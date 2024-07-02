Vertiv’in yeni yapay zeka merkezi, yapay zeka kümeleri için dağıtım ve altyapı stratejilerine yönelik bir rehber ve büyük GPU setleri için eksiksiz altyapı referans tasarımları sunuyor.

Yapay zekanın (AI) kullanım alanları hızla genişlerken, veri merkezleri için uzman bilgi eksikliği yaşanıyor. Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, bu bilgi boşluğunu ve acil bilgi ihtiyacını fark ederek Yapay Zeka Merkezi’ni hayata geçirdi. İş ortakları, müşteriler ve web sitesi ziyaretçileri, yapay zekaya hazır altyapılarını başarılı bir şekilde planlamak için uzman bilgilere, referans tasarımlara ve kaynaklara erişebilecekler.

Vertiv Yapay Zeka Merkezi, yenileme ve sıfırdan uygulamalar için teknik raporlar, endüstri araştırmaları, araçlar, güç ve soğutma portföylerini içeriyor. Yeni referans tasarım kütüphanesi, kabinet başına 10-140kW arasında değişen mevcut ve gelecekteki çip setlerini desteklemek için ölçeklenebilir sıvı soğutma ve güç altyapısını çözümlerini gösteriyor.

Yapay zeka teknolojisi yığını ve destekleyici altyapıdaki hızlı ve sürekli değişimleri yansıtan Vertiv Yapay Zeka Merkezi, dinamik yapısıyla öne çıkıyor. Vertiv iş ortakları için bir Yapay Zeka Altyapısı sertifika programı da dahil olmak üzere, düzenli olarak yeni içeriklerle güncelleniyor.

Vertiv CEO’su Giordano (Gio) Albertazzi, “Vertiv, veri merkezi endüstrisi için dünya çapında yeni teknolojiler ve içgörüler paylaşma konusunda köklü bir geçmişe sahip. Müşterilerimizin, mevcut ve gelecekteki dağıtımlarda enerji verimli yapay zeka güç ve soğutma altyapısını ilk uygulayanlar arasında yer almalarını sağlamak için derin bilgi birikimi, geniş portföy ve uzman rehberlik sunmaya kararlıyız. Önde gelen çip üreticileri ve yenilikçi veri merkezi operatörleriyle olan yakın iş ortaklıklarımız, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yapay zeka yolculuklarında güçlü bir destek sunmamızı sağlıyor” dedi.

IDC veri merkezleri araştırma direktörü Sean Graham, “Hemen hemen her sektör, yapay zeka aracılığıyla iş değerini artırma fırsatlarını araştırıyor; ancak altyapının nasıl dağıtılacağı konusunda sorular cevaplardan daha fazla. Vertiv gibi önde gelen bir altyapı sağlayıcısının, yapay zeka stratejisi oluşturmak ve bilgi için tek bir kaynak arayan işletmeler için oldukça değerli olduğuna inanıyorum” dedi.

Vertiv’in yapay zeka çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com/AI adresini ziyaret edebilirsiniz.