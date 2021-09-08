Kripto Para
Uzmanlara Göre Bitcoin 100 Bin, Ethereum 30 Bin Dolar Olacak!
Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz gün yaşadığı 10 bin dolarlık düşüş ile 42 bin dolar seviyelerine kadar gerilemiş ve piyasayı alt üst etmişti. O seviyelerden toparlanan BTC fiyatı 46 bin dolar seviyesine kadar ufak bir toparlanma yaşadı. Dün yaşanan düşüşü değerlendiren uzmanlar, bu ani düşüşün sebebi olarak El Salvador’un Bitcoin’i ülkenin resmi para birimi ilan etmesini, dolardaki yükselişi ve altın piyasasındaki düşüşü ve kaldıraçlı işlemleri gösterdi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in dün yaşamış olduğu ani düşüş ile ilgili piyasa uzmanları bugün çeşitli paylaşımlar yaptı. Uzmanlar, yaşanan düşüşün büyüklüğünü kaldıraçlı işlemlerden kaynaklandığını söyleyerek fiyatın tekrar bir yükseliş trendi göreceğini öne sürdü.
Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered, lider kripto para Bitcoin’in fiyatının bu yılın sonuna kadar 100 bin doları aşmasını beklediğini belirtti. Şirketin bir araştırma grubu da ikinci en büyük kripto para olan Ethereum’un fiyatını bir rallinin beklediğini ve bu ralli ile birlikte fiyatın 26-35 bin dolara kadar çıkacağını ifade etti. Ancak ETH fiyatının bu seviyeye ulaşması için BTC’in en az 175 bin dolara kadar çıkması gerektiği belirtiliyor.
STANDARD CHARTERED SAYS STRUCTURALLY VALUES ETHEREUM AT $26,000-$35,000
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 8, 2021
Birçok deneyimli analistin sözlerine göre, aşırı kaldıraçlı yükseliş pozisyonları Bitcoin’in dün yaşadığı düşüşünü tetikledi. Buna benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Bazı uzmanlar, mayıs ortası ile başlayan kripto para piyasası çöküşünün nedeni olarak yine kaldıraçlı işlemleri işaret etmişti.
CryptoQuant verilerine göre, Open Interest’teki (piyasadaki sözleşme miktarındaki) hızlı düşüş, bu ani çöküşe neden olmuş olabilir. Aşırı güven duyulduğunda, tüccarlar vadeli işlem piyasalarında çok yükseliş (veya düşüş) pozisyonları alma eğilimindedir. Spot piyasada (tüccarların kendi kaynakları ile ticaret yaptıkları) hafif bir değişiklik, birkaç tasfiye emrini tetiklemiş olabilir. Bu da, daha fazla insanın pozisyonlarından çıkmak için satmaya başladığı bir tür kelebek etkisine neden olur ve bu da daha fazla tasfiyeyi tetikler.
CryptoQuant’ta zincir üstü bir veri analisti olan Crypto VizArt şu ifadeleri kullandı:
“Tüm borsaların net akışına baktığımızda, spot piyasadan önemli bir giriş/satış baskısı görmüyoruz. Öte yandan, 1 saatten daha kısa sürede uzun tasfiye hacmi, bu fiyat dalgalanmasının büyük ölçüde Vadeli İşlemler Piyasası kaynaklı olduğunu doğrulayabilir. Open Interest’teki büyük düşüş göz önüne alındığında, önemli sayıda yüksek kaldıraçlı pozisyonun (deneyimsiz oyunculara atfedilen) piyasadan silinmesi bekleniyor.”
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Kripto Para
Visa, Kripto Para Hizmetlerini Brezilya Bankalarına Entegre Ediyor!
Birçok ülkede faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük elektronik ödeme şirketlerinden biri olan Visa, kripto para birimleri ile ilgili de hizmet veriyor. Yakın zamanda CryptoPunk satın alımı ile NFT alanına da giriş yapan Visa, piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Ödeme devi şimdi de kripto para hizmetlerini Brezilya bankalarına entegre edeceğini duyurdu.
Visa’nın Brezilya’daki Yeni İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eduardo Abreu, yakın zamanda yerel bir medya kuruluşu olan Seu Dinheiro ile bir röportaj yaptı. Yönetici, Visa şirketinin hem ödemeler hem de bir değer deposu için kripto para birimlerini platformuna entegre etmeye çalıştığını açıkladı.
Abreu gelişme hakkında konuştu ve Visa’nın yerel pazara kripto para ödeme kartlarını getirmek için Brezilya’daki birkaç fintech firmasıyla birlikte çalıştığını söyledi. Yönetici, şirketin geleneksel bankaları kriptografik ürünlerle bağlamak için uygulamalar (API’ler) geliştirdiğini açıkladı. Bu sayede bankacılık platformlarında kripto para ve ETF‘lere aracısız yatırım yapmak mümkün olacak.
Abreu ayrıca Visa’nın yerel fintech firmalarının akıllı sözleşmeler kullanarak ödeme yapmalarını sağlayacak bir işletmeler arası blok zinciri geliştirdiğini bildirdi. Böyle bir blok zinciri sistemi, finansal sağlayıcıların mevduatları ve ödemeleri doğrulamasını ve dolayısıyla şeffaflığı artırmasını sağlayacak. Abreu, sistemin bazı müşterileri şu anda test aşamasında olduğunu, şirketin bu konuda ilerleyen günlerde daha fazla duyuru yapacağını söyledi.
Abreu, Visa’nın blok zinciri sisteminin Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimi işlemlerinin banka hesapları gibi diğer hesaplara aktarılmasını nasıl sağladığını keşfetmek için kısa süre içinde Brezilya’da doğrudan kripto ödemelerini test etmeye başlayacağını belirtti. Bitcoin’i fiat paraya dönüştürmek için bir aracıya ihtiyaç duyan geleneksel kripto para kartlarından farklı olarak, bu sistem bir aracıya olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.
Visa, artan kripto para benimsemesi olan bir ülkede kripto para birimleri ile mevcut bankacılık sistemi arasında bir köprü kurmayı amaçlıyor. Lansman için kesin bir tarih verilmemiş olsa da önümüzdeki birkaç ay içerisinde uygulanmaya başlanması bekleniyor.
Halihazırda platformunda 180 para birimi sağlayan ve dünya çapında 170 milyon müşterisinden yararlanmayı hedefleyen Visa, gelişen kripto endüstrisinde lider olmak istiyor.
Ödeme devi, geçtiğimiz aylarda BTC’nin fiat para birimlerine dönüştürülmesini sağlamak için Bitcoin cüzdanlarıyla çalışmayı planladığını duyurmuştu. Visa şu anda Anchorage, Crypto.com ve diğerleri gibi çeşitli kripto firmalarıyla çalışıyor ve kripto para ödemeleri ve işlemleri için Visa destekli kartlar çıkarıyor.
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Kripto Para
Dolce&Gabbana İlk NFT Koleksiyonunu Tanıttı!
Yüksek kaliteli giyim markası Dolce&Gabbana, ilk koleksiyonu “Collezione Genesi”nin lansmanı ile Non-Fungible Token (NFT) dünyasına adım attı.
1/ Today is a big day. We proudly reveal Collezione Genesi, @DolceGabbana’s debut NFT collection — a one-of-a-kind, 9-piece collection personally designed by Domenico Dolce and Stefano Gabbana, exclusively for UNXD.https://t.co/IK2fIP515v
— Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) September 6, 2021
Dolce&Gabbana NFT alanına adım atan son popüler marka oldu. Collezione Genesi, Domenico Dolce ve Stefano Gabbana tarafından kişisel olarak tasarlanan, türünün tek örneği, 9 parçalı bir koleksiyon. Parça, yalnızca Polygon Network destekli bir NFT pazar yeri olan UNXD için tasarlandı.
“Bu koleksiyonun NFT’lerin geleceğini temsil ettiğine inanıyoruz. Metaverse ve evrenin bir arada var olmasının ve hem bütünleşik hem de eklemeli olmasının bir yolu. Koleksiyonerlerimiz ve topluluğumuz için nasıl harika bir deneyim yaratabileceğimizi düşünmek için çok zaman harcadık.”
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NFT’ler küresel markaların dünya çapındaki hayranları ve izleyicileriyle bağlantı kurmasının bir yolu haline geliyor. Ortaya çıkan özel pazarlar, bu borsalardaki işlem hacimlerini artıran bir eğilim gösterdi. UNXD ve Dolce & Gabbana arasındaki ortaklık, NFT’lerin benimsenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Collezione Genesi müzayedesinin 28-30 Eylül tarihleri arasında açılması planlanıyor. D&G tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
“Collezione Genesi müzayedesi 20 Eylül’de UNXD’de başlayacak ve 28-30 Eylül tarihleri arasında her ürün kategorisi için farklı kapanış tarihleri olacak. Beyaz liste şimdi UNXD.com’da açıldı , tam hesap kaydı ve Metamask cüzdan bağlantısı önümüzdeki hafta açılıyor.”
UNXD’de yer alan açıklamaya göre ünlü tasarımcılar koleksiyonu Venedik’ten ilham alarak fizik ve metafiziğin birleştiği bir ada hayal etti. Bu hayalin yansıması olarak da dünyanın ilk hem fiziksel hem de dijital lüks NFT koleksiyonu ortaya çıktı. Twitter’dan yapılan bir açıklamada da koleksiyonda yer alan her bir parçanın binlerce saatlik emeğin sonucu ortaya çıktığı ve bir gün müzeye konacağı belirtildi. Koleksiyon satışı Ethereum ile yapılacak.
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