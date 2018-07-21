Teknoloji devlerinin yeni ortak çalışması: Veri Akışı Projesi

Veri Akışı Projesi geçtiğimiz günlerde resmi olarak Google, Facebook, Microsoft ve Twitter tarafından duyuruldu. Projenin amacı ise Twitter’dan Damien Kieran adında bir yetkilinin açıklamasıyla birlikte “insanların web üzerinde bilgilerini ve verilerini istedikleri yere kolayca taşıyabilmeleri” olarak tanımlanabilir.

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Henüz çok yeni bir girişim olmasına karşın, ekip şimdiden daha esnek ve erişimi kolay bir “veri taşınılabilirliği ekosistemi” üzerinde çalıştıklarına ilişkin çeşitli belgeler ve raporlar yayınladılar.

Veri Akışı Projesi nasıl çalışıyor?

Ekibin yaptığı açıklamaya göre, teoride yapılması planlanan şey, örneğin Instagram fotoğraflarınızı Flickr’a ya da Google Photos’a cihazlarınıza önce kaydedip ardından yeniden yüklemeye gerek kalmadan aktarabileceksiniz. Proje tamamlandığında yalnızca fotoğraflarınızı değil, e-postalarınızı, kişi listelerinizi, takvimlerinizi ve buna benzer farklı veri çeşitlerini de servisler arasında aktarmak mümkün olacak.

Proje ne zaman kullanılabilir hale gelecek?

Veri Akışı Projesi (VAP) hâlâ geliştirme aşamasında ve halka açık değil. Ancak bazı meraklı mühendisler için GitHub üzerinden erişebilecekleri çeşitli uygulamalar mevcut. Ekibin en büyük hedefi ise şu an bu projeye katılmamış olan diğer firmaların de ekibe katabilmek. Bu sayede kullanıcılar daha fazla servisi bu yöntem ile çok daha kolay bir şekilde kullanabilecek. Kieran sözlerini şunları ifade ederek sonlandırıyor: