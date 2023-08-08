Xiaomi’nin uygun fiyatlı ürün ailesinden Redmi Watch 3 ve Redmi Smart Band 2 incelemesiyle karşınızdayız. 600 TL bandındaki akıllı bileklik ile 2000 TL bandında olan saatin detaylarını Eren aktarıyor.
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Uygun Fiyatlı Saat ve Bileklik! | Redmi Watch 3 ve Redmi Smart Band 2 İnceleme
Redmi Watch 3 özellikleri;
- Boyut: 42,58 x 36,56 x 9,99 mm
- Ağırlık: 37 gram
- Sensörler: Kalp atış sensörü, SPO2, jiroskop, hareket sensörü
- Uydu: Beidou/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
- Ekran: 1,75 inç AMOLED 390×450 piksel, 600 nit
- Ses: Mikrofon ve hoparlör
- Dayanıklılık: 5 ATM suya karşı dayanıklılık
- Bağlantı: Bluetooth 5.2
- Kayış: TPU ve Silikon
- Batarya: 289 mAh
Redmi Smart Band 2 özellikleri;
- Boyut: 42,81 x 25,42 x 9,99 mm
- Ağırlık: 14,9 gram
- Sensörler: PPG sensörü | İvme ölçer | Motor : ERM
- Ekran: 1,47 inç TFT 170×320 piksel ekran, 450 nit
- Ses: Mikrofon ve hoparlör
- Dayanıklılık: 5 ATM suya karşı dayanıklılık
- Bağlantı: Bluetooth 5.1
- Kayış: TPU
- Batarya: 210 mAh
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