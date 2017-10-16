Wi-Fi Güvenlik Protokolünde Çok Büyük Bir Açık Bulundu

Günümüz modern Wi-Fi’larını koruyan bir protokolde büyük bir açık bulundu ve araştırmacıların söylediğine göre Wi-Fi özelliği açık olan tüm cihazlar tehlikede.

Herhangi bir cihazı hedefleyen saldırganın, hedeflediği cihaz ile aynı ağda bulunması gerekiyor. Bu da halka açık yerlerde kullanılan Wi-Fi ağları üzerinden saldırganın rahatlıkla, bağlanmış bütün cihazlara erişebileceğini gösteriyor. Her ne kadar diğer bulunan açıklar gibi, güncelleştirme ile kapatılabilecek bir açık olsa da, saldırganın çok rahat bir şekilde bütün cihazlarda ki girdileri yani kredi kartı bilgileri, özel mesajlar, fotoğraflar gibi bilgileri görmesini sağlıyor.Bulunan güvenlik açığı Wi-Fi protokolü üzerinde bulunduğundan Android, Apple, Windows, Linux ve diğer bütün sistemleri içeriyor ve saldırıya karşı savunmasız bulunuyorlar.

Açık, WPA 2 güvenlik protokolün de bulundu ve KRACK “yeniden anahtar yükleme” saldırısı ile gerçekleşiyor. Bu saldırı türü kısaca, bir saldırganın ağ üzerinden aktarılmakta olan hassas verilere erişmesini ve okumasını sağlıyor.

Bulunan açığın halka bildirilmesi ile saldırıların bir hayli artacağı da beklenmekte. Cihazlarınızın Wi-Fi güncellemelerini yaparak ve şimdilik içerisinde kimlerin bağlı olduğunu bilmediğiniz ağlardan uzak durarak saldırının gerçekleşmesini engelleyebilirsiniz.