Verizon’dan Motorola Moto Z2 Force’a Gigabit LTE Desteği Geliyor

Verizon, kendi ağında bulunan Motorola Moto Z2 Force telefonlarına yeni bir güncelleme getiriyor.

Moto Z2 Force versiyonu, Verizon Gigabit LTE servisini çıkarttıktan sonra, 4G LTE’nin geliştirilmiş en son teknolojisini kullanmaya başlayacak. Güncelleme bir kaç genel değişiklik ile beraber, günümüzde konu olan KRACK saldırısı ile hassaslaşmış olan Wi-Fi ağına da koruma sağlamak için BlueBorne güncellemesi içeriyor. Yeni gelecek yazılım ile aynı zamanda yeni AppFlash uygulaması edinerek Verizon’un söylediğine göre, telefonunuzda çok daha rahat bir şekilde önemli uygulamaları keşfedebilecek ve kullanabileceksiniz.