Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), 2 megavat veya daha fazla BT yükleri için 0,5 veya 1 megavatlık genişletilebilir birimler halinde devreye alınabilen, anahtar teslimi bir prefabrike modüler (PFM) veri merkezi çözümü olan Vertiv™ MegaMod™ ve Vertiv™ MegaMod™ Plus’ı tanıttı.

Yüksek kaliteli prefabrike modüller, olağanüstü performans sağlamak ve şirketlerin dağıtım süresini geleneksel veri merkezi yapısına kıyasla yüzde 40’a kadar azaltmasına yardımcı olmak için endüstri lideri Vertiv™ güç yönetim sistemleri, termal yönetim çözümleri, uzaktan izleme ve BT ekipman kabini ile entegre edildi ve test edildi. Çözümler şimdi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) kullanımda. Şirketler, dijital iş ürünleri ve hizmetleri talebini karşılamaya yönelik yeni konumlarda işlem gücü dağıtmak için yarışıyor. MegaMod™ ve MegaMod™ Plus yüzde 25’e kadar daha fazla kabin ve soğutma kapasitesi sunuyor, müşterilerin merkezden edge’e veri merkezi ağlarını genişletmelerine ve daha düşük ön maliyetle, daha fazla öngörülebilirlik ve daha az riskle yeni bilgi işlem kapasitesini hızla devreye almalarına olanak tanıyor. Her iki çözüm de yatay veya dikey olarak büyüme seçeneklerine sahip; MegaBold, BT Salonu alanında soğutma kapasitesi sağlarken MegaBold Plus, BT Salonu alan genişletmelerini destekleyen soğutma modülleri ile yapılandırılıyor.

“Tarihsel açıdan, tesisler tipik olarak uzun teslim süreleri ve büyük bir ön sermaye yatırımı gerektirecek şekilde inşa edilmiştir. Ancak artan dijitalleşme eğilimleri, yatırımcıları ve veri merkezi operatörlerini bu yaklaşımı yeniden gözden geçirmeye yöneltti” diyen Vertiv’in Entegre Modüler Çözümler işletmesinden sorumlu başkan yardımcısı ve EMEA lideri Viktor Petik, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dijital hizmetlere olan talep artarken veri merkezi sahipleri yeni kapasitenin devreye alınmasını hızlandırabilirse bu büyümeyi daha iyi yakalayabilir. İyi haber şu ki Vertiv MegaMod gibi prefabrike modüler veri merkezleri paydaşların hızlı hareket etmesini sağlıyor.”

Esnek çözüm kapasitesi, orta ölçekli veri merkezleri için ideal ve iş ihtiyaçları büyüdükçe kolayca devreye alınabilir ve genişletilebilir, Vertiv ayrıca dağıtım, devreye alma, devam eden bakım, uzaktan izleme ve eğitim dahil olmak üzere basit bir başlatma ve sorunsuz operasyonlar için hizmetler sunuyor.

Vertiv’in MegaMod ve diğer veri merkezi çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edebilir veya yerel Vertiv temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.