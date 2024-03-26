Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, NVIDIA İş Ortağı Ağı’nın (NPN) çözüm danışman ortağı olarak, Vertiv’in güç ve soğutma çözümleri portföyüne daha geniş bir erişim sağlıyor.

NPN, NVIDIA teknolojileri üzerinde kurulmuş veya bu teknolojiler ile desteklenen çözümler sunan teknoloji ortaklarına yönelik küresel bir program olarak öne çıkıyor. Önde gelen yazılım sağlayıcıları, bulut hizmeti sağlayıcıları, çözüm sağlayıcıları ve sistem entegratörleri arasında yer alan Vertiv, hızlandırılmış bilgi işlemle ilgili altyapı zorluklarına karşı uzmanlığını sunmak için bu ağa katılıyor. NPN, iş ortaklarının müşterilerine yenilikçi çözümler sunmalarına yardımcı olmak için teknik destek, eğitim ve işbirliği fırsatları gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

Vertiv CEO’su Giordano (Gio) Albertazzi, “Vertiv, NVIDIA teknolojilerinin dünya çapında yayılmasını destekleyen yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirerek aslında uzun yıllardır araştırma, geliştirme ve mühendislik alanlarında NVIDIA ile işbirliği yapıyor. Yakın zaman önce, yoğun bilgi işlem uygulamalarına olan talebi karşılamak ve yapay zeka altyapısının dünya genelinde konuşlandırılmasını desteklemek amacıyla, çözümlerindeki liderliğimizi NVIDIA’nın son teknoloji platformlarıyla birleştirdik. Şimdi ise, GB200 NVL72 sistemleriyle desteklenen yeni nesil NVIDIA hızlandırılmış veri merkezleri için son teknoloji sıvı soğutma çözümleri geliştirmek için birlikte çalışıyoruz.” dedi.

Vertiv’in güç ve soğutma çözümleri, en yoğun bilgi işlem gerektiren yapay zeka tabanlı iş yüklerini, güvenli bir şekilde optimum performansta çalıştırabilen yeni nesil GPU’ları desteklemek üzere tasarlandı. Vertiv’in sıvı soğutma teknolojileri portföyü, Vertiv™ Liebert® XDU soğutma sıvısı dağıtım üniteleri, Vertiv™ Liebert® XDM split iç mekan soğutma grupları ve Vertiv™ Liebert® DCD kabin arka kapı ısı eşanjörleri gibi çeşitli koşullara uygun olarak geliştirilen yenilikçi çözümleri kapsıyor. Vertiv™ Geist™ güç dağıtım üniteleri (PDU’lar) ailesi ise, kabinler içinde daha yüksek güç çekişini karşılıyor ve yüksek verimliliği korurken miminum düzeyde alan kaplıyor.

Vertiv’in yapay zeka için hazır altyapı çözümleri hakkında daha fazla bilgi için www.vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.