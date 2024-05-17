İstanbul, Türkiye [16 Mayıs, 2024] – Edge bilgi işlem kullanım alanlarının giderek artması, kritik ekipmanları ve verileri, veri merkezlerinin korumalı ortamlarından ısı, nem, hava kalitesi ve fiziksel güvenliğin yetersiz olduğu daha zorlayıcı koşullara taşıyor. Bu dönüşümün farkında olan kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, Vertiv™ SmartCabinet™ ID‘yi tanıttı. Tamamen kapalı ve tek kabinetlik çözüm sunan Vertiv™ SmartCabinet™ ID, ağ ucundaki uygulamalar için hepsi bir arada soğutma, güç ve çevresel koruma sağlıyor. SmartCabinet™ ID, Kuzey Amerika ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde, 24U ve 42U kabinetler ile 3,5 kW ve 7,0 kW soğutma kapasitesi seç enekleriyle satışa sunuluyor.

Kapalı SmartCabinet ID çözümü, bilgi işlem ekipmanlarına, fabrika zeminleri, depolar ve benzer konumlarda yaygın olan kirlenme, tozlanma ve değişken sıcalık seviyelerine karşı koruma sağlar. Suya, toza ve dış darbelere dayanıklılık açısından IP54 derecesine sahip olan SmartCabinet ID, iç mekanda bulunan sulu yangın söndürme sisteminin etkinleştirilmesi durumunda da herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaz. Entegre acil durum fanları, elektrik kesintisi veya birincil soğutma modülü arızası gibi durumlarda yedek soğutma imkanı sunar. Yerleşik dokunmatik ekranlı gösterge sayesinde ana bileşenler uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir. Ayrıca, uzak kullanıcılar için özelleştirilebilen alarmlar ve bildirimler, standart dışı çevresel koşullarına karşı uyarı verir. İsteğe bağlı olarak elektronik kilitler, ön ve arka kapılara monte edilebilir, böylece kullanıcılar erişimi kolaylıkla takip edip yetkili kullanıcı ayarlarını özelleştirebilir.

SmartCabinet ID, tasarımının bir avantajı olarak alan kullanımını en üst düzeye çıkarır, ağın kenar noktalarında sıkça karşılaşılan yer sorununu çözer. Hem entegre soğutma sistemi hem de soğutmayı, göstergeyi, acil durum fanlarını ve sensörleri destekleyen güç yönetim bloğu, kabinde hiçbir U-alanı kaplamaz, bu da sunucular ve diğer BT ekipmanları için daha fazla alan sağlar.

Vertiv ayrıca, Vertiv™ SmartCabinet™ ID için kurulum ve başlatma, önleyici bakım sözleşmeleri ve genişletilmiş garanti kapsamı dahil olmak üzere eksiksiz bir hizmet paketi sunar. Böylece, zorlu koşullarda kullanılan BT için sorunsuz bir kullanım deneyimi sağlar. Ayrıca, Vertiv™ Liebert® GXT5 ve Vertiv™ Liebert® GXT5 Lityum İyon gibi Vertiv’in kompakt kesintisiz güç kaynağı sistemleriyle (UPS) de uyumludur. Bu sistemler, elektrik kesintilerine karşı güçlü bir koruma sağlar.

Vertiv Entegre Kabin Çözümleri Başkan Yardımcısı Alex Pope, “Endüstriyel, lojistik ve ticari ortamlarda yer alan uç bilgi işlem alanları, iş kritik uygulamaları doğrudan destekler. Ancak, bu alanlardan sorumlu BT kuruluşları geleneksel veri merkezlerinde sağlanan hizmet seviyelerini sürdürmekte zorlanabilir. SmartCabinet™ ID, bu zorlu ortamlarda ihtiyaç duyulan güç ve soğutma kapasitelerini sağlamanın yanı sıra, fiziksel güvenlik risklerini azaltmak ve çeşitli zorluklarla başa çıkmak üzere özel olarak tasarlandı.”

SmartCabinet ID, artırılmış gerçeklik deneyimi sunan ve mobil veya tablet cihazlara indirilebilen Vertiv™ XR uygulaması aracılığıyla sanal olarak takip edilebilir. Vertiv XR uygulaması, kullanıcıların çözümü görselleştirmelerine, özellikleri ve detayları her açıdan keşfetmesine olanak tanır.

SmartCabinet ID ve Vertiv’in diğer çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edin.