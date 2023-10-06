Apple, yeni Mac’ler ve iPad modelleri için iPhone 15 duyurusundan sonra başka bir etkinlik düzenleme söylentilerine rağmen, M3 çipini gelecek yılın başlarına kadar ertelemeyi tercih etti ve yeni iPad modellerinin de yükseltilmiş Mac’lerle birlikte erteleneceği sinyalini verdi. Şu anda Apple’ın iki iPad Air modeli ve güncellenmiş bir iPad mini 7 üzerinde çalıştığı rapor ediliyor.

Yeni iPad modellerinin piyasaya sürülmesine dair farklı söylentiler bulunuyor. Özellikle, şirketin gelecek yıl M3 çipli OLED iPad Pro modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak iPad mini 7 ve iPad Air 6’nın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüleceği söyleniyor. 9to5mac’e yakın kaynaklar, yeni iPad mini 7’nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürülebileceğini ve yeni iPad Air modellerinin de duyurulabileceğini söylüyorlar.

Geçen yıl bir sektör analisti, Apple’ın bu yılın sonlarına doğru iPad mini 7’yi piyasaya sürmek için çalıştığını belirtmişti. Ayrıca, iPad mini 7’nin gelecek yılın başlarında duyurulabileceği ihtimali de gündemde. Yeni iPad mini modelinin mevcut tasarıma sahip olabileceği ancak daha hızlı bir çip ile donatılabileceği düşünülüyor. Yeni iPad Air serisi için M serisi çipler ile rekabet etmek için muhtemelen Apple’ın en yeni A17 Pro çipini kullanacaklarını tahmin ediyoruz.

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Apple, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek iki iPad Air modeli ve iPad mini 7 üzerinde çalışıyor. Apple’ın iPad Air serisini genişletmek istediği ve bu nedenle yeni bir model tanıtabileceği söyleniyor. Bu yeni modelin daha büyük bir ekran boyutuna sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Yeni iPad Air modellerinin de iPad Pro modellerine benzer şekilde Apple’ın M2 çipinden güç alması bekleniyor. Yeniden tasarlanmış iPad Pro modelleri, TSMC’nin 3nm sürecini temel alan yeni M3 çipini içerecek. Apple’ın muhtemelen iPad Air ve iPad Pro modellerini birlikte duyurarak iki model arasındaki performans farkını korumayı planladığı söyleniyor. Ancak, yeni modellerin kesin konumlandırılması hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.