Uzunca bir süredir OnePlus’ın yeni tableti olacak olan OnePlus Pad Go hakkında birçok sızıntı duyuyorduk. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus Pad Go piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

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Tasarım detayları ile başlayacak olursak OnePlus Pad Go, keskin ve düz kenarlı bir tasarım ile birlikte geliyor. Arka tarafta orta üst kısımda bizleri kamera modülü karşılıyor. Bu kamera modülünün içerisinde bir adet arka kamera bulunuyor. Kamera modülünün altında ise OnePlus logosu göze çarpıyor.

Ekran tarafında ise tablet 2.4K çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızına, TUV Rheinland sertifikasına ve DC karartmaya sahip. 11.35 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

OnePlus Pad Go, kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM’e ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G99 yonga seti, gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 8000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafına gelecek olursak tablet birisi önde birisi arkada olmak üzere iki adet kameraya sahip. Bu kameraların ikisi de 8 MP çözünürlüğünde. Her iki kamera da 1080p 30 FPS video kaydedebiliyor. Ancak arka kamerada EIS de bulunuyor.