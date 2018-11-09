Vestel’in beyaz eşyalarına CES İnovasyon Ödülü!

Vestel’in CES’te Amerika’da ve aynı zamanda IFA’da da Avrupa’ya lanse ettiği yeni beyaz eşyaları yenilikçi teknolojileri ile dikkat çekmişti. Özellikle Vakum Teknolojisi ve FenmentStore adındaki fermentasyon yapabilen buzdolapları da CES’ten İnovasyon Ödülü alarak ülkemiz teknolojileri için önemli bir gelişmeyi ortaya koyuyor.

Vestel’in Vakum Teknolojisi ve FermentStore teknolojili buzdolapları ile yer aldığı 28 kategoride yüzlerce markanın teknolojilerinin yarıştığı CES Unveiled ödülleri 8 Kasım’da New York’ta sahiplerini buldu. Vestel’in ödüllü ürünleri, 8-11 Ocak 2019’da Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2019 Fuarı’nda da sergilenecek.

Konu hakkında Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Vestel bir TV ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi. Tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojiler yaratarak trendleri takip eden değil öncü olan bir konumdayız. Tüketicilerimizi dinliyor ve onların ihtiyaçlarını, taleplerini dikkate alarak üretim yapıyoruz. Sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımla daha az enerji, su tüketen, daha sessiz makineler üretmenin yollarını ararken bir yandan da hayatı kolaylaştıracak, değişen yaşam koşullarına göre şekillenen yeni teknolojiler oluşturmanın peşindeyiz. CES, tüketici elektroniği alanında çok önemli bir buluşma noktası. Aldığımız inovasyon ödülü ile Vestel markamızın dünya trendlerini ve standartlarını belirleyen şirketlerden olduğunu bir kez daha kanıtladık. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Vestel Beyaz Eşya’nın ödül kazanan Fermentstore teknolojili buzdolabı kullanıcıların yoğurt, kefir gibi gıdaları özel bir bölmede sağlıklı bir şekilde mayalamalarını ve bozulmadan saklamalarını sağlıyor. Buzdolabının kokması, yiyeceklerin kokularının birbirine karışması ya da ürünlerin paketi açıldıktan sonra hemen bozulmasının önüne geçen Vakum Teknolojisi ise ürünleri vakumlayarak hem ömürlerini 8 kata kadar uzatıyor hem de koku sorunlarının önüne geçiyor.