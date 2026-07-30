Günlük dijital yaşamın karmaşası içerisinde bilgilerimizi yönetmek, fikirlerimizi hızla not etmek ve ihtiyaç duyduğumuz sonuçlara çaba harcamadan ulaşmak artık kullanıcı deneyiminin merkezinde yer alıyor. Nothing, kullanıcıların düşünme ve yaşama biçimine uyum sağlayan yeni Essential AI araç setiyle, Nothing OS içerisinde tamamen entegre ve sezgisel bir yapay zeka deneyimini kullanıma sunuyor. EVOFONE güvencesiyle Türkiye pazarındaki kullanıcılarla buluşan Nothing cihazları, bu yeni özelliklerle dijital asistan kavramını yeniden tanımlıyor.

Düşünce Süreçlerinize Uyum Sağlayan Akıllı Ekosistem Essential AI araçları, kullanıcıların bilgileri yakalama, bulma, hatırlama ve üretme süreçlerini kolaylaştıran bir dizi özelleştirilmiş araçtan oluşuyor. Nothing OS’in şeffaf ve kullanıcı odaklı tasarım felsefesini yansıtan bu özellikler, zamanla bireysel kullanım alışkanlıklarını öğrenerek kişiselleşiyor:

Essential Space: Dijital dünyanızdaki “ikinci hafızanız” olarak konumlanan bu alan, ihtiyaç duyduğunuz tüm kritik bilgileri organize bir şekilde saklamanıza yardımcı oluyor.

Essential Search: Nothing’in kendine özgü, yapay zeka destekli arama teknolojisi, aradığınız içeriğe en hızlı ve doğru şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Essential Memory: Önemli bilgileri doğal bir akışla hatırlamanıza yardımcı olarak, yoğun tempoda unutulabilecek detayların güvenle depolanmasını sağlıyor.

Essential Apps: Kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan, yalnızca basit bir dil komutuyla kişisel ihtiyaçlarınıza özel küçük araçlar ve uygulamalar oluşturmanıza imkan tanıyor.

Tek Dokunuşla Fikirlerinizi Yakalayın: Essential Key Nothing, dijital not alma ve görsel yakalama sürecini “Essential Key” özelliğiyle fiziksel bir etkileşime dönüştürüyor. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla ekran görüntülerini hızlıca alabiliyor veya sesli notlarını anında kayıt altına alabiliyor. Bu özellik, ilhamın geldiği anlarda fikirlerin kaybolmadan doğrudan sistemin hafızasına aktarılmasını sağlıyor.