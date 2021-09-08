Uzmanlara Göre Bitcoin 100 Bin, Ethereum 30 Bin Dolar Olacak!

Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz gün yaşadığı 10 bin dolarlık düşüş ile 42 bin dolar seviyelerine kadar gerilemiş ve piyasayı alt üst etmişti. O seviyelerden toparlanan BTC fiyatı 46 bin dolar seviyesine kadar ufak bir toparlanma yaşadı. Dün yaşanan düşüşü değerlendiren uzmanlar, bu ani düşüşün sebebi olarak El Salvador’un Bitcoin’i ülkenin resmi para birimi ilan etmesini, dolardaki yükselişi ve altın piyasasındaki düşüşü ve kaldıraçlı işlemleri gösterdi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in dün yaşamış olduğu ani düşüş ile ilgili piyasa uzmanları bugün çeşitli paylaşımlar yaptı. Uzmanlar, yaşanan düşüşün büyüklüğünü kaldıraçlı işlemlerden kaynaklandığını söyleyerek fiyatın tekrar bir yükseliş trendi göreceğini öne sürdü.

Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered, lider kripto para Bitcoin’in fiyatının bu yılın sonuna kadar 100 bin doları aşmasını beklediğini belirtti. Şirketin bir araştırma grubu da ikinci en büyük kripto para olan Ethereum’un fiyatını bir rallinin beklediğini ve bu ralli ile birlikte fiyatın 26-35 bin dolara kadar çıkacağını ifade etti. Ancak ETH fiyatının bu seviyeye ulaşması için BTC’in en az 175 bin dolara kadar çıkması gerektiği belirtiliyor.

STANDARD CHARTERED SAYS STRUCTURALLY VALUES ETHEREUM AT $26,000-$35,000 — *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 8, 2021

Birçok deneyimli analistin sözlerine göre, aşırı kaldıraçlı yükseliş pozisyonları Bitcoin’in dün yaşadığı düşüşünü tetikledi. Buna benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Bazı uzmanlar, mayıs ortası ile başlayan kripto para piyasası çöküşünün nedeni olarak yine kaldıraçlı işlemleri işaret etmişti.

CryptoQuant verilerine göre, Open Interest’teki (piyasadaki sözleşme miktarındaki) hızlı düşüş, bu ani çöküşe neden olmuş olabilir. Aşırı güven duyulduğunda, tüccarlar vadeli işlem piyasalarında çok yükseliş (veya düşüş) pozisyonları alma eğilimindedir. Spot piyasada (tüccarların kendi kaynakları ile ticaret yaptıkları) hafif bir değişiklik, birkaç tasfiye emrini tetiklemiş olabilir. Bu da, daha fazla insanın pozisyonlarından çıkmak için satmaya başladığı bir tür kelebek etkisine neden olur ve bu da daha fazla tasfiyeyi tetikler.

CryptoQuant’ta zincir üstü bir veri analisti olan Crypto VizArt şu ifadeleri kullandı: