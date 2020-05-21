Valorant, tam sürüm çıkış tarihi belli oldu!

Bugün, Valorant resmi Twitter hesaplarından paylaşılan yeni videoyla birlikte, Valorant için tam sürüm çıkış tarihi belli oldu. 7 Nisan tarihinde, Twitch ile birlikte oyuna giriş anahtarları dağıtan Riot Games, yeni FPS oyununun 2 Haziran 2020 itibariyle tam sürüm olarak çıkış yapacağını duyurdu. Hali hazırda devam eden kapalı beta için 28 Mayıs tarihinin son gün olduğunu da bildiren firma, oyun içerisinde kazanılan başarımların ve rütbelerin tamamen kaybolacağını açıkladı. Ayrıca oyun içerisinde Riot mağazası ile alınan VP puanları, yüzde 20’lik bir faiz ile kullanıcılara tam çıkış sürümünde iade edilecek.

Geçtiğimiz dönemde 10. yıl kutlamalarıyla birlikte, Project A ismiyle duyurulan yapım kapalı beta çıkış tarihiyle birlikte, gerek Twitch gerek diğer sosyal platformlarda rekor kırmıştı. Kısıtlı kullanıcının erişebildiği beta için, oyuncular Twitch hesapları ile birlikte Valorant yayınlarını izleyerek oyuna giriş anahtarlarını elde ediyordu. 2 Haziran itibariyle, giriş anahtarına gerek kalmadan tüm kullanıcıların Valorant’a giriş yapabileceği kesinleşmiş oldu.

İlginizi çekebilir: Civilization VI, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz oldu!

Tam sürümde bizleri neler bekliyor?

Uzun kapalı beta sürecinde yapım, dereceli oyunları da bünyesine katarak kullanıcıları neyin beklediğini göstermiş oldu. Son paylaşılan yazılar ve videolarda görüldüğü kadarıyla, tam çıkış tarihine kadar oyun içerisinde birçok değişiklik olacak. Kapalı beta kapanışı ve resmi çıkış tarihi arasında kısa bir zaman dilimi bulunmasına rağmen, Riot Games’in önceki yazılarında barındırdığı derece sisteminde değişiklikler ve bazı karakter dengelemeleri bizleri karşılayacak.