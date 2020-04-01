Haber
Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam’de 2020’nin en iyi çıkış yapan oyunu oldu!
Taleworlds Entertainment’ın Mount & Blade serisinin devamı olarak duyurduğu yeni oyunu Mount & Blade 2: Bannerlord 8 yılın ardından çıkış yaptı. Uzun süredir beklenen ve Warband ile beraber oyuncular için bir efsane haline gelen oyun, geçtiğimiz perşembe günü Steam erken erişim ile, kullanıcılar için oynanabilir hale geldi. Erken erişim detayıyla beraber yapımın tüm özellikleri şu an için barındırmadığını ve halen geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım.
İlginizi çekebilir: PlayStation Store’da, Türkiye için tüm indirimler kaldırıldı!
#Bannerlord has over 145,000 concurrent players right now. It took 100 minutes to reach 100,000. +1250 reviews on Steam, 88% of them positive, in just 3 hours.
All these numbers make already @Mount_and_Blade II: Bannerlord the biggest launch in Steam in 2020.
THANK YOU
— Mount & Blade (@Mount_and_Blade) March 30, 2020
Oyunun Twitter adresinden paylaşılan bilgiye göre; Mount & Blade 2: Bannerlord, Steam için 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Firma bu mutluluğunu şu sözlerle paylaştı;
““Bannerlord, şu an 145 binden fazla eşzamanlı oyuncuya sahip. 100.000’e ulaşması 100 dakika sürdü ve sadece 3 saat içerisinde Steam’de %88’i pozitif olmak üzere 1.250’den fazla inceleme puanı aldı. Tüm bu sayılar, Mount & Blade 2: Bannerlord’un 2020’de Steam’in en iyi çıkış yapan oyunu olmasını sağladı. Teşekkürler. ”
Evde kalmamız gereken bugünlerde çıkış tarihini öne çeken ve Türkiye için indirim ve kampanyalarla erken erişime açılan Bannerlord, Twitch üzerinde de yayınlandığı gün içerisinde en çok izlenen oyun olmayı başarmıştı. Oyun platform bünyesindeki büyük yayıncılar tarafından da fazlasıyla övgü topladı.
Haberi yazdığımız sırada Steam üzerinde günlük zirve sayısı 220.000 olarak görünen Bannerlord, görünen o ki yeni rekorlar için hazır durumda.
Akıllı Telefonlar
EMUI 10.1 güncellemesini alacak Huawei ve Honor modelleri açıklandı!
Birkaç gün önce Huawei, P40, P40 Pro ve P40 Pro + gibi en yeni amiral gemisi modellerini tanıttı. Bugün itibariyle firma tarafından açıklanan bilgilere göre, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 modelini alacak olan tüm Huawei ve Honor modelleri kesinleşti.
EMUI 10.1 ile gelecek olan en büyük özellik, Huawei’nin yeni sanal asistanı “Celia” olarak görünüyor. Hey Celia kısayolu ve güç tuşuna belirli bir süre basılı tutarak çağrılabilen asistan, rakiplerine kıyasla birçok yeni özellik vadediyor.
İlginizi çekebilir: Epic Games Store’da, 164 TL değerinde üç oyun ücretsiz oldu!
Genel olarak beta sürüm tarihleri verilen cihazlar için, Huawei ilk olarak çıkış ülkelerine önem verecek. Önceki sürümlere dayanan tecrübeler göz önüne alındığında güncellemelerin iki ay gibi bir süre içerisinde ülkemiz için de geleceğini söyleyebiliriz.
31 Mart itibariyle beta güncellemesi alacak cihazlar
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Nova 6
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MediaPad M6 (8.4/10.8)
- Huawei MediaPad M6 Turbo Edition
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor V20
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor Magic 2
Nisan ayı başında betaya kavuşacak cihazlar
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Nova 5 Pro
- Huawei Nova 5i Pro
- Honor 20S
Nisan ayı ortası
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Nisan ayı sonu
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Enjoy 10S
- Honor 20 Youth Edition
Apple
Apple, Dark Sky uygulamasını satın aldı!
Apple, popüler hava durumu uygulaması olan”Dark Sky“ı satın aldı ve 1 Temmuz itibari ile Android ve WearOS cihazlarda kullanılamayacağını duyurdu.
İlginizi çekebilir: Yeni nesil Apple Watch, Touch ID ile mi geliyor?
Apple, popüler hava durumu uygulaması olan Dark Sky’ı satın aldı!
Dark Sky kurucu ortaklarından Adam Grossman açıklamasında “Hedefimiz her zaman, mümkün olduğunca doğru hava durumu haberleri ile dünyayı geliştirmek, insanların güvende ve kuru kalmalarını sağlamak, bunu da insanların özel yaşam haklarına saygı duyacak şekilde yapmak.” dedi ve “Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için Apple‘dan daha iyi bir yer yok. Daha fazla insana ulaşabileceğimiz, daha etkili olabileceğimiz ve yalnız olmayacağımız için heyecanlıyız.” diye ekledi.
Şu an için Dark Sky uygulamasının IOS versiyonunda bir değişiklik yok, hala Apple Store‘dan 3.99$‘lık bir ücret karşılığında ulaşabilirsiniz. Ancak 1 Temmuz itibari ile Android ve Wear OS cihazlardan kaldırılacak. Eğer şu anda bu uygulamaya sahipseniz 1 Temmuz‘a kadar kullanabilirsiniz. Adam Grossman‘ın söylediğine göre eğer 1 Temmuz’a kadar süren aktif bir aboneliğiniz varsa geri ödeme alacaksınız.
Dark Sky API 2021’in sonuna kadar kullanılmaya devam edilecek. Ancak Adam Grossman‘ın dediğine göre Dark Sky, API kullanıcılarının yeni kayıtlarını kabul etmeyecek. Bu da demek oluyor ki üçüncü parti uygulamalar Dark Sky’ın hava durumu verilerini kendi uygulamalarında kullanamayacaklar.
Dark Sky web sitesindeki marka tanıtımını şimdiden “Dark Sky by Apple” olarak değiştirdi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Hindistan’daki ürünlerine zam yaptı!
Xiaomi, Hindistan’daki ürünlerine zam yapmak zorunda kaldı. Maalesef ki tarihler 1 Nisan’ı gösterse de bu durum bir şaka değil. Zammın sebebi artan vergilerden kaynaklanıyor.
İlginizi çekebilir: Yeni fiyatıyla Xiaomi Mi Note 10 alınır mı?
Firmanın Hindistan ayağından sorumlu olan Manu Kumar Jain, Twitter üzerinden birtakım açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Mi severler, akıllı telefonlardan alınan “Mal ve Hizmet Vergisi” %12’den %18 rakamına yükseltildi. Bu da %50’lik bir zam anlamına geliyor. Çok fazla müzakereden sonra ve Xiaomi politikalarımızı sürdürme kararımız doğrultusunda, %5’den düşük kâr oranımızı koruyarak ürünlerimizin fiyatını arttırma kararı aldık. Yeni fiyatlar bu geceden itibaren etkili olacaktır. Teşekkürler!
Mi fans, #GST on mobile phones has increased by 50% from 12% to 18%.
After much deliberation & in keeping with #Xiaomi policy of maintaining <5% margin on our hardware products,we will be increasing prices of our products.
New prices will be effective immediately. Thank you! 🙏 pic.twitter.com/mdTqKdXm3r
— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 31, 2020
Bu karardan sonra Flipkart üzerinde satılan ürünlerden Redmi K30’un 6+128 GB’lık versiyonun fiyatı 17,999 Hindistan Rupisi (1,571 TL)’ne yükseldi. Önceki fiyatı ise 16,999 Hindistan Rupisi yani güncel kurla 1484 TL idi.
Açıklanan karar sonrası, birçok akıllı telefon sever bu fiyatların bir şakadan ibaret olduğunu düşündü. Maalesef ki bir şaka değil. Fiyatlar, Xiaomi ailesine bağlı olan Redmi ve POCO firmalarının ürünlerini de etkileyecek.
Umarız ki, zam oranları sadece bununla sınırlı kalabilir. Keza, geçtiğimiz haftalarda Çin ve Hindistan için ortaya çıkanlar hiç de iyiye işaret değildi. Ekonomi basınında çıkan duyumlara göre Çin ve Hindistan, Koronavirüs’ten kaynaklanan ekonomik belirsizlik, şirketleri büyük bir resesyon sürecine sokabilir.
Resesyon kelime anlamıyla, yıllık bazda ekonominin 2 veya daha fazla çeyrekte negatif büyüme göstermesi anlamına geliyor. Kısaca, ekonomide durgunluk yaşanıyor. Yapılan zamların ülkemize de etkisi olacaktır. Bununla birlikte, ülkemizde henüz yurt dışından gelen ürünlerde vergi düzeyinde artışa gitmedi. Bu durum yeni zamların habercisi olabilir.