Haber
Valorant, tam sürüm çıkış tarihi belli oldu!
Bugün, Valorant resmi Twitter hesaplarından paylaşılan yeni videoyla birlikte, Valorant için tam sürüm çıkış tarihi belli oldu. 7 Nisan tarihinde, Twitch ile birlikte oyuna giriş anahtarları dağıtan Riot Games, yeni FPS oyununun 2 Haziran 2020 itibariyle tam sürüm olarak çıkış yapacağını duyurdu. Hali hazırda devam eden kapalı beta için 28 Mayıs tarihinin son gün olduğunu da bildiren firma, oyun içerisinde kazanılan başarımların ve rütbelerin tamamen kaybolacağını açıkladı. Ayrıca oyun içerisinde Riot mağazası ile alınan VP puanları, yüzde 20’lik bir faiz ile kullanıcılara tam çıkış sürümünde iade edilecek.
Geçtiğimiz dönemde 10. yıl kutlamalarıyla birlikte, Project A ismiyle duyurulan yapım kapalı beta çıkış tarihiyle birlikte, gerek Twitch gerek diğer sosyal platformlarda rekor kırmıştı. Kısıtlı kullanıcının erişebildiği beta için, oyuncular Twitch hesapları ile birlikte Valorant yayınlarını izleyerek oyuna giriş anahtarlarını elde ediyordu. 2 Haziran itibariyle, giriş anahtarına gerek kalmadan tüm kullanıcıların Valorant’a giriş yapabileceği kesinleşmiş oldu.
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Tam sürümde bizleri neler bekliyor?
Uzun kapalı beta sürecinde yapım, dereceli oyunları da bünyesine katarak kullanıcıları neyin beklediğini göstermiş oldu. Son paylaşılan yazılar ve videolarda görüldüğü kadarıyla, tam çıkış tarihine kadar oyun içerisinde birçok değişiklik olacak. Kapalı beta kapanışı ve resmi çıkış tarihi arasında kısa bir zaman dilimi bulunmasına rağmen, Riot Games’in önceki yazılarında barındırdığı derece sisteminde değişiklikler ve bazı karakter dengelemeleri bizleri karşılayacak.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık, 25 Mayıs’da tanıtılacak!
Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtımını yapacağı 8 üründen birini daha açığa çıkardı. Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık da etkinlik kapsamında tanıtılacak.
Daha önce ortaya çıkan Buds Air Neo’dan sonra Realme’nin 25 Mayıs tarihinde yapacağı tanıtım etkinliğinde yer alacak ikinci kulaklık modeli Buds Q, Weibo üzerinden paylaşıldı.
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Tanıtılacak olan yeni kulaklıklar tasarım açısından Air ve Air Neo modellerinin Apple AirPods modeline benzemesinin aksine, Samsung Galaxy Buds modeli ile benzerlik gösteriyor. Realme, Buds Q modelinin Fransız sanatçı José Lévy tarafından tasarlandığını, tasarımda yuvarlak çakıllardan esinlenildiğini ve kulaklara mükemmel şekilde uyduğunu belirtiyor. Cihazın teknik özellikleri henüz ortaya çıkmadı. Firma bu ürün için özellikleri tanıtım etkinliğine saklamışa benziyor.
İşlemci
Snapdragon 600 serisi 5G desteğine kavuşuyor!
Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlar için sunduğu Snapdragon serisi işlemcilere 5G desteği eklemeye hızlı bir şekilde devam ediyor. 5G destekli işlemcilerde 800 ve 700 serisinin ardından sıra şimdi de Snapdragon 600 serisi işlemcilere gelmiş gibi görünüyor.
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Yeni nesil Snapdragon 600 serisi işlemciler 5G desteği sunacak!
Qualcomm’a yakın bir kaynağın aktardığı bilgiye göre, şirket giriş-orta seviye cihazlar için yeni bir Snapdragon 600 serisi işlemci geliştiriyor. SM6350 kodunu taşıyan işlemcinin 2.25 GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A77 ve 1.8 GHz’de çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeği taşıdığı belirtiliyor. Dahili 5G modem desteği ise Adreno 615 GPU’ya sahip olan işlemcinin en büyük özelliklerinden biri olacak.
Şimdilik tam adı belli olmayan işlemcinin kendi sınıfında bir ilk olması haricinde önemli bir özelliği daha bulunuyor. Qualcomm’un bu hamlesi, 5G bağlantı teknolojisini 200 doların altındaki akıllı telefonlara taşıyacak. Böylece giriş ve orta seviye telefonlarda da hızlı bir şekilde güncel teknolojiye geçilmesi sağlanacak. 5G modeme sahip Snapdragon 600 serisi işlemcinin 2020’nin ikinci çeyreğinde duyurulması ve yıl sonuna kadar akıllı telefonlara girmesi planlanıyor.
Qualcomm’un haricinde diğer yonga üreticileri de 5G uyumlu işlemci modelleri konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. MediaTek’in Helio serisine ait olduğu tahmin edilen MT6853, Huawei’nin ise Kirin 720 işlemcisiyle 5G uyumluluğunu düşük fiyat grubuna taşıması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un da Galaxy A ve Galaxy M serisi cihazlara güç vermek için Exynos 880 5G adlı bir işlemci geliştirdiği biliniyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Asus‘un oyuncu odaklı telefonu olan ROG Phone 3, Geek bench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Asus ROG Phone 3 Geekbench puanı ortaya çıktı.
Son yıllarda oldukça popüler hale gelen oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu rekabetin önemli oyuncuları arasında yer alan Asus da ROG Phone 3 akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl serinin ikinci üyesini çıkaran firma görünüşe göre, oyuncu telefonlarına önem vermeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre, cihaz Geekbench isimli internet sitesinde teste tabi tutuldu. Performans testine tabi tutulan cihaz, çoklu çekirdek kısmından 3074 puan alırken, tekli çekirdek bölümünden 902 puan aldı. Amiral gemisi akıllı telefonlar kadar puan alan cihazın Qualcomm marka Snapdragon 865 işlemcisini kullanacağı da kesinleşmiş oldu. Ayrıca test sonuçlarına bakıldığında cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da ortaya çıktı.
Oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacak ROG Phone 3, büyük ihtimal ile 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca Wi-Fi sertifikaları da ortaya çıkan cihazın, Wi-Fi 6 ile geleceği öğrenildi. Wi-Fi Alliance isimli sertifikalandırma sitesinde ortaya çıkan telefon, bir önceki seri ROG Phone 2‘ye benzer I001D kod adıyla görüntülendi. Bu sebep ile birlikte cihazın Zenfone 6 olmadığı da kesinleşmiş oldu. Tam çıkış tarihi ve fiyatı belli olmayan ROG Phone 3 bakalım ilerleyen günler de bizlere yeni detaylar verecek mi bekleyip göreceğiz.