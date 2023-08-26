Türkiye Mayıs ayındaki seçimlere birbirinden güzel seçim vaadleri ile girmişti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrenciler için vergisiz telefon müjdesi vermişti. Bir defaya mahsus olarak öğrenciler vergisiz telefon alabilecekti. Ancak bu seçim vaadinin detayları net olarak açıklanmamıştı. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberler vergisiz telefonların sadece Türkiye’de üretilen modelleri kapsadığı ortaya çıktı. Cari açıktan dolayı ülkemizde üretilmeyen telefonlar maalesef ki yine vergilendirilecek. Vergisiz alınabilecek telefonlar bu yüzden oldukça az sayıda diyebiliriz.

Vergi ödemeden öğrencilerin iPhone veya üst segment telefon alma hayali maalesef ki olamayacak. Türkiye’de bildiğiniz gibi az sayıda telefon üretiliyor. Bu telefonlar da genellikle giriş ve orta segment seviyesinde. iOS işletim sistemine sahip hiçbir telefon maalesef ki bu listede yer almıyor. Öğrenciler sadece Android telefon satın alabilecek.

Ayrıca bu telefonlar alınıp satılmayacak. Öğrencilerin SIM kartları üzerine işlenecek olan bu telefonların alım satımı da bu sayede engellenecek. Bu çok güzel bir hamle. Çakal olarak tabir edebileceğimiz ticaretçiler öğrenciler üzerinden telefonları alıp satabilirdi. Devletin bunun önüne geçmek için böyle bir şey yapması çok yerinde ve sağlıklı bir karar.

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Ancak keşke bu vergisiz telefon olayında belli bir skala belirlenmeseydi de öğrenciler de en azından iPhone 11 veya iPhone 12 alabilseydi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bu çalışmanın kapsamının değişip değişmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

İçindekiler Vergisiz alınabilecek telefonlar

Vergisiz alınabilecek telefonlar

Vivo

– Vivo Y15s

– Vivo Y36

– Vivo Y35

– Vivo Y22s

– Vivo Y16

Xiaomi

– Redmi Note 12

– Redmi 12C

Samsung

– Samsung Galaxy A54

– Samsung Galaxy A34

– Samsung Galaxy A24

– Samsung Galaxy A14

– Samsung Galaxy A04

– Samsung Galaxy M14

Reeder

– reeder S23 Pro Max

– reeder S19 Max Pro S

– reeder S19 Max Pro

– reeder S19 Max

– reeder P13 Blue Max Pro

– reeder P13 Blue Max 2022

– reeder P13 Blue Max Plus 2022

– reeder P13 Blue Max Lite 2022

Realme

– Realme C55

– Realme C53

TCL

– TCL 20 SE

– TCL 20 E

– TCL L7

Omix

– Omix X700

– Omix X600

– Omix X500

– Omix X400

– Omix X300

– Omix X5

General Mobile

– General Mobile GM 24 Pro

– General Mobile GM 23

– General Mobile GM 23 SE

– General Mobile GM 22S

– General Mobile GM 22 Pro

– General Mobile GM 22 Plus

– General Mobile GM 22

TECNO Mobile

– Tecno CAMON 19

– Tecno CAMON 19 Neo

– Tecno CAMON 19 Pro

– Tecno SPARK 8C

– Tecno SPARK10 5G

– Tecno POVA Neo 2

– Tecno POVA 4

– Tecno SPARK GO 2023

– Tecno SPARK 10C

– Tecno SPARK 10

– Tecno SPARK 10 Pro