TCL teknolojik ürünlerine devam ediyor. Bir panel üreticisi olan TCL, ürün gamını genişleterek buna AR/XR gözlüğünü de ekledi. Bu gözlük ile beraber daha büyük ve sanal ekran deneyimini yaşayabiliyorsunuz.

TCL, NXTWEAR S ismini verdiği gözlüğü ise sanal dünyaya açılan bir kapı. İki tane Sony Micro-OLED Ekran bulunan gözlük 16:9 formatında görüntüler verebiliyor. Ayrıca OLED ekran olmasıyla birlikte net, parlak, canlı ve kontrastı yüksek görüntüler elde edebiliyorsunuz. 1920 x 1080 çözünürlükte 2D içerikleri, 3840 x 1080 çözünürlükte ise 3D içerikleri izleyebiliyorsunuz. Maksimum 130 inç boyutuna 4 metre uzaklıkta gelen AR/XR gözlüğü tam bir yanınızdaki sinema salonu. Bu kadar kaliteli görüntü verirken eksisi de yok değil. Görüntünün köşelerinde kalan yerlerdeki blurlar rahatsız etmese de yine farkında oluyorsunuz. Gözlüğü kullanırken göz sağlığı da düşünülünmüş. TCL NXTWEAR S TÜV Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz Göz Konforu Sertifikasına sahip. Böylece uzun süre rahatlıkla gözlüğü kullanabiliyorsunuz.

Ses tarafında ise TCL tam iki kulağa denk gelecek şekilde iki adet hoparlör yerleştirmiş. Çok güçlü olmasa da yeterli ses çıkışı verebiliyor. Ancak siz isterseniz görüntü aldığınız aygıta bluetooth bir ses çıkışı (hoparlör, TWS kulaklık, ses sistemi vb.) bağlarsanız ses çıkışını oraya verebiliyorsunuz.

TCL NXTWEAR S, kullanılmadığını 3DoF sensörü sayesinde anlıyor ve gözlüğü bıraktıktan yaklaşık 5 saniye sonra otomatik olarak kapanıyor. Bağlantısını ise bir ucu Type-C diğer ucu ise pin konektör ile sağlıyor. İçerisinde herhangi bir batarya olmadığı için dilediğiniz süre boyunca AR/XR gözlüğünü kullanabiliyorsunuz.

TCL NXTWEAR S, her zaman yanınızda olmasını isteyeceğiniz bir ürün. Bunu düşünen TCL, taşıma çantasını da kutu içerisine koymuş. Sadece bununla kalmıyor, numaralı gözlük kullananlar için bir takım gözlük camı, gözlük bezi, güç ayarı için ekstra lens, hassas tornavida ve ek olarak kendinizin ayarlayabileceği bir burun yastığı da kutunun içinde yer alıyor.

Peki siz AR/XR gözlüğü TCL NXTWEAR S hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaklaşık olarak 26.000 TL fiyat etiketiyle satılan bu gözlüğü kullanır mıydınız? Sizce gelecekte böyle ürünler daha da yaygınlaşacak mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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