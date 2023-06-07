Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olan Vertiv (NYSE: VRT), kanal distribütörleri ve bayilerine yönelik özel teklifinde önemli geliştirmeler yaptığını duyurdu. Omdia’ya göre Vertiv, üç fazlı UPS pazarında küresel olarak 1. sırada yer alıyor ve pazarın yüzde 16’sını elinde tutuyor. Bu geliştirmelerle, Vertiv™ Liebert® ITA2 ve onun tamamlayıcı servisleri de dahil olmak üzere Vertiv’in 10 ila 60kVA arasındaki yüksek verimli ve pazar lideri üç fazlı kesintisiz güç kaynakları (UPS) artık Vertiv Solution Designer aracında mevcut ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) stoktan gönderiliyor. Omdia’nın UPS Donanım Pazar Takibi ve Analizi 2022’ye göre, EMEA’da bulut, colocation ve telekomünikasyon dışındaki pazarlardan üç fazlı UPS’e olan talep artıyor. Bunlar arasında perakende, toptan satış, sağlık, imalat ve diğer endüstriler yer alıyor. 2026 yılına kadar, EMEA’daki üç fazlı UPS pazarının 2021’deki 1,66 milyar dolardan yüzde 5,84’lük bir yıllık bileşik büyüme ile 2,07 milyar dolara çıkması bekleniyor. “Dijitalleşme her ölçekten ve sektörden şirket tarafından kullanılıyor ve bu da küçük ve orta ölçekli tesisleri elektrik kesintilerine karşı korumak için verimli çözümlere olan ihtiyacın artmasına neden oluyor” diyen Vertiv EMEA Başkanı Karsten Winther, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Üç fazlı UPS’in BT kanal portföyümüze stratejik olarak eklenmesi, iş ortaklarımızın sektör lideri çözümlerle daha geniş bir pazara hizmet vermesine olanak tanıyarak işletmelerin en son teknolojilerden yararlanmasını ve dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırmasını sağlıyor.” “30 yılı aşkın süredir resmi bir Vertiv iş ortağı ve sistem entegratörü olarak, üç fazlı UPS sistemleri için giderek daha fazla fırsat görüyoruz” diyen Endenburg Elektrotechniek Enerji Çözümleri ekip lideri Ronald Lagerberg de sözlerini şöyle sürdürüyor: “Vertiv’in BT kanalı portföyünün genişletilmesi, seçeneklerimizi artırıyor ve son kullanıcılara hizmet verme becerimizi geliştirirken önemli lojistik, idari ve finansal avantajlar elde etmemizi sağlıyor. Bu son teknoloji ürünleri tekliflerimize entegre etmek için sabırsızlanıyoruz.” Vertiv™ Liebert® ITA2, gerçek bir çevrimiçi çift dönüştürme teknolojisine, birim güç faktörüne ve son derece kompakt bir raf/kule tasarımına sahip. Tek fazlı sistemlerle karşılaştırıldığında, üç fazlı UPS daha yüksek güç kapasitesi ve ECO modunda yüzde 99’a varan verimlilik sağlıyor. Bu teklifle birlikte, üç fazlı sistemlerin tüm yaşam döngüsü boyunca ürün seçimi, kurulumu ve performans optimizasyonu konusunda uzman desteği artık kanal pazarı aracılığıyla da sunuluyor. Aslında, Vertiv’in üç fazlı UPS teklifi, kanal için özel olarak tasarlanmış özelleştirilmiş yerinde ve sözleşmeli hizmetlerle geliştirilirken, şirketin üst düzey servis ağından da yararlanıyor. Kanal pazarına odaklı geniş bir UPS çözümleri portföyüne sahip olmak, iş ortaklarının, işletmelerin dijital ayak izlerini genişletirken güvenilir kanal iş ortaklarıyla çalışmaya devam etmelerini sağlayan orta güç çözümleri de dahil olmak üzere çok çeşitli güç koruma seçeneklerine erişebilecekleri anlamına gelir. Vertiv, kanal iş ortaklarının iş modellerini tamamlamak için tasarlanmış kapsamlı bir uzmanlık hizmetleri yelpazesi sunuyor. Kapsamlı hizmet uzmanlığı, ilgili tüm taraflar için sorunsuz bir deneyim yaratarak yerinde servisler, yaşam döngüsü servisleri ve uzaktan teşhis ve olay yönetimi gibi dijital hizmetler de dahil olmak üzere Vertiv’in tüm servis tekliflerinde sorunsuz destek sağlıyor. Ayrıca iş ortakları, varlık yönetimi yeteneklerini güçlendirmek ve son kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için Vertiv™ yazılım çözümlerinden yararlanabiliyor. UPS sistemlerine ek olarak Vertiv’in daha geniş kritik altyapı portföyü, müşterinin mevcut altyapısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken daha verimli çalışacak, kapasiteyi artıracak ve potansiyel olarak TCO’yu düşürecek şekilde tasarlandı. Böylelikle iş ortaklarının gelir akışlarını genişletmesine ve marjları artırmasına olanak tanır hale geldi. Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki üretim tesisleriyle Vertiv çözümleri, ihtiyaç duyuldukları zaman ve yerde hazır hale getirilebiliyor. İş ortakları, teknik ve ticari destek ekiplerinden oluşan bir ekosisteme bağlantısı olan özel konfigürasayon araçlarına da erişebiliyor. Vertiv’in çok ödüllü İş Ortağı Programı, iş ortağı katılımını donatmak, geliştirmek ve ödüllendirmek için avantajlar ve teşvikler sunuyor. Liebert ITA2 UPS’in Vertiv’in BT kanalı portföyüne eklenmesi, katılımcı ülkelerdeki EMEA bayilerinin, iş ortaklarının herhangi bir raporlamaya ihtiyaç duymadan kolayca ödül kazanmalarını sağlayan Vertiv Teşvik Programı (VIP) aracılığıyla daha fazla puan kazanmalarını da sağlıyor. Bonus puanlar aylık olarak Vertiv İş Ortağı Portalına yükleniyor ve iş ortağının bunları kullanmak için yalnızca oturum açması gerekiyor. Vertiv ve kanal portföyü hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Vertiv’in sunduklarından tam olarak yararlanmak için “İş Ortakları” ve “Şimdi Başvur” seçeneklerini tıklayabilirsiniz.
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