Kalifiye ve tecrübeli çalışanlar, mensubu bulundukları şirketlere kattıkları değerlerle vazgeçilmesi zor takım arkadaşı sınıfına girer. Onlardan uzun yıllar markaya katkı vermeleri beklenir. Günümüzde bir şirkette yıllarını verme olarak tanımlanan uzun süreli çalışma kültürü anlamını yitirdi. Çalışan kalitesinin ciroyu ve iş yapış kalitesini doğrudan etkilediği bankacılık, kimya, enerji, teknoloji, ilaç, sağlık, lojistik ve üretim gibi kritik alanlarında faaliyette bulunan şirketlerde 3 yılı aşkın süredir faaliyetine devam eden, yeni gelen personele liderlik edecek çalışan bulmak gittikçe zorlaşıyor. Bu da beraberinde yoğun bir Turnover Rate – İş gücü Devir Oranı yaratıyor. Araştırmalara göre Türkiye’de her 10 çalışandan 7’si iş değiştirmeyi düşünüyor. Türkiye ekonomisine bu sirkülasyonun bedeli milyarlarca TL olarak yansıyor. Aynı zamanda şirketler kalifiye çalışanlarını kaybettikleri için önemli bir tecrübe, zaman, iş yapış kalitesi ve çeşitli gecikmeler, aksaklıklar nedeniyle de birçok projeyi ve gelir imkanını kaybediyor. Bu noktada en büyük görev şirket yönetimlerine düşüyor. Çalışanların işten ayrılmasıyla oluşacak ekonomik ve çalışma kalitesi zararına oranla hayli düşük yüksek teknoloji yatırımı yaparak iş hayatındaki sirkülasyonun önüne geçmeleri mümkün.

Çalışanın Tüm Bilgileri Tek Platformda

Personelin maaş ve ikramiye tabloları, yıllık ve zorunlu izin çizelgeleri, doğum günleri, iş hayatı sorunlarının çözümleri için kurumsal iletişim yönetimi, performans değerlendirmesi ve şirket içi yemek, eğlence, çekiliş gibi organizasyonların takibi ve düzenlenmesi için Velocity İntranet Uygulaması devrede. Office 365 ve Microsoft Teams kullanıcıları Türkiye’de ve dünyada kuruluşlarının dijitalleşme yolculuğuna öncülük eden yazılım şirketi PEAKUP’un Velocity ürünü sayesinde şirketlerde kurum içi iletişimi güçlendirilerek, çalışanların talep ve önerilerini toplanıp kategorize edilerek çözümler üretiliyor.

Sohbetten Güvenlik Altyapısına Geniş İmkanlar

Velocity, Microsoft Teams’a entegre sunduğu intranet çözümü içerisinde, belge paylaşımı ve ekip çalışmasına yönelik ortak çalışma alanı sağlıyor. Yeniden kullanıcı girişi yapmaya gerek olmadan çalışıyor. Yeni içerik bildirimleri, istenilen kanala gönderiyor, bütün çalışanların olduğu kanalda TAB olarak eklenerek kolay erişim sağlanıyor. Öte yandan Velocity İnsan Kaynakları alalında rahat çalışma ortamı için dijital asistanlık yapıyor. Bilgi teknolojileri alanında BT departmanlarının yükünü hafifletmek için çalışıyor. Satış ve Pazarlama alanında ise hedefleri gösteriyor ve pazarlama materyallerini tüm şirketle paylaşmaya olanak tanıyor. Sadece ofiste çalışan takım arkadaşları değil sahadaki çalışanlar da hareket halindeyken Velocity ile istedikleri yerden kurumsal hafızaya erişebiliyor. Aynı zamanda şirketin dijital ikizi de oluşturulabiliyor.

Velocity ile Şirket Hedefine Bağlılık Yüzde 70’e Yükseliyor

PEAKUP CSO’su Kadir Can Toprakçı, Velocity’i kullanan şirketlerin çalışan sirkülasyonu sorununa çözüm getirdiğini anlattı. Velocity’i devreye alan kuruluşlarda çalışanların yüzde 70’inden fazlasının şirket hedefleri, değerleri, amaçları ve işleyişini açıkça anlayarak mutlu ve şirkete bağlı şekilde çalıştığını aktaran Toprakçı, şunları söyledi: “Bugün şirketler en büyük yatırımlarını insan kaynaklarına yapmak zorunda. Şirketlerdeki çalışan deneyimi, bağlılığı ne denli yüksek olursa şirketin proje yaratmak, teslim etmek, üretim süreçlerinin tüm aşamalarında hızlı aynı zamanda verimli çalışması mümkün oluyor. Çalışan sirkülasyonunun fazla olduğu kuruluşlar ise rekabette geride kalıyor, ciro ve iş kalitesi kaybına uğruyor. Velocity ürünümüz bir şirketin iç işleyişinin tüm maddelerini tek bir platformda, isteğe uygun şekilde dizayn etme olanağı sağlayarak çok kullanışlı bir intraneti tesis ediyor. Velocity ürünü çalışan sayısı fark etmeksizin tüm şirketlerde kullanıldığı gibi özellikle 1000 ve üzeri personeli bulunan şirketlerde çok daha avantajlı şekilde devreye alınabiliyor.”

Dünyanın En İyi Uygulamalarından Biri

PEAKUP tarafından geliştirilen Velocity’in dünyanın en iyi 8 uygulamasından biri seçildiğini ifade eden PEAKUP CSO’su Kadir Can Toprakçı, “Microsoft Teams’e entegre edilen globaldeki tüm uygulamalar arasında ilk 8 uygulamadan biri olan Velocity, en çok fayda üreteceğine inanılan stratejik uygulama, dijital pazarlamada yetkinlik sahibi uygulama ve global yaygınlık elde etme potansiyeline sahip uygulama olarak değerlendirildi” bilgisini paylaştı.

PEAKUP ‘En İyi İşveren Ödülü’ Zengini

PEAKUP bünyesinde de kullanılan Velocity’in birçok avantaj sağlamanın yanında ödüller getirdiğini belirten Toprakçı, “Biz Velocity ürünümüzün sağladığı imkanlar ile iş hayatı kalitesi ve sirkülasyonu konusunda önemli adımlar attık. Bu başarımız da 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ‘Great Place To Work’, ‘Best Workplaces For Women-For Innovation by All, ‘Great Place To Work’ (Certified) gibi ‘En İyi İşveren’ dalındaki ödülleri ile taçlandı” ifadelerini kullandı.