İlginizi Çekebilir: Papara bakiye iadeleri başladı! Şirket duyurdu

Benzer bir süreç geçtiğimiz haftalarda Papara için de yaşanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında faaliyet izni iptal edilen şirket, kısa süre önce müşterilerine para iadesi sürecini başlattığını açıklamıştı. Şimdi ise İninal, PayFix ve Aypara kararıyla birlikte, TCMB’nin dijital ödeme sektöründe sıkı bir denetim süreci başlattığı görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu 3 şirketin faaliyet izninin iptal edilmesi sizce Türkiye’de dijital finans sektörünü nasıl etkiler? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!