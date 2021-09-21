Videolarla Kişiselleştirebileceğiniz HUAWEI WATCH 3 Serisi!

Huawei’nin, HarmonyOS 2 işletim sistemi yüklü olarak gelen ilk Huawei akıllı saatleri olan HUAWEI WATCH 3 Serisi, yeni giyilebilir teknolojilerle birlikte kullanıcıları karşılıyor. Sağlık ölçümlerini takip edebileceğiniz sensörler ve uzun pil ömrünü içeriyor. Son gelen güncellemeyle Huawei, amiral gemisi akıllı saatleri için Kendin Yap video saat yüzünü kullanıma sunduğunu da duyuruyor.

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Kaliteli malzemeler, 3D döner kurma kolu, safir cam ve minimalist tasarımile HUAWEI WATCH 3 Serisi, giyilebilirlik trendini estetik konusunda iddialı olduğunu gösteriyor. Son yazılım güncellemesiyle, yeni Kendin Yap video saat yüzü, akıllı saate kişisel bir dokunuş katabileceğiniz özellik sunuyor. 3D motor, parçacık motoru, video kod çözme yetenekleri ve iGraphics’in işleme motoru gibi güçlü donanım ve yazılım özellikleri, kullanıcıların özel video saat yüzü eklemesine olanak tanıyor.

Dilediğiniz Video Saat Yüzü Olabilir!

Kendin Yap video saat yüzüyle, HUAWEI WATCH 3 Serisi’nizi kişiselleştirmenin birçok yolu bulunuyor.

Her video akıllı saat kadranı olarak ayarlanabilir. Kendin Yap video saat yüzü için kullanıcılar, ağır çekim video, hızlandırılmış video veya ekran kayıtları da dahil olmak üzere eistedikleri videoyla saatlerini kişiselleştirebiliyor. Ayrıca video, HUAWEI Health uygulaması içinde kolayca beş ila on saniyelik bir videoya kırpılabilir.

Saat Yüzünü Video ile Ayarlamak

Akıllı telefondaki videolardan birini HUAWEI WATCH 3 Serisi’nin saat yüzü olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edebiliyorsunuz.

İlk olarak akıllı telefonunuzda HUAWEI Health uygulamasını başlatın, Cihaz’a gidin ve HUAWEI WATCH 3 Serisi’nizi arayın, ardından saatinizin ikonuna dokunun.

Watch Faces’i seçin, sahip olduklarım sekmesine dokunun ve videoyu seçin.

Bundan sonra, akıllı telefonunuzun galerisinde kayıtlı videoları göreceksiniz. Saat kadranınız olarak ayarlamak istediğiniz videoyu seçebilir, Kaydet’e tıklayabilirsiniz. İster galeriden kayıtlı bir videoyu seçebilirsiniz ya da anlık bir video çekip onu kaydedebilirsiniz.

Kendin Yap video saat yüzlerinden daha fazlası

HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde bulunan Watch Face Market, iş, moda, sadelik, çizgi film ve eğlence tarzı dahil olmak üzere 1.000’den fazla saat yüzü sunuyor.

Saat yüzünü yüklemek veya değiştirmek için saat yüzü ayarları ekranına, akıllı saatin ana ekranına dokunup basılı tutarak erişebiliyorsunuz.

Ardından Ayarlar -> Ekran -> Saat yüzü’ne gidin ve bir saat yüzü seçmek için sola veya sağa kaydırıyorsunuz. Alternatif olarak, akıllı telefonunuzdaki HUAWEI Health uygulamasına girip Cihazlar’a dokunabilir ve akıllı saatinize karşılık gelen cihaz adını bulabilirsiniz. Saat yüzleri bölümünde, çeşitli saat yüzlerini görüntülemek için Diğer’e dokunarak tercih ettiğiniz saat yüzünü seçin ve Yükle’ye dokunun. Yeni saat yüzü yüklendikten sonra saatinizde otomatik olarak görüntülenecektir. Son olarak, kurulu bir saat yüzü seçin, en son saat yüzüne geçmek için VARSAYILAN OLARAK AYARLA’ya dokunun.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, vakit geçirmek isteyen kullanıcılar için oyun saat yüzü sunuyor. Pinball saat kadranı, doğrudan akıllı saatin ekranında eğlenmenizi sağlıyor.

Sık kullandığınız uygulamalarınızı HUAWEI WATCH 3 yüzünde widget olarak özelleştirebiliyorsunuz. Önemli bilgileri görmek için bileğinizi kaldırıp uygulamaları anında başlatmak için widget simgesine tıklatmanız yeterli oluyor.

Kendi saat kadranınızı yaratmak veya Watch Face Market’te çeşitli tarzlarda 1.000’den fazla saat yüzüne ulaşmak veya sağlık ve fitness izleme özelliklerini deneyimlemek için HUAWEI WATCH 3 Serisi’ni deneyin. Yalnızca saat kadranlarına değil, sağlayabileceği diğer işlevlerde dikkat çekmeyi başarıyor.

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Siyah gövde ve siyah silikon kayış ile, metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip olan HUAWEI WATCH 3, FreeBuds 3 ile birlikte 4.999 TL fiyatla satın almak için tıklayın.