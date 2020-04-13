Oyun
Valve yeni Steam konrolcüsü üzerinde çalışıyor olabilir!
Valve, Steam için piyasaya çıkardığı kontrolcüsüne yeni versiyon getirebilir. Oyun dünyasında hareketli günler yaşanırken, Valve‘ın muhtemel yeni kontrolcüsü için aldığı bazı patentler ortaya çıktı.
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2018 yılında alınan patent ortaya çıktı!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sony ve Microsoft gibi konsol dünyasının öncülerinin yeni serilerini tanıttığı şu dönemde Valve firması da yeni kontrolcüsü için çalışmalarını başlatmışa benziyor. 2018 yılının sonunda alındığı ortaya çıkan bir patent, firmanın yeni kontrolcü için çalışmalara çoktan başladığı yönünde yorumlara sebep oldu. Valve, yeni Steam kontrolcüsü için oyuncularının diledikleri gibi tasarım yapabileceği bir konsept getirebilir. VNN isimli internet sitesinin kurucusu olan Tyler McVicker, Twitter hesabından daha önce alınmış patentin görselini paylaşarak, Valve firmasının olası yeni kontrolcüsü için aldığı patenti duyurduğunu bildirdi. Kontrolcünün şemasından görüldüğü üzere tasarım hatlarında çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Ancak Valve, yeni eklediği özellikler ile Xbox Elite‘in kontrolcüsünde gördüğümüz kişiselleştirme özelliğinden esinlenmiş. Analog tuşların değiştirilebilir bir yapıda olduğu şemada görülen kontrolcünün, ayrıca bir adet de iletişim tuşuna sahip olabileceği gözlemlendi. Aynı zamanda pedal tuşlarının kişiselleştirilmesinin de kullanıcıların özgürlüğüne bırakıldığı anlaşılmakta.
A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm
— Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020
Valve, 2015 yılında çıkardığı Steam kontrolcüsü üzerinden yeterli başarıyı sağlayamamıştı. 2019 sonunda üretimi durdurulan cihazın, satış rakamları pek iç açıcı olmamıştı. Hali hazırda Steam de arayüzünde PlayStation ve Xbox kontrolcülerini sorunsuz destekliyor. Bu durum karşısında yeni Steam kontrolcüsü ilgi çekecek mi merak konusu. Türkiye‘de resmi garantili satışı olmayan cihazı üçüncü parti siteler üzerinden temin edebilirsiniz.
Mobil
Mart ayının en çok kazanan mobil oyun şirketleri ve oyunları belli oldu!
Mobil uygulamalar üzerine analizler yapan Sensor Tower isimli şirket tarafından Mart ayı araştırma verileri yayınlandı. Yeni yayınlanan verilerle beraber, Mart ayının en çok kazandıran mobil oyunları ve en çok kazanan mobil oyun şirketleri belli oldu.
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Mart ayının gelir şampiyonu mobil oyunları ve şirketleri hangileri oldu
Yayınlanan raporlara göre, Mart ayında en çok gelir getiren iki oyun da aynı şirkete, yani Tencent’e ait. Tencent tarafından yayınlanan PUBG Mobile ve Honor of Kings dünya çapında 232 Milyon Dolar’lık bir gelir yakaladı. Şubat ayında da Tencent yine zirvedeydi. Şubat ayında da PUBG Mobile ve Peace Elite ikilisiyle zirveye oturan Tencent 191 Milyon Dolar gelir yakalamıştı. Mart ayında Peace Elite’ın yerini Honor of Kings almış olsa da artan gelirle beraber Tencent’in keyfi yerinde gözüküyor.
Niantic tarafından yayınlanan ve bir zaman zamanlar aşırı popülerlik yakalayarak pik dönemini yaşayan; fakat sonrasında da sert bir düşüş yaşayan Pokemon Go’nun, dünya çapında yaşanan karantina uygulamalarına rağmen listede kalabilmesi ve hatta yükseliş yakalayabilmiş olması ise bizce çok ilginç bir durum. Candy Crush ise yıllardır sürdürdüğü istikrarlı başarısını devam ettiriyor. Aynı şekilde AFK Arena da konumunu istikrarlı bir şekilde muhafaza etmeye devam ediyor. Lilith Games tarafından yayınlanan Rise of Kingdoms ise toplam tabloda düşüş yaşayan tek oyun konumunda.
Siz mobil oyunlar hakkında yayınlanan bu istatistikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Lütfen yorumlarda belirtin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Call of Duty: Warzone, 50 Milyon kullanıcıyı geçti
Call of Duty tarafından çıkarılan ücretsiz battle royale oyunu Warzone, 50 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Oyunun yapımcılarından kullanıcılara sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma amacı ile insanlar evlerinde kalıyor. Hal böyle olunca oyunlara ilgi arttı. Bu durumdan faydalanan ücretsiz battle royale oyunu Warzone’un kullanıcı sayısı hızla artmış durumda. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Call of Duty: Warzone’un 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
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Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Activision, Call of Duty: Modern Warfare’in battle royale versiyonu Call of Duty: Warzone, 10 Mart tarihinde çıkarmıştı. Piyasaya çıkalı henüz bir ay geçmesine rağmen başarması zor bir kullanıcı sayısına ulaştı.
Call of Duty: Warzone’un ücretsiz olması ve en önemli rakipleri, Fortnite ve PUBG gibi diğer rekabetçi oyunlarının yeni özellikler ile daha komplike bir hal alması oyuncuların tercihinde önemli rol oynadı.
Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone’un, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon kişi tarafından oynandı. Oyun ilk dört gün içerisinde 15 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
Söz konusu oyunu Call of Duty: Modern Warfare’a sahip olmadan da oynamak mümkün. Eğer Modern Warfare’a sahipseniz Warzone’a oyun içerisinden ulaşabiliyorsunuz. Ancak Modern Warfare’ı hiç satın almasanız bile Call of Duty: Warzone oynunu ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.
Haber
Epic Games’ten 148 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun!
Epic Games tarafından, kullanıcılara her hafta birbirinden güzel ve sürükleyici oyunlar hediye edildiğini biliyoruz. Bu haftanın fırsat köşesinde Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close To The Sun adlı yapımlar var.
Bugünden itibaren 16 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğinizde, kalıcı bir şekilde sahip olabileceğiniz oyunlar, dedektiflik temasıyla birlikte oyuncular için güzel bir hikaye deneyimi sunuyor.
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Sherlock Holmes: Crimes and Punishments
Etkileyici dedektif Sherlock Holmes’u canlandırdığımız yapımda, birbirinden karmaşık ve etkileyici dedektiflik olayları ile ilgileneceğiz. Yapımda yer alan olaylar sürükleyici biçimde, birden fazla konuyu esas alıyor yani bazen bir hırsızlık vakasına giderken bazen bir cinayet mahallinde kendimizi bulabiliyoruz.
Sistem gereksinimleri
Minimum
-İşletim Sistemi: Win Vista 32 ya da daha üst bir versiyon
-İşlemci: Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
-RAM: 2 GB
-Gerekli HDD Alanı: 14 GB
-Ekran kartı: GeForce GTS 450 ya da Iris Pro Graphics 5200 Desktop(+1024MB)
-DirectX: DX 9
-Tavsiye Edilen
-İşletim Sistemi: Win 7 64 ya da daha üst bir versiyon
-İşlemci: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz ya da APU A6-3600 Quad-Core
-RAM: 4 GB
-Gerekli HDD Alanı: 14 GB
-Ekran kartı: GeForce GTX 460 ya da Radeon HD 5830(+1024MB)
-DirectX: DX 11
Close To The Sun
Rose adlı bir geç kızı canlandıracağımız yapımda, Nikola Tesla’nın bir ürünü olan ve dünyanın en zeki insanlarına kapısı açan Helios adlı gemide, kız kardeşimiz Ada’yı bulmaya çalışıyoruz. Maceramız esnasında uğradığımız adada Karantina yazısıyla karşılaşmamız dikkat çekici.
Sistem gereksinimleri
Minimum
– İşletim Sistemi: Windows 10
– İşlemci: Core i5 / AMD FX 2.4 Ghz
– Bellek: 8 GB RAM
– Ekran Kartı: 3GB VRAM ile NVIDIA GeForce GTX Series 7 veya AMD Radeon R9
– DirectX: Sürüm 11
– Ses: DirectX uyumlu
– Depolama: 50 GB boş alan
Önerilen
– İşletim Sistemi: Windows 10
– İşlemci: Core i7 / AMD Ryzen 7
– Bellek: 8 GB RAM
– Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 470
– DirectX: Sürüm 11
– Ses: DirectX uyumlu
– Depolama: 50 GB boş alan
Oyunları elde etmek için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından Sherlock Holmes ve Close To The Sun için ayrılan bağlantılara giderek kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemek için son gün 16 Nisan.