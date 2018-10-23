Vestel, kendi bünyesindeki müşteri hizmetleri tarafında hizmet veren Vestel Servis Akademi, Manisa Vestel City içinde bununan ve derslikler ve tam donanımlı atölyelerden oluşan Vestel Servis Akademi adındaki eğitim birimi ile önemli bir başarıya imza attı. Ulusal ve uluslararası pek çok platformda ödül alarak ülkemizdeki servis eğitimi noktasında önemli bir yerde bulunan Vestel Servis Akademi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ISO 29990 belgesini almaya hak kazandı.

Vestel Servis Akademi, verdiği eğitimlerle, satış sonrası hizmetlerde müşteri deneyimini ileriye taşıma, çalışanlarının mesleki gelişimleri ile yetkin iş gücünün sürekliliğini sağlamayı amaçlayarak kurulduğu belirtiliyor. ISO 29990 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında, Türkiye genelinde Vestel müşterine hizmet üreten çalışanlara verilen mesleki eğitimler ile birlikte iletişim ve davranış eğitimleri, üniversite ile yürütülen projeler, uzaktan eğitimler dahil tüm programlar yer alıyor.

Vestel Servis Akademi, 2015 yılında ABD’de, eğitim ve kişisel gelişim alanının Oscar’ı olarak dünyada kabul görmüş en önemli organizasyon olan ATD’nin (Association for Talent Development) Best Practice Ödülü ve bu yıl temmuz ayında TSE tarafından verilen ISO 29990 belgesi alarak Vestel’in servis personeli eğitimi noktasında ne kadar önem verdiğini gösterdi.

ISO 29990 belgesi nedir?

ISO 29990 belgesi, kaliteli mesleki uygulama için genel bir eğitim modeli sağlayan birimlere verilen özel bir belgedir. Bu standart, eğitim ve öğretimin geliştirilmesinde ortak bir referans sunmayı hedefleyerek, eğitim ve öğretim konusunda, küresel çaptaki kuruluşların kalitesini geliştirir. Bu belgelendirme; eğitim tasarımı, geliştirme ve öğrenme hizmetleri sunumu aşamalarında doğrulanabilir, sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli sunar.