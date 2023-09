Perakende sektöründe son dönemde en çok tercih edilen teknolojilerden biri olan RFID (Radio Frequency Identification – Radyo Frekansı Tanımlama), Türkiye’de ve tüm dünyada yaygınlaşıyor. RFID Envanter Yönetim Çözümü, perakendecilere operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak gibi birçok avantaj sunuyor.

Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkelerin önemli bir kısmında pazar lideri olan LC Waikiki, gerçek zamanlı envanter yönetimi için Securitas Technology’nin RFID Envanter Yönetim Çözümünü kullanmaya başladı. LC Waikiki Operasyonel Mükemmellik, Süreç Geliştirme ve Yalınlaştırma Direktörü Cengiz Dörtoluk, minimum eforla maksimum değer üretebildikleri bir ortam yaratmak ve müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak için RFID teknolojisini kullanmaya başladıklarını söyledi.

Minimum eforla maksimum değer

Her gün mağazalarına yaklaşık 1,5 milyon ürün sevk ettiklerini belirten Dörtoluk, “Bu sayı yaklaşık 40.000-45.000 koliye karşılık geliyor. Klasik yöntemde arkadaşlarımız bir koliyi stoklarına almak için yaklaşık 5 dakika mesai harcarken, artık RFID teknolojisiyle dokunmadan bir dakikanın altında saniyeler içerisinde her birini tekil olarak tanıyarak stoklarımıza alıyoruz. Türkiye’de 25.000’e yakın, tüm dünyada ise 45.000 çalışanımız var. Amacımız bu arkadaşlarımızın harcadıkları eforu minimum seviyeye indirmek ve maksimum değer üretmelerini sağlamak. RFID bize gerek çoklu gerek tekil sipariş talepleri gerekse müşterinin aradığı rengi, bedeni bulma konusunda hız ve kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

LC Waikiki’de alışveriş hızlandı

LC Waikiki’nin kasa işlem hızında iddialı markalardan olduğunun altını çizen Dörtoluk, sözlerine şöyle devam etti: “Kasa noktasında her bir saniyenin bizim için çok büyük önemi var. Çünkü orada katma değer üretmeyen pek çok süreç söz konusu. Bu süreçleri yalınlaştırıp saniyelerin peşinden koşuyoruz. RFID teknolojisini kasalara entegre ederek, ortalama sepet büyüklüğüne bağlı olarak işlem bazında 12 ila 15 saniye arasında bir hız kattık. Böylece hem eforumuzu hem işgücümüzü azalttık hem de sırada bekleyen müşterinin bekleme süresini kısalttık. Bu kazanımların yanı sıra bir adım daha ileri giderek hızlı kasa (self check-out) sistemini hayata geçirdik. 8’i İstanbul’da 1’i Ankara ve İzmir’de olmak üzere 10 mağazamızda self check-out kasalarımız var. Jet kasa, hızlı kasa, self check-out kasa hiç kimseye yeni gelmeyebilir ama hazır giyim perakendesi için yenilik. Bu 10 mağazamızda ortalama kasa sayımızın yüzde 12-13’ü self check-out. Toplam işlemlerin yüzde 20’si, kredi kartı işlemlerinin de yüzde 30’u bu kasalardan geçiyor.”

İki yılda geri dönüşüm

Securitas Technology ile yürüttükleri RFID proje sürecinden de söz eden Dörtoluk, “Projeye başlamadan önce bütün alternatifleri değerlendirdik. RFID etikette dünyada hangi isimler varsa görüştük. Bize uygun en iyi alternatife odaklandık. İki yıl içerisinde geri dönüşümü alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda 41 mağazada RFID teknolojisini kullanıyoruz. Türkiye’de başlayan bu hareketin 4 kıtaya da yayılacağını düşünüyorum. Bu çözüm sayesinde mal kabulden kasaya kadar tüm süreçlerimiz hızlandı. Stok doğruluğumuz en üst noktaya ulaştı. Artık RFID teknolojisine geçmenin vaktidir” şeklinde konuştu.

Uzelli: “Türkiye’de RFID hazır…”

Securitas Technology Avrupa Başkanı ve Türkiye CEO’su İsmail Uzelli ise müşterinin dijitalleştiği bir ortamda ürünün de dijitalleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu dijitalleşme halkası içinde ürünü de RFID ile dijitalleştiren perakendeci, çok daha hızlı, çok daha verimli bir dijitalleşme sürecini tamamlamış olacak. Geçmişte RFID’e dair birçok soru işareti vardı, ancak bugün RFID hazır ve artık tüm dünyada ve Türkiye’de perakendeciler RFID’e geçiyor” dedi.