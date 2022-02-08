Valkyrie Bitcoin Madenciliği ETF’si Nasdaq’ta Listelenecek!

Amerikan varlık ve endeks fonu yöneticisi Valkyrie’den Bitcoin madenciliğine odaklanan borsa yatırım fonu, 8 Şubat’ta Nasdaq’da “WGMI” sembolü altında listelenecek.

WGMI, “hepimiz başaracağız” kripto isimlendirmesine atıfta bulunan “WAGMI”nın kısaltmasıdır. WGMI salı günü Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak. Block works’e göre, ETF’nin en son lansmanı sürdürülebilirliğe vurgu yaparak Bitcoin madenciliği operatörlerine odaklanacak. Yenilenebilir enerjiyi ana enerji kaynağı olarak işleten halka açık madencilere yatırım yapacak ve 75 baz puanlık bir gider oranı taşıyacak.

ETF’teki şirketlerin tükettiği enerjinin yaklaşık % 77’si güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Bazı firmalar Kanada ve İngiltere merkezli olmasına rağmen, çoğu ABD merkezli işletmelerdir.

27 Ocak’ta Amerikan varlık ve endeks fonu yöneticisi Valkyrie, doğrudan Bitcoin madenciliğine yatırım yapan şirketlerin hisselerini takip edecek bir Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) ürününü listelemek için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulundu.

Valkyrie Bitcoin vadeli işlemleri ETF’Sİ geçen yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanan deneyimli bir Endeks yöneticisi olarak biliniyor. CEO Leah Wald, fonun net değerinin %80’ini veya daha fazlasını, kârlarının en az yarısını Bitcoin madenciliği ve ilgili faaliyetlerden elde eden şirketlere yatıracağını söyledi.

SEC, vadeli işlem piyasasına bağlı Bitcoin ETF’lerinin listesini onaylamış olsa da, kripto varlığın kendisine doğrudan maruz kalma sağlayan fonları henüz onaylamamıştır. Geçtiğimi yılın kasım ayında ABD SEC, Valkyrie Investments Inc. tarafından uygulanan fiziksel Bitcoin tarafından desteklenen önerilen bir borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasını bir kez daha erteledi. Kasım ayından bu yana, VanEck, WisdomTree ve SkyBridge Capital‘den gelen başvurular da dahil olmak üzere SEC tarafından 6 Bitcoin ETF başvurusu reddedildi.

İlk Bitcoin vadeli işlemleri ETF’si olan ProShares geçen yıl New York Borsası’nda (NYSE) listelendiğinden beri piyasa, finansal düzenleyicinin piyasada bulunan daha fazla Bitcoin vadeli işlemleri ETF ürünü için yeşil ışık açmasını bekliyor.

Bloomberg tarafından bildirildiğine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), doğrudan Bitcoin fiyatına bağlı ETF’lerin hileli bir araç olup olamayacağı konusunda kamuoyundan yorum istiyor.

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