Türkiye’de mobil oyun alışkanlıkları hızla değişirken Valve cephesinden gelen yeni hamle akıllı telefon kullanıcılarını fazlasıyla meraklandırdı. Peki şirket bu kez neyin peşinde? PC oyunlarını mobil dünyanın kapısına mı getiriyor? ARM tabanlı cihazlarda yüksek performanslı oyun deneyimi gerçekten mümkün mü?

Valve gündemi salladı: ARM ve mobil için PC oyunları dönemi başlıyor

Valve, uzun süredir üzerinde çalıştığı Fex emülasyon sistemi sayesinde PC oyunlarını ARM işlemcili cihazlarda çalıştırmayı hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu süreçte şirket yalnızca donanım değil, yazılım tarafında da agresif bir yenilik politikası izliyor.

Özellikle Fex emülatörünün yıllardır desteklenmesi, ARM ekosistemi için atılan en büyük adım olarak görülüyor. Valve’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni Steam Machine ve Steam Frame konseptleri de bu adımı tamamlayan donanım tarafındaki en güçlü sinyal.

Valve, yaptığı açıklamada PC oyunlarının ARM mimarisinde sorunsuz şekilde oynanabilmesi için emülasyon ve çeviri katmanlarına yıllardır yatırım yaptığını belirtiyor. Bugün bile GameHub uygulamasının Fex altyapısıyla telefon ve tabletlere pek çok PC oyununu taşıyabilmesi, bu vizyonun ilk somut örneklerinden biri. Üstelik şirket, Steam Frame üzerinde Windows oyunlarını çalıştırmak için yine Fex’i kullanacağını resmen doğruladı.

Türkiye’de oyun donanımlarının maliyetleri göz önüne alındığında, şirketin ARM odaklı yeni yaklaşımı oldukça kritik. ARM işlemcilerin düşük güç tüketimi ve uygun maliyet avantajı, gelecekte uygun fiyatlı SteamOS tabanlı taşınabilir cihazların ortaya çıkmasının önünü açabilir. Bu da yalnızca oyuncular için değil, yerli üreticiler için de yeni iş modelleri anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: RDR1 mobil sistem gereksinimleri açıklandı! Telefonum RDR kaldırır mı?

Ayrıca Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası ile Apple’ın iOS’ta alternatif mağazalara izin vermek zorunda kalması; Android tarafında da benzer tartışmaların başlaması, geleceğin mobil cihazlarını potansiyel birer Steam platformuna dönüştürebilir.

Bu senaryoda bugün kullandığımız bir iPhone veya Samsung Galaxy modeli bile doğrudan bir Steam cihazına dönüşebilir. Böyle bir dönüşümde en güçlü oyuncu ise yine Valve olacak gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valve mobil oyun deneyimini gerçekten değiştirebilir mi? Türkiye’de ARM tabanlı yeni Steam cihazlarının yaygınlaşmasını ister miydiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!