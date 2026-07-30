Teknoloji devi Google, 12 Ağustos 2026 tarihinde düzenleyeceği geleneksel Made by Google etkinliği öncesinde yeni amiral gemisi Pixel 11 Pro için ilk resmi fragman videosunu paylaştı. Yayınlanan kısa tanıtım filmi, cihazın ikonik siyah kamera barı tasarımını koruduğunu gösterirken, bu alana entegre edilen “Pixel Glow” adlı çok renkli yeni ışık sistemini de ilk kez gözler önüne serdi.

1. “Pixel Glow” Nedir ve Ne İşe Yarayacak?

Sızdırılan tanıtım videosunda, arka kamera barında konumlandırılan renkli ve animasyonlu dairesel bir LED ışık göstergesi dikkat çekiyor. Google bu özelliğin tüm işlevlerini henüz resmi olarak detaylandırmamış olsa da sistemin şu yeteneklere sahip olması bekleniyor:

Akıllı Bildirim Işığı: Cihaz ekranı masaya yüzüstü kapatıldığında gelen aramaları, mesajları ve uygulama bildirimlerini farklı renk desenleriyle kullanıcıya bildirme ( Nothing telefonlardaki Glyph arayüzüne benzer bir yaklaşım ).

Gemini Yapay Zekâ Entegrasyonu: Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini çalışırken veya sesli komutları işlerken görsel bir geri bildirim ve durum göstergesi olarak görev yapma.

Kişiselleştirilebilir Efektler: Favori kişilerden gelen çağrılar için özel renk kodları atama ve eller serbest kullanımda durum bilgisi sunma.

Donanımsal Şart: Kod analizlerine göre “Pixel Glow”, doğrudan dahili bir RGB LED donanımına ihtiyaç duyduğu için eski Pixel modellerine yazılım güncellemesiyle eklenemeyecek.

2. Beklenen Teknik Özellikler ve Ekran Parlaklığı

Pixel 11 Pro’nun donanım tarafında da önemli yükseltmeler sunması bekleniyor:

Ekran: 3.600 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen 6,3 inç büyüklüğünde AMOLED panel.

İşlemci: Google’ın yeni nesil Tensor G6 yonga seti ve Titan M3 güvenlik çipi.

Kamera: Yenilenmiş arka kamera barı içinde üçlü ana kamera kurulumu.

3. Renk Seçenekleri ve Lansman Tarihi

Yayınlanan ipuçları ve sızıntılara göre Pixel 11 Pro modelinin pembe-bej, orman yeşili ve gri-lavanta olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.

Pixel 11 serisinin tüm üyeleri, Pixel Glow özelliğinin tüm detayları ve fiyat bilgileri 12 Ağustos’taki Made by Google etkinliğinde resmi olarak açıklanacak.