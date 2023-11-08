Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, Vertiv Müşteri Deneyim Merkezi’nin açılışını duyurdu. Bu merkez, veri merkezlerinin elektrik şebekelerinin kapasitelerini artırmalarına ve kullanım zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir mikro şebeke güç çözümünü işaret ediyor. Yapay zeka (YZ) ve Üretken Yapay Zeka (GenAI) dahil dijital dönüşüm alanındaki ilerlemeler, geleneksel elektrik hizmetlerini zorlarken veri merkezleri de bu zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Vertiv, mikro şebeke uygulaması için American Electric Power (AEP) ile ortaklık kurdu. Mikro şebeke ve deneyim merkezi, artık Vertiv Delaware tesisinde aktif rol almaya başladı.

Yapay zeka (YZ) gibi teknoloji trendleri, geleneksel elektrik şebekelerinden elde edilenden daha fazla güç gerektiriyor. Bu nedenle, veri merkezlerine yönelik mikro şebekeler giderek daha popüler bir hale geliyor. Ayrıca, mikro şebekeler, güç kapasitesi ve kullanılabilirlik açısından, elektrik şebekesine olan bağımlılığı azaltmak ve dizel jeneratör yedekleme başlangıçlarını azaltmak için kullanılabiliyorlar.

Vertiv, mikro şebekenin ve Vertiv™ veri merkezi altyapı teknolojilerinin güvenilirliği, yedekleme süresini ve mikro şebekenin normal ve aşırı işletim koşullarındaki tepkisi dahil olmak üzere, çeşitli işletim koşullarında nasıl çalıştığını test etmek amacıyla, bu uygulamayı konseptin bir kanıtı olarak kullanacak. Vertiv mikro şebekesi, veri merkezi kullanılabilirliğini ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek amacıyla, sınıfının en iyisi, güvenilir ve çevre dostu altyapı teknolojilerini bir araya getiriyor.

Vertiv’in Global AC Gücü Kıdemli Başkan Yardımcısı Kyle Keeper, “Müşterilerimiz, kritik güç sistemleri için mikro şebekelerin ve batarya enerji depolama sistemlerinin (BESS) rolünü değerlendiriyor. Bir müşteri deneyim merkezi ve performans için test laboratuvarı olarak en iyi şekilde hizmet veren bir mikro şebeke oluşturmak, Vertiv’in müşterilerimize kendi mikro şebekelerini ve BESS’i değerlendirmelerine ve kendi veri merkezlerinde bu tür uygulamaları nasıl kullanacaklarına dair bir yardımcı olacak. Bu, müşterilerimizin elektrik şebekesiyle daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olma konusunda önemli bir adım” dedi.

1.0 megavat (MW) mikro şebeke, 1.0 MW AC Solar PV (fotovoltaik) dizisi, 400 kW Hidrojen Yakıt Hücresi, 1.0 MW Vertiv™ DynaFlex Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) ve Vertiv Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemi, lityum-iyon pil, sistem kontrolleri ve diğer önemli bileşenleri içeriyor.

Mikro şebekeler, bir dizi bağlı dağıtılmış enerji kaynağı kullanarak, enerjiyi depolayan ve gerektiğinde talep üzerine depoladığı enerjiyi sağlayan BESS ile hizmet kesintilerine karşı bir koruma sağlıyor. Vertiv uygulamasında enerji kaynakları, elektrik şebekesinden, güneş paneli ve hidrojen yakıt hücresinden geliyor.

Vertiv’in mikro şebeke ve BESS çözümleri hakkında daha fazla bilgi için Vertiv.com‘u ziyaret edebilirsiniz.