Samsung’un bu yılki amiral gemisi Galaxy S8 bugün New York, Londra ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı.

Bu sene Samsung cihazını Mobile World Congress’te tanıtmayacağını açıkladıktan sonra telefona olan merak bir kat daha artmıştı. Galaxy S8 donanımı ve sunduğu yeni özellikleri ile teknoloji severler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

5.8 inç büyüklüğüne sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç büyüklüğündeki Galaxy S8+ modelleri şirketin Sonsuz Ekran adını verdiği tasarımla geldi. Galxy S8’de bulunan çerçevesiz tasarım son derece akııcı bir kullanım sağlıyor. Telefonun arka ve ön tarafını Corning Gorilla Glass 5 koruyor. IP 68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip telefonda 256 GB’a kadar artırılabilir microSD depolama seçeneği mevcut.

Telefonun ön tarafında f1.7 diyafram genişliğine sahip 8 megapiksel kamera bulunuyor. Arka tarafta ise 12 megapiksel f.17 diyafram genişlğinde Dual Pixel kamera yer alıyor. Telefonda yer alan 10 nanometrelik işlemci ise sektörde bir ilk. Telefonda UHD Alliance tarafından Mobile HDR Premium sertifikası bulunuyor. Ayrıca telefon Vulkan API desteği ile oyuncuları da mutlu etmeyi amaçlıyor.

Telefonda parmak izi okuyucu, iris tarayıcı ve yüz tanıma sistemi gibi gelişmiş biyometrik sensörler yer alıyor. Bu sayede telefon güvenli biyotmetrik kimlik doğrulama yöntemini seçebiliyor. Galaxy S8 ile beraber Bixby akıllı arayüz geliyor. Bixby, sesli komut, uygulama kullanımı, kamera, rehber, galeri, mesajllar ve ayarlar gibi bir çok özelliğe erişebiliyor. Bixby’nin yakında daha fazla uygulamayı desteklemesi bekleniyor.

Galaxy S8 21 Nisan tarihinden itibaren Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renk seçenekleriyle 4399 TL’den satışa çıkacak. Galaxy S8+ 4999 TL’den satışa çıkacak.