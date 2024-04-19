İstanbul, Türkiye [15 Nisan, 2024] – Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, İsveç’in önde gelen ortak yerleşim sağlayıcılarından Conapto ve şebeke destek çözümlerinde önemli bir rol oynayan Fever Energy ile birlikte Conapto’nun operasyonlarında Dinamik Şebeke Desteği’ni duyurdu.

Bu girişim, kritik güç koruması ve şebeke destek yetenekleri için entegre bir çözüm sağlayan yenilikçi bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemi olan Vertiv™ Liebert® EXL S1‘den güç alıyor. Proje, UPS’in maksimum enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımıyla CO2 emisyonlarının azaltılması ile sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor.

Dijitalleşme ile birlikte İsveç’in dijital altyapısı istikrarlı bir şekilde büyüyor ve bu durum, stabil, güvenilir ve sürdürülebilir güç kaynaklarına olan talebi artırıyor. Bu ihtiyacın farkında olan Vertiv, Conapto ve Fever Energy bir araya gelerek veri merkezlerine, yeni gelir kaynaklarına erişim sağlarken şebekenin dengelenmesinde aktif bir rol oynama fırsatı sunuyor.

Conapto, UPS’in yenilikçi Dinamik Şebeke Desteği özelliği sayesinde hızlı frekans tepkisi (FFR) ve frekans sınırlama rezerv talebi (FCR-D) alanlarda şebeke istikrarına aktif olarak katkıda bulunabiliyor. Vertiv’in çözümü, UPS kapasitesini optimize ediyor ve lityum iyon pil depolamasını kullanarak, önemli altyapı değişiklikleri olmadan, şebeke talebinin en yüksek olduğu durumlarda güç desteği sağlıyor. Statik ve dinamik frekans düzenlemesinin yanı sıra talep yönetimi özellikleri de sağlayan UPS, şebeke istikrarına ve kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı olarak rüzgar, su ve güneş gibi alternatif kaynakların enerji ekosistemine entegrasyonunu destekliyor.

Conapto, enerji verimliliği daha düşük alternatiflere kıyasla enerji tüketimini azaltma kabiliyetine dayanarak Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS sistemini seçti. Lityum-iyon akü teknolojisiyle desteklenen bu yenilikçi çözüm, kompakt bir alanda yüksek kapasite sağlayarak veri merkezlerinin raf ve sunucu sayısını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor ve ayrıca yüzde 99’a varan çalışma verimliliği sağlıyor.

Ortak girişim iki temel aşamadan oluşuyor. İlk olarak, 2022 yılında satın alınan mevcut Conapto kurulumları, son kullanıcıların sisteme sorunsuz bir şekilde entegre olması için özel olarak tasarlanan UPS üniteleri ile şebeke desteği için optimize ediliyor. Ardından, aynı çözüm şu anda Conapto’nun Stockholm 4 South lokasyonlarında uygulanarak şebeke destek kapasitesi ve esnekliği artırılıyor.

Vertiv Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Karsten Winther, “Vertiv, Conapto ve Fever Energy arasındaki işbirliği, veri merkezi sektöründe önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve Conapto ile 15 yıllık ortaklığımızın üzerine inşa ediliyor. Dinamik Şebeke Desteği’nin kullanıma sunulmasıyla Conapto’ya yalnızca veri merkezlerinde operasyonel verimliliği artırma gücü vermekle kalmıyor, aynı zamanda şebeke istikrarına ve enerji alternatifleriyle eşleştirildiğinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak kritik dijital altyapının evriminde önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Conapto CCO’su Stefan Nilsson, “Conapto’nun sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı konusundaki kararlılığı doğrultusunda, veri merkezlerinin yalnızca enerji tüketmekle kalmayıp aynı zamanda şebekeyi desteklemede de aktif bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Dinamik Şebeke Desteğini devreye sokarak, enerji karışımına daha fazla yenilenebilir enerji eklenmesini sağlayarak CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabiliriz. Ayrıca müşterilerimiz için yeni kapasite üretebilir ve bunu çok daha hızlı bir şekilde devreye alabiliriz. Vertiv ve Fever Energy ile olan ortaklığımız, İsveç ve ötesi için daha esnek ve sürdürülebilir bir dijital altyapı oluşturmaya yönelik çalışmalarımızda bu değerlerin bir kanıtıdır” dedi.

Proje hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıdaki örnek olay incelemesini okuyabilirsiniz. Vertiv’nin portföyü ve Dynamic Grid Support hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vertiv.com adresini ziyaret edin.