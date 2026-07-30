İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari’nin 25 Mayıs’ta Roma’da resmi lansmanını yaptığı ilk tamamen elektrikli modeli Ferrari Luce, tanıtımının ardından tasarım hatları nedeniyle otomobil dünyasında ve sosyal medyada fırtınalar koparmıştı. Ancak radikal ve minimalist tasarımına yöneltilen yoğun eleştirilere rağmen otomobil, ticari tarafta devasa bir başarıya imza attı.

Şirket, yaklaşık 550 bin euro başlangıç fiyatına sahip olan modelin 2026 yılı için planlanan 500 adetlik tüm üretim kotasını 2 aydan kısa sürede sattığını duyurdu. Böylece Ferrari, ilk müşteri teslimatları henüz başlamadan yıllık satış hedefini kapatmış oldu.

1. Tasarım Eleştirileri Satışları Etkilemedi

Luce, lansman sonrası estetik açıdan en çok tartışılan Ferrari modellerinden biri oldu. Eski Ferrari Başkanı Luca di Montezemolo’nun araca “şahlanan at logosunun konulmaması gerektiğini” söylemesine ve sosyal medyadaki dalga konularına rağmen satış rakamları klavye başındaki eleştirileri haksız çıkardı.

Çin Pazarından Yoğun İlgi: Satışların patlamasında özellikle Çin’den gelen devasa talep etkili oldu. Çin pazarı için ayrılan 88 adetlik özel kontenjan lansmanın hemen ardından saatler içinde tükendi.

Teslimat Takvimi: Satılan ilk 500 adetlik kafilenin müşteri teslimatları Ekim 2026 itibarıyla başlayacak. Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, genel sipariş defterinin şimdiden 2027 sonuna kadar uzandığını ifade ediyor.

2. Teknik Özellikler: 1.050 Beygir Güç ve 880V Mimari

Ferrari, ses ve motor karakteristiği bulunmayan elektrikli dünyasında “Ferrari ruhunu” yaşatmak için en üst düzey mühendislik çözümlerini bir araya getirdi:

Motor ve Performans: Dört bağımsız elektrik motorundan üretilen 1.050 beygir (HP) güç ve 990 Nm tork. Araç, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede çıkarken azami hızı 310 km/s olarak belirlenmiş.

Batarya ve Şarj: 122 kWh kapasiteli devasa batarya paketi, 880 voltluk gelişmiş elektrik mimarisi ve 350 kW DC hızlı şarj desteğiyle geliyor. Otomobilin WLTP menzili 530 kilometrenin üzerinde .

İleri Mühendislik: Halbach dizilimli rotor yapısına sahip motorlar, %93 verimlilik sunan silikon karbür (SiC) invertörler ve yolu 1 milisaniye gecikmeyle analiz eden aktif elektrikli süspansiyon sistemi araçta yer alıyor.

3. Kokpitte Apple ve Jony Ive Dokunuşu

Luce’nin iç mekan tasarımı, Apple’ın eski efsanevi baş tasarımcısı Sir Jony Ive ve Marc Newson tarafından kurulan LoveFrom tasarım stüdyosu ile yürütülen 5 yıllık gizli ortaklığın eseri. Minimalist teknolojiyi geleneksel yarış ergonomisiyle birleştiren kokpitte, E-ink (elektronik mürekkep) teknolojisine sahip özel anahtar ve analog hissi veren dijital kumandalar dikkat çekiyor.