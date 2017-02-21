Google ve Microsoft gönüllü olarak yeni bir uygulamaya imza attı ve İngiltere’de ki arama sonuçlarından korsan içerik sitelerini kaldırıyor.

Google arama motoru sonuç sayfasında ve Microsoft’un Bing sonuç sayfasının ilk sayfalarında korsan içerik sağlayan siteler yer almayacak. Ayrıca otomatik tamamlama seçeneklerinde de insanları korsan içeriğe yöneltecek tahminler kullanılmayacak.

Bu özellik ufak bir kod satırı ile gerçekleştirilecek. Bu sayede korsan içerik sağlayan sitelerin önemli ölçüde trafiğinin kesilmesi bekleniyor. Özellik İngiltere hükümeti ve bir kaç medya grubu ile beraber yürütülecek. İngiliz internet kullanıcılarının %15’i korsan içerik indiriyor.

Özelliğin arama motorlarında bu yaz aylarında aktif olması bekleniyor. Ancak tam bir tarih henüz iki şirket tarafından da açıklanmış değil. Beklenen ise projenin başarılı olacağı ve yavaş yavaş diğer ülkelerde de kullanıma sokulacağı ancak tahmin edemeyeceğimiz problemler çıkabilir. Özelliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği de bilinmeyenler arasında yer alıyor.